Что заставляет миллениалов загорать, зная риски?

Миллениалы, или "Поколение Y" — люди, родившиеся в период с 1981 до 1996 года. Ключевой особенностью их развития стала максимальная вовлеченность в цифровые технологии, а психологи считают, что среди миллениалов много тех, кто не хочет взрослеть. Именно эту группу населения выбрали ученые Университета штата Орегон-Каскад (США) для проверки: знают ли люди о том, какие риски несет загар?

Имидж — все: загар как часть масс-культуры

Проблема, по словам ученых, заключается в том, что миллениалы продолжают загорать без защиты даже несмотря на масштабные кампании о связи между длительным нахождением на солнце и раком кожи. Ученым стало интересно: что же толкает миллениалов к риску?

Для проверки ученые опросили около 250 студентов различных университетов юго-запада США, большинству опрошенных было от 18 до 23 лет.

"И оказалось, что выбранные методы информирования о рисках рака не так уж эффективны. Только половина участников теста смогла ответить на простейшие вопросы, касающиеся грамотного использования солнцезащитных кремов и влиянии ультрафиолета на человека", — рассказывает автор проекта Эми Уотсон.

По итогам теста из 11 вопросов, касающихся защиты от ультрафиолета:

Примерно 50% опрошенных ответили неверно на большую часть вопросов;

7 из 10 опрошенных сообщили, что продолжат загорать;

30% опрошенных отметили загар как важную часть своего имиджа;

4 из 10 опрошенных сказали, что загар помогает им чувствовать себя увереннее.

При этом многие путались даже в таких вещах, как интерпретация стандартов SPF (фактор защиты от солнца), то есть теоретически не могли выбрать подходящий им солнцезащитный крем или лосьон.

"Нужно информировать людей на новом уровне"

По словам Уотсон, нужно поменять модель информирования людей об опасности.

"Сейчас мы говорим им, что можно и чего нельзя делать. Но это уже не работает. По современным трендам загорелая кожа — это признак красоты, а нужно, чтобы она ассоциировалась с повреждениями. И как только люди поймут, что загореть — значит повредить кожу и подвергнуться конкретным рискам, то сразу займутся поиском информации об уходе и начнут искать средства профилактики", — комментирует она.

Доктор Джоанн Элмор, специалист Медицинской школы Дэвида Геффена в Калифорнийском университете, согласна с коллегой.

"Стандарты красоты — это сочетание различных социальных, культурных и исторических компонентов. Нам нужен эффективный способ показать молодежи, что без защиты загар вреден. Стоит как минимум попробовать различные социальные платформы — все больше информации сейчас проходит именно через них", — добавляет она.

Фото:farmasun.it