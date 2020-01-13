Синий лук для восстановления печени

У нашего организма есть огромный плюс — каждый орган имеет свой аналог. Это действительно хорошо. Если один будет выведен из строя или повредится, второй его заменит.

К сожалению, всегда бывают исключения. В нашем случае — печень. Но если правильно подходить к её лечению, то она сможет восстановиться. Этот процесс долгий, поэтому необходимо проявлять терпение. А помощниками в оздоровлении могут стать синий лук и сахар.

Преимущества

Так как другие сорта лука очень жгучие, хоть и полезные, то для лечения печени лучше всего будет использовать синий лук, так как репчатый содержит:

фитонциды;

фосфор;

железо;

кальций;

витамины;

селен;

минералы;

сахар.

И многие другие компоненты.

Для сохранения полезных свойств синего лука, необходимо использовать его в сыром виде. Но использование лука в приготовленном виде допустимо. Хоть он и теряет свой цвет.

Как он влияет на печень

Из-за того, что острая пища раздражает стенки желудка, работа которого и без того нарушена, то лучше всего исключить её из рациона питания. Но синий лук не входит в это число.

Еда, приготовленная с ним, помогает при:

диатезе;

вирусных инфекциях;

нарушения ЖКТ;

запорах;

колитах;

ожогах (измельченный до состояния каши лук прикладывается к ним).

Рецепты

Лук с сахаром

Пропорции должны соответствовать соотношению 1:1. Очищенный и порезанный лук необходимо превратить в кашицу. После, добавить в неё сахар. Оставить настояться в тёмном месте 10 дней. Процедить и принимать 4 раза в день по 1 ст. ложке.

Если хочется, чтобы запах блюда не был таким резким, есть ещё один рецепт.

Понадобится:

1. 500 грамм лука;

2. 250 грамм сахара

3. Смешать измельчённые ингредиенты;

4. Поставить готовиться в духовке до того, пока блюдо не приобретёт тёмный цвет;

5. Принимать 2 раза в день в течение нескольких месяцев.

Блюдо при гепатите

Понадобится:

1. 310 грамм лука;

2. 50 грамм полыни;

3. 110 грамм мёда;

4. 3 бокала красного вина;

5. Оставить в тёмном месте на 3 недели

6. Принимать по 3 ст. ложки 3 раза в день.

Но забывать про побочные эффекты не стоит. Если есть аллергия и тяжёлые заболевания, то не стоит употреблять лук в сыром виде и больше 50 грамм.

Лук полезен, но его свойства помогут, только если соблюдать технологию приготовления. Всегда нужно придерживаться правил. Так как при неправильном использовании любого средства можно не только не вылечиться, но и навредить здоровью. Поэтому перед применением, необходимо проконсультироваться с врачом.

Будьте осторожны и здоровы!