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Автор Редакция health.pravda.ru

Почему опасен дефицит витамина D

Здоровье » Здоровье и профилактика

Многие врачи сходятся на том, что витамин D — единственный, который стоит принимать дополнительно в том случае, если вы живете в северных широтах. Зима почти вступила в свои владения, и россияне все чаще наблюдают за окном туман и темноту. Нехватка солнышка приводит к депрессии, ухудшению общего самочувствия, а виной тому дефицит витамина D, который активно вырабатывается в организме именно под действием солнечных лучей. Ученые говорят, что жители современных мегаполисов не в состоянии поддерживать уровень витамина D естественным путем, если только они не живут в Майами. Но можно ли с помощью сбалансированного питания и приема пищевых добавок компенсировать дефицит витамина D? Об этом рассказала Pravda.ru врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Анна Гончарова.

Можно ли компенсировать нехватку солнышка приемом витамина D?

К сожалению, дефицит витамина D — большая медицинская и социальная проблема, которая во многом недооценена в последние годы. Профилактика рахита, которая проводилась во времена СССР, в течение последних десятилетий утрачена. 98 человек из 100 сталкиваются с дефицитом витамина D.

Проблема очень серьезная, если дети младшего школьного возраста еще гуляют на детских площадках, то в дальнейшем они, как и мы, взрослые, ведут домашний, офисный образ жизни. Эта проблема социальная и связана не только с условиями жизни в России. У меня много пациентов из Соединенных Штатов Америки, из Новой Зеландии, Канады, Австралии, и у них тоже проблемы с насыщением витамина D. Потому что дом — машина — офис — машина — дом. Нет контакта с солнечным светом.

Конечно, можно есть пишу, где содержится этот витамин, например, печень трески, желток яиц, но, к сожалению, для того, чтобы стать активной формой, витамин должен пройти сложную биотрансформацию в организме. Он именно под действием ультрафиолета может стать тем самым активным витамином D3.

Чем опасна нехватка витамина D, к каким болезням может привести?

Вечная утомляемость, слабость, ночная потливость, истончение и выпадение волос, особенно на затылке, проблемы с ногтями, сухость кожи, нарушение стула, проблемы с трансплантацией зубов, кариес — все эти недуги связаны с нехваткой витамина D.

Как нужно правильно принимать витамин D?

На рынке существует много водных и масляных форм, которые эффективно работают и восполняют дефицит витамина. Некоторые из них могут приниматься раз в день, есть пролонгированный препарат, который накапливается, его можно принимать 2 раза в неделю и даже раз в месяц. Но самое главное, проследить адекватность дозы. Дефицит — это рахит. А передозировка — кальциноз мягких тканей.

В каких продуктах есть этот витамин?

Витамин D — это рыбий жир, поэтому жирная сельдь, скумбрия, лососевые, любая морская и жирная речная рыба, особенно северных морей — исконный источник. Витамин D есть в сметане, сливках, натуральном высококачественном сливочном масле. То есть практически во всех жиросодержащих продуктах. Не отказывайте себе в них. Но необходимо еще и находиться на солнышке — чаще гуляйте, подставляйте лицо, руки солнечному свету. Даже в зимнее время можно избежать дефицита витамина D. Если же нет такой возможности, принимайте адекватные дозы препарата. Доктор всегда может рассчитать необходимые для вас начальные дозы витамина D в зависимости от исходного уровня.

Нужно ли давать детям в обязательном порядке этот витамин?

Вероятно, в минимальных, профилактических дозах дети должны получать витамин D. Но подчеркиваю, что дети чаще гуляют, чем взрослые, поэтому у них проблема дефицита не так остро стоит. Очень важно гулять. Солнечные лучи пробиваются даже через тучи, в пасмурную погоду мы можем получить хороший устойчивый загар, если находимся на улице до 10 часов утра и после 16 часов дня. Естественно, зимой, когда у нас светает поздно и в 16 уже темно, ни о каком солнышке мы уже не говорим.

 

Темы рахит солнце витамин d ультрафиолет анна гончарова дефицит витамина проблемы со здоровьем сбалансированное питание
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