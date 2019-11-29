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Автор Ксения Семенова

О чем свидетельствует неприятный запах из пупка?

Здоровье » Здоровье и профилактика

Когда разговор заходит о гигиене различных частей тела, пупок затрагивается в последнюю очередь, либо про него просто не вспоминают.

Если все-таки на этот необычный участок тела и было обращено внимание, то, скорее всего, тогда, когда человек уже сам видит, что в нем полно грязи, либо, что еще хуже, чувствуется не слишком приятное амбре.

Естественно, пупок не может пахнуть розами. Как минимум из-за того, что, как и подмышечные впадины, он практически не взаимодействует с воздухом, а это значит, что омертвевшие клетки, крупицы грязи и пота, а также свыше 60 видов вредных микроорганизмов ощущают себя там просто прекрасно.

И если человек должным образом не следит за чистотой пупка и не проводит его чистку, то неприятный запах обязательно появится. Но стоит помнить, если пупок все-таки проходит чистку раз в 1-2 недели, но запах до сих пор есть, то причины могут быть в чем-то другом.

Вероятные причины образования запаха

Первое, что приходит на ум — нечастая чистка. Все мы отличаемся друг от друга, пачкаемся с разной скоростью, по-разному активны и имеем потоотделение различной интенсивности. Так что первым делом рекомендуется попробовать проводить гигиенические процедуры с пупком чаще. Применять нужно только мягкое мыло.

Еще одной причиной может быть ворс от одежды, который застрял в этой впадине на животе. Ну, или иной побочный продукт, который впитывает влагу и такими действиями делает житье бактерий еще лучше. Прозвучит странно, но вещи из натуральных тканей в данном смысле более опасны, чем синтетические.

Ну и третья причина — дрожжевая инфекция. Дрожжи типа candida находятся по всей нашей коже (и пупок входит в это число), но они, в большинстве своем, безвредны. Однако благоприятные условия (теплая и влажная среда) могут стать причиной образования настоящей дрожжевой инфекции, если гигиена — опять речь о ней — окажется недостаточно тщательной. При возникновении такого рода инфекции к запаху присоединяются и другие симптомы: зуд, жжение и прозрачные выделения из пупка.

Как правильно проводить гигиенические процедуры?

Совет очень простой — к нему нужно относиться точно так же, как и к подмышечным впадинам. В основном каждая женщина знает, что именно эту область, а также паховую зону и пространство под грудью нужно мыть с мылом, а вот для остальных частей тела подойдет и мыльная пена. Таким образом, к этому списку присоединился и пупок.

Еще одно важное замечание — в пупке категорически запрещено ковырять ватной палочкой или пальцем. А если после таких манипуляций он покраснел или опух, то в срочном порядке нужно обратиться к врачу.

Фото: impulsplus. es

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О чем свидетельствует неприятный запах из пупка?
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