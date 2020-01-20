Причины микроцефалии:

Микроцефалия — это врожденное заболевание, при котором голова новорожденного ребенка имеет ненормально малый размер для текущего возраста и стадии развития. Хотя микроцефалия не всегда оказывает влияние за пределы этого физического признака, степень, в которой ребенок испытывает состояние, может варьироваться от легкой до тяжелой.
Заболевание может оказывать влияние на развитие ребенка, как физическое, так и психическое, а также на продолжительность его жизни. У некоторых детей микроцефалия является врожденной, а у других она может развиваться в детстве.
Существует 41 тип микроцефалии. В зависимости от факторов запуска заболевание может влиять на интеллект, движение, речь и другие физические аспекты ребенка, такие как зрение и слух.
Вирусы могут вызывать проблемы развития мозга, а также гибель клеток, что может стать причиной микроцефалии. Есть ряд вирусов, которые могут вызвать заболевание.
Ученые отметили, что плохое питание у матерей во время беременности может привести к микроцефалии у новорожденных. Этот эффект необратим у развивающегося ребенка.
Злоупотребление наркотиками и алкоголем во время беременности может задержать развитие мозга ребенка в утробе матери и привести к микроцефалии. Воздействие других токсичных химических веществ во время беременности оказывает аналогичное воздействие на детей.
Синдром Дауна и другие заболевания, возникающие в результате хромосомных нарушений, могут вызывать микроцефалию.
У беременной матери с фенилкетонурией, вызванной отсутствием активности фермента фенилаланин-гидроксилазы, может накопиться фенилаланин до опасного уровня в крови и мозге. Это можно передать развивающемуся ребенку и остановить развитие его мозга, что приведет к микроцефалии.
Снижение подачи кислорода в мозг ребенка по любой причине во время беременности и родов также может привести к микроцефалии.
Фото:medicine.wustl.edu
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