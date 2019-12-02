Кетамин позволит победить зелёного змия

Пьянство губит не только самого алкоголика. По статистическим данным, которые опубликованы на сайте alkostopmsk.ru, 80-85% предумышленных убийств совершаются на почве сильного или слабого алкогольного опьянения. В состоянии сильного алкогольного опьянения совершается 50% непредумышленных убийств.

Не так давно Минздрав "обрадовал" дополнительными анализами для водителей на регулярное употребление алкоголя и наркотических средств. Стоимость справки для ГИБДД должна была возрасти почти в 15 раз. Владимир Путин назвал нововведение "чушью", при этом президент уточнил, что дополнительные обследования действительно необходимы, поскольку от этого зависит безопасность людей на дорогах.

Первый заместитель генпрокурора России Александр Буксман уточнил, что Минздрав допустил "ошибку, которая будет исправлена", и подчеркнул, что "истинная проблема заключается в том, что сейчас по закону медики не имеют права передавать МВД и ГИБДД данные о тех гражданах, кто состоит на учете. В результате зачастую такие люди получают водительские права".

Какие способы борьбы с зелёным змием существуют на сегодняшний день?

26 ноября в Nature Communications появилась информация о том, что однократная доза кетамина (ketamine), используемого для наркоза или в качестве обезболивающего средства, может уменьшить алкогольную зависимость. Взятый в правильном контексте этот галлюциногенный препарат, по словам исследователей, может ослабить причины, побуждающие людей пить пиво.

Влияние кетамина на употребление людьми спиртных напитков до сих пор было умеренным. Тем не менее, по мнению Дэвида Эпштейна (David Epstein) из National Institute on Drug Abuse — Национального института злоупотребления наркотиками в Балтиморе, " результаты небольших эффектов говорят о многом". "Если кажущийся небольшим одноразовый опыт в лаборатории дает какие-либо эффекты, которые позже можно обнаружить в реальной жизни, то данные, вероятно, указывают на что-то важное", — утверждает этот исследователь причин наркотической и алкогольной зависимости.

Данное исследование базируется на идее, что зависимость в некотором роде является расстройством памяти. Люди приучаются ассоциировать наркотик или алкоголь с чувством удовлетворения, которое он приносит. Запах или изображение налитого в бокал пива может вызвать эти воспоминания и внушить страстное стремление его выпить. Как говорит соавтор исследования из Университетского колледжа Лондона (University College London), психофармаколог Рави Дас (Ravi Das): "Мы пытаемся разрушить эти воспоминания, чтобы остановить этот процесс и предотвратить рецидив".

Небольшие дозы кетамина показали себя также как средство для лечения тяжелых депрессий. Этот препарат может повлиять на воспоминания. Одним из эффектов, который кетамин оказывает на организм, является вмешательство в молекулу NMDA-рецептора, участвующего в реформировании воспоминаний после их появления.

Через девять месяцев после начала эксперимента все 90 добровольцев, включая тех, кто не принимал кетамин, примерно вдвое сократили количество выпитого пива. Ученых поразили полученные результаты, потому что попытки обуздать пьянство в быту редко бывают успешными. Опыты будут обязательно продолжены.