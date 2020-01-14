Боль в горле у ребенка: когда стоит беспокоиться

Боль в горле довольно часто появляется у детей, и в большинстве случаев не о чем беспокоиться. Зачастую это просто часть простуды, она не вызывает никаких проблем и проходит без какого-либо лечения.

Иногда, боль в горле может быть признаком проблемы, которая нуждается в серьезной медицинской помощи. Вот несколько примеров.

Стрептококковое воспаление горла (ангина).

Эта инфекция, вызванная определенным видом бактерий стрептококка, довольно распространена. Наряду с болью в горле у детей может быть жар, головная боль, боль в животе (иногда с рвотой) и мелкая розовая сыпь, которая почти напоминает наждачную бумагу. Все эти симптомы также можно увидеть при вирусной инфекции, поэтому единственный способ по-настоящему узнать, является ли это ангиной, это взять мазок для быстрого тестирования и / или посева. Стрептококковое воспаление горла на самом деле можно вылечить без антибиотиков, но обычно назначают антибиотики для предотвращения осложнений, которые, хотя и редко, могут включать проблемы с сердцем, проблемы с почками и артрит.

Паратонзиллярный или ретрофарингеальный абсцесс.

Это скопление гноя позади миндалин (перитонзиллярное) или в задней части глотки (ретрофарингеальное) и может быть опасным. Признаками могут являться покраснение и отек на одной стороне горла или сильная боль в горле с лихорадкой и скованностью в шее.

Стоматит.

Это заболевание вызвано вирусами и приводит к болям во рту и горле. Стоматит проходит сам по себе, однако, он может сделать прием пищи и жидкости очень неудобными, поэтому у некоторых детей со стоматитом (особенно очень маленьких детей) возникает обезвоживание. Есть лекарства, которые могут помочь в лечении и облегчить возможность пить.

Попадание внутрь.

Маленькие дети любопытны и не обладают лучшими навыками самосохранения. Если они пьют что-то, что является сильной кислотой или щелочью, это может сжечь рот и горло. Бытовые продукты, такие как отбеливатель, средства для труб, средства для чистки унитазов, некоторые моющие средства и даже некоторые косметические средства, такие как выпрямители для волос, могут нанести ужасный вред. Если взрослый не стал свидетелем приема во внутрь, все, что они могут узнать, это то, что ребенок внезапно жалуется на боль во рту и горле.

Вот когда вам следует обратиться к врачу при боле в горле вашего ребенка:

если у вашего ребенка проблемы с дыханием, или если его дыхание кажется неестественным

если у вашего ребенка проблемы с глотанием, особенно если он пускает слюни

если у вашего ребенка высокая температура, которая не снижается с ацетаминофеном или ибупрофеном, или продолжает возвращаться после кратковременного снижения

если ваш ребенок отказывается пить или пьет намного меньше, чем обычно

если боль сильная (любая сильная боль требует обращения к врачу)

если ваш ребенок настолько сонный, что его трудно разбудить

Если у вашего ребенка сыпь, головная боль, боль в животе или рвота, проверьте его на наличие фарингита (или других инфекций). Любая боль в горле требует назначения на обследование.

Если ничего из этого не происходит, это хорошая новость — и, скорее всего, ваш ребенок будет в порядке через день или два.

Фото:virtuaalkliinik.ee