Микроцефалия у детей: причины ее возникновения

Микроцефалия — это врожденное заболевание, при котором голова новорожденного ребенка имеет ненормально малый размер для текущего возраста и стадии развития. Хотя микроцефалия не всегда оказывает влияние за пределы этого физического признака, степень, в которой ребенок испытывает состояние, может варьироваться от легкой до тяжелой.

Заболевание может оказывать влияние на развитие ребенка, как физическое, так и психическое, а также на продолжительность его жизни. У некоторых детей микроцефалия является врожденной, а у других она может развиваться в детстве.

Существует 41 тип микроцефалии. В зависимости от факторов запуска заболевание может влиять на интеллект, движение, речь и другие физические аспекты ребенка, такие как зрение и слух.

Причины микроцефалии:

Вирусы

Вирусы могут вызывать проблемы развития мозга, а также гибель клеток, что может стать причиной микроцефалии. Есть ряд вирусов, которые могут вызвать заболевание.

Если женщина перенесла краснуху во время беременности , то есть высокая вероятность развития микроцефалии у плода.

, то есть высокая вероятность развития микроцефалии у плода. Если беременная женщина заражается врожденной цитомегаловирусной инфекцией , у ее ребенка также высока вероятность заражения вирусом. Это может вызвать неврологические проблемы у инфицированных плодов, что приводит к микроцефалии.

, у ее ребенка также высока вероятность заражения вирусом. Это может вызвать неврологические проблемы у инфицированных плодов, что приводит к микроцефалии. Также беременные женщины, инфицированные вирусом ветряной оспы , могут передать инфекцию развивающемуся плоду, что в свою очередь может привести к возникновению ряда неврологических проблем, включая микроцефалию.

, могут передать инфекцию развивающемуся плоду, что в свою очередь может привести к возникновению ряда неврологических проблем, включая микроцефалию. Недавняя вспышка вируса Зика в Бразилии была связана с резким увеличением числа случаев микроцефалии у новорожденных. Это свидетельствует о том, что инфицированные беременные женщины могут передавать вирус ребенку.

Плохое питание

Ученые отметили, что плохое питание у матерей во время беременности может привести к микроцефалии у новорожденных. Этот эффект необратим у развивающегося ребенка.

Наркотики, алкоголь и токсичные химикаты

Злоупотребление наркотиками и алкоголем во время беременности может задержать развитие мозга ребенка в утробе матери и привести к микроцефалии. Воздействие других токсичных химических веществ во время беременности оказывает аналогичное воздействие на детей.

Состояния, вызванные аномалиями хромосом

Синдром Дауна и другие заболевания, возникающие в результате хромосомных нарушений, могут вызывать микроцефалию.

Фенилкетонурия

У беременной матери с фенилкетонурией, вызванной отсутствием активности фермента фенилаланин-гидроксилазы, может накопиться фенилаланин до опасного уровня в крови и мозге. Это можно передать развивающемуся ребенку и остановить развитие его мозга, что приведет к микроцефалии.

Недостаток кислорода (церебральная аноксия)

Снижение подачи кислорода в мозг ребенка по любой причине во время беременности и родов также может привести к микроцефалии.

Фото:medicine.wustl.edu