Пять фактов о скелете: об этом не расскажет учебник

Человек — самое совершенное живое существо, которое есть на этой планете. По крайней мере, так считается сейчас.

Мы привыкли полагать, что наш мозг — та самая конструкция, о которой можно говорить очень долго, так как потенциал серого вещества безграничен. Но что относительно костей, благодаря которым мы имеем возможность передвигаться и вообще существовать? Ниже расскажем о пяти фактах о человеческом скелете, которые, возможно, многие не знают.

Не у всех людей 206 костей

В школьных учебниках написано, что человеческий скелет состоит из 206 костей. Но в реальности ребенок появляется на свет приблизительно с 300 костями, состоящими из хрящевой ткани. В первые годы жизни ткань минерализируется, в связи с чем некоторые кости соединяются.

Помимо этого, порой люди появляются на свет с дополнительными костями, а некоторые могут вырасти в течение жизни (новые работы ученых демонстрируют, что маленькая фасолевидная кость в колене, которую иначе называют фабеллой, увеличивается в размерах, так как люди питаются более правильно).

Скелет постоянно растет вверх

В большинстве случаев мы достигаем своего "постоянного" роста в середине-конце подросткового периода. Но даже когда человек прекращает расти, высота его скелета может продолжить меняться. Так как хрящ, связующий кости — эластичная ткань, то в течение дня она может сжиматься под тяжестью веса.

Проще говоря, в вечернее время человек всегда немного ниже, нежели утром (в период сна хрящи распрямляются). Стоит отметить, что в космосе все происходит иначе, так что астронавты после полетов становятся выше примерно на 3%.

Не все кости связаны между собой

Вернее будет сказано: в нашем теле есть одна обособленная кость. Речь идет о подъязычной кости, которая фиксируется на одном месте с помощью мышц и связок, а в функциональном плане помогает нам говорить, дышать и глотать.

Самые миниатюрные кости располагаются в ухе

Три косточки среднего уха, которые мы знаем как молоточек, наковальня и стремечко, необходимы для передачи звуковых колебаний от воздуха к жидкости во внутреннем ухе. Это единственные кости в организме, которые остаются неизменными в любом возрасте, что очень важно при проведении хирургического вмешательства (их неправильное положение может стать причиной потери слуха).

Одну из ключевых ролей они играют и в археологических раскопках: так как кости формируются еще в тот момент, когда ребенок находится в утробе, это помогает ученым получить важную информацию о том, что ел человек, например.

Кости ответственны за стресс

Если быть точнее, то частично ответственны. К такому выводу пришли ученые после недавнего исследования, выявившего, что остеокальцин (гормон, синтезируемый костеобразующими клетками) является чуть ли не самым главным зачинщиком стресса.

Так что грызуны, которые были искусственно выведены без возможности вырабатывать ранее указанный гормон, не демонстрировали реакцию, проявляющуюся у обычных мышей в особо стрессовых ситуациях.

Фото: 1035kissfmboise. com