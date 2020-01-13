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Автор Елена Орлова

Шесть советов по уходу за зубами вашего ребенка

Здоровье » Акушерство и гинекология » Мать и дитя

Знаете ли вы, что кариес является самым распространенным хроническим заболеванием детства? И что у 40% детей кариес развивается в детском саду? Это очень важно, не только из-за боли и инфекции, которые он может вызвать, но также потому, что дети с кариесом с большей вероятностью пропускают школу и имеют более низкие оценки. Кроме того, кариес связан с более высоким риском многих проблем со здоровьем позже в жизни, включая болезни сердца и преждевременные роды.

Разрушение зубов легко предотвратить, но, к сожалению, многие семьи не предпринимают необходимых шагов.

1. Не игнорируйте фтор.

Фтор очень полезен, когда речь идет о предотвращении разрушения зубов. Слишком много фтора не очень хорошо, так как это может привести к флюорозу, но полный отказ от фтора — большая ошибка. Нет необходимости в "тренировочной" зубной пасте. Как только у вашего ребенка появятся зубы, вы должны использовать зубную пасту с фтором. Хитрость заключается в том, чтобы использовать только чуть-чуть. До 3 лет достаточно едва заметного мазка. Начиная с 3, используйте количество размером с горошину.

2. Не избегайте чистки.

Регулярная чистка — ключ к предотвращению кариеса. В идеале, чистка зубов должна проводиться после каждого приема пищи, но чистить зубы два раза в день вполне нормально. Один раз в день — мало.

3. Следите за чисткой зубов.

Чтобы был действительно должный эффект, нужно чистить каждый зуб. Оставшись наедине с собой, большинство детей не чистят все зубы. Поэтому детям младше 6 лет нужно не просто вручить зубную щетку и уйти заниматься своими делами, нужно самим включиться в этот процесс. Помогайте детям чистить зубы, пока не будете уверены, что они делают это правильно.

4. Не давайте детям липкие сладости.

Сахар вреден для зубов, особенно когда он буквально прилипает к зубам. Так что такие вещи, как ириски, карамель, мармеладные мишки и даже сухофрукты — не лучший выбор, когда дело доходит до перекуса. Не то чтобы детям никогда нельзя давать их, но их количество должно быть ограничено, и в идеале дети должны чистить зубы вскоре после их употребления.

5. Не позволяйте детям носить с собой кружки или бутылки с соком или молоком.

Когда дети часто пьют сок или молоко, это означает, что зубы постоянно "купаются" в сахаре. Даже 100% сок и несладкое молоко содержат сахар (натуральный сахар молока и сока, а не сахарозы), который может нанести такой же вред зубам. Если детям нужно взять с собой напиток, это должна быть вода.

6. Своевременно посещайте стоматолога.

Точно так же, как вы посещаете педиатра для регулярных осмотров, посещение стоматолога — лучший способ выявить проблемы на ранней стадии и предотвратить их до того, как они начнутся.

Темы дети уход здоровье зубов полезные советы детская стоматология
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