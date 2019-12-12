Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Александра Балан-Сенчук

Признаки и симптомы синдрома Альпорта

Здоровье » Ваше здоровье

Синдром Альпорта является наследственным заболеванием, которое может привести к хронической болезни почек (ХБП). При ХБП почки пациента прогрессивно не работают так, как они должны, и не эффективно отфильтровывают отходы из организма. Это вторая по значимости причина ХБП после поликистозной болезни почек, когда в почках развиваются заполненные жидкостью мешочки и нарушаются функции почек. Синдром поражает почки, поражая клубочки (капиллярные кровеносные сосуды), которые помогают в процессе фильтрации.

Симптомы и признаки синдрома Альпорта

Гематурия

Гематурия, является ключевым симптомом заболевания. Ее часто можно выявить в то время, когда у пациента возникает какое-то другое легкое заболевание, такое как кашель или простуда. Гематурия может присутствовать в виде малозаметных мазков крови или в более высокой концентрации, что делает мочу розовой, красной или темной по цвету.

Протеинурия

Другим ключевым симптомом заболевания является протеинурия, которая является белком в крови. При этом белок, который присутствует в крови, попадает в мочу. Обычно это является признаком того, что почки не функционируют нормально. Нет никаких заметных видимых признаков, кроме возможного вспенивания мочи. Протеинурия обычно выявляется с помощью щупа или лабораторных анализов.

При ХБП наиболее распространенным белком, который медицинский персонал обнаруживает в моче пациента, является альбумин. Высокий уровень отложений белка в моче, например, 2-3 г в день, является явным предупреждением.

Кровяное давление

Наряду с другими симптомами почечной недостаточности у пациента также может развиться высокое кровяное давление. Это может быть вызвано избытком жидкости, циркулирующей в кровеносных сосудах. Высокое кровяное давление может повредить кровеносные сосуды в почках из-за чего они могут перестать удалять отходы из организма. Повышение артериального давления у пациентов с синдромом Альпорта часто можно обнаружить по достижении ими возраста 15 лет.

Зрение

Форма хрусталика глаза может меняться с течением времени при синдроме Альпорта. Хрусталик может постепенно становиться конусообразным, что приводит к близорукости.

Другим симптомом является аномальное окрашивание тканей сетчатки. Это может проявляться в виде белых пятен возле макулы и периферии сетчатки.

Потеря слуха

Проблемы со слухом обычно проявляются у пациента как нейросенсорная тугоухость, которая отсутствует при рождении, но развивается позднее в детстве или в раннем подростковом возрасте. Потеря слуха может стать более очевидной у некоторых пациентов в возрасте около 10 лет.

При таком состоянии человек с меньшей вероятностью сможет услышать высокие тона. Потеря слуха постоянно прогрессирует, вызывая значительные повреждения, которые необходимо исправить с помощью слухового аппарата.

Темы почки нефрит здоровье синдром альпорта генетические заболевания
Актуальная аналитика
Ваше здоровье
Признаки и симптомы синдрома Альпорта
Спецпроект
Пять фактов о скелете: об этом не расскажет учебник
Недвижимость
Самые известные мифы о продаже недвижимости
Новости Все >
В ГД предложили наказывать за обучение на курсах "нежелательных" НПО
Археологи нашли в Чичен-Ице неизвестный 1000-летний текст майя
Джон Салливан назначен новым послом США в России
Нейробиолог РАН опроверг опасность дневного сна
Косатку могут внести в Красную книгу
На Украине почувствовали угрозу экономике без транзита газа
Россиян предупредили об опасности при подключении к бесплатному Wi-Fi
США предложили КНР снизить пошлины на экспорт товаров
Животные в зоопарке Владикавказа будут переведены в открытые вольеры
В детском саду Ханты-Мансийска зафиксировали вспышку кишечной инфекции
Последние материалы
Джон Салливан назначен новым послом США в России
Нейробиолог РАН опроверг опасность дневного сна
Косатку могут внести в Красную книгу
На Украине почувствовали угрозу экономике без транзита газа
Россиян предупредили об опасности при подключении к бесплатному Wi-Fi
Пять фактов о скелете: об этом не расскажет учебник
США предложили КНР снизить пошлины на экспорт товаров
Животные в зоопарке Владикавказа будут переведены в открытые вольеры
В детском саду Ханты-Мансийска зафиксировали вспышку кишечной инфекции
Самые известные мифы о продаже недвижимости
Популярное
Происшествия
Жена Юрия Лужкова находится в шоковом состоянии

Жена Юрия Лужкова Елена Батурина находится в шоковом состоянии из-за внезапной смерти мужа.

Жена Юрия Лужкова находится в шоковом состоянии
Политолог Сатановский: ДНР и ЛНР ожидает "тотальная зачистка"
Мир. Новости мира
Политолог Сатановский: ДНР и ЛНР ожидает "тотальная зачистка"
Экономика и бизнес
Экономист пояснил, почему россиянам не платят хорошую зарплату
Новости спорта
Норвежские лыжники считают, что Россия предала своих спортсменов
Игорь Буккер Без импичмента: Буш и Обама покрывали преступления Игорь Буккер Василий Амирджанов Зеленский обматерил власть на российском ТВ Василий Амирджанов Любовь Степушова "Северный поток-2": санкции против европейских компаний не будут реализованы Любовь Степушова
Комментарии
Врач объяснил причину короткой жизни российских мужчин на пенсии
"Это о-го-го": российские либералы опять на грани объединения
Аваков рассказал, как Украина заберет Донбасс с помощью "компромиссов"
Атака на 75-летие Победы будет "беспрецедентно грязной"
Врач объяснил причину короткой жизни российских мужчин на пенсии
Аваков рассказал, как Украина заберет Донбасс с помощью "компромиссов"
Врач объяснил причину короткой жизни российских мужчин на пенсии
Атака на 75-летие Победы будет "беспрецедентно грязной"
Пенсионной реформой власть разорвала общественный договор с народом
Врач объяснил причину короткой жизни российских мужчин на пенсии
Аваков рассказал, как Украина заберет Донбасс с помощью "компромиссов"
Жена Юрия Лужкова находится в шоковом состоянии
Жители России потратят большие деньги на праздник Нового года
Жена Юрия Лужкова находится в шоковом состоянии
Жена Юрия Лужкова находится в шоковом состоянии
Жена Юрия Лужкова находится в шоковом состоянии
Аваков рассказал, как Украина заберет Донбасс с помощью "компромиссов"
Для полета на Марс человека превратят в монстра
Может ли Россия уничтожать террористов за рубежом
Иркутский губернатор отправлен в отставку
Врач объяснил причину короткой жизни российских мужчин на пенсии
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ