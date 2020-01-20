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Автор Александра Балан-Сенчук

Микроцефалия у детей: причины ее возникновения

Здоровье » Акушерство и гинекология » Мать и дитя

Микроцефа́лия — это врожденное заболевание, при котором голова новорожденного имеет ненормально малый размер для текущего возраста и стадии развития. 

микроцефалия
микроцефалия

Заболевание может оказывать влияние на развитие ребенка, как физическое, так и психическое, а также на продолжительность его жизни. У некоторых детей микроцефалия является врожденной, а у других она может развиваться в детстве.

Существует 41 тип микроцефалии. В зависимости от факторов запуска заболевание может влиять на интеллект, движение, речь и другие физические аспекты ребенка, такие как зрение и слух.

Причины микроцефалии

Основными причинами микроцефалии называют следующие:

Вирусы

Вирусы могут вызывать проблемы развития мозга, а также гибель клеток, что может стать причиной заболевания. Есть ряд вирусов, которые могут вызвать заболевание.

  • Если женщина перенесла краснуху во время беременности, есть высокая вероятность развития микроцефалии у плода.
  • Если беременная заражается врожденной цитомегаловирусной инфекцией, у ее ребенка также высока вероятность заражения вирусом. Это может вызвать неврологические проблемы у инфицированных плодов, что приводит к микроцефалии.
  • Также беременные , инфицированные вирусом ветряной оспы, могут передать инфекцию развивающемуся плоду, что в свою очередь может привести к возникновению ряда неврологических проблем, включая микроцефалию.
  • Недавняя вспышка вируса Зика в Бразилии была связана с резким увеличением числа случаев микроцефалии у новорожденных. Это свидетельствует о том, что инфицированные беременные женщины могут передавать вирус ребенку.

Плохое питание

Ученые отметили, что плохое питание матерей во время беременности может привести к микроцефалии у новорожденных. Этот эффект необратим у развивающегося ребенка.

Злоупотребление наркотиками и алкоголем во время беременности может задержать развитие мозга ребенка в утробе матери и привести к микроцефалии. Воздействие других токсичных химических веществ во время беременности оказывает аналогичное воздействие на детей.

Состояния, вызванные аномалиями хромосом

Синдром Дауна и другие заболевания, возникающие в результате хромосомных нарушений, могут вызывать микроцефалию.

Фенилкетонурия

У беременной матери с фенилкетонурией, вызванной отсутствием активности фермента фенилаланин-гидроксилазы, может накопиться фенилаланин до опасного уровня в крови и мозге. Это передается развивающемуся ребенку и останавливает развитие его мозга, что приводит к микроцефалии.

Недостаток кислорода (церебральная аноксия)

Снижение подачи кислорода в мозг ребенка по любой причине во время беременности и родов также может привести к микроцефалии.

Фото:medicine.wustl.edu

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Вспышка микроцефалии у новорожденных в Бразилии
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
Темы дети ребенок микроцефалия здоровье ребенка причины микроцефалии
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