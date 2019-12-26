Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Марина Дьяченко

Чем полезен гранат? Полезные свойства

Здоровье » Ваше здоровье » Спецпроект

Гранат — чудесное средство от многих болезней. Его высушенная кожура не уступает многим лекарственным средствам. Хранят её в льняных пакетах, в тёмном месте.

За лечение таким методом многие органы, ЖКТ и иммунитет "поблагодарят" вас. С помощью кожуры можно лечить такие недуги как:

  • дисбактериоз;
  • колиты;
  • сальмонеллез;
  • диарея;
  • аппендицит;
  • дизентерия.

Корочка может быть приготовлена разными методами, благодаря этому можно вылечить множество болезней. Главное — правильно приготовить.

Как лечиться

Существует множество рецептов. Для каждой болезни существует "свой".

Настойка на воде

Способ приготовления

Понадобится:

1. 10 штук высушенных корок;

2. 200 мл горячей воды;

Смешать всё и накрыть крышкой. Дать настояться 30 минут. Можно лечиться. Оставшуюся кожуру можно использовать как в этом, так и в других рецептах.

Вот ещё один: положить корки в ёмкость, залить водой, нагреть, но не дать закипеть. Отношение должно быть 1 к 20, на 1 г кожуры граната 20 г воды. Для того, чтобы лечить кишечные болезни, применяется один рецепт, но способ применения разный.

5 часов и ты здоров

Дайте гранату 5 часов, и он справится с такими болезнями как:

  • холера;
  • диарея;
  • тиф (брюшной);
  • дизентерия;
  • аппендицит (острая форма);
  • сальмонеллез.

Что делать

При незначительном расстройстве желудка поможет 0,5 стакана настоя. Рекомендуется выпить и подождать около 10 минут, если настой помог, значит бояться нечего.

Отрицательный результат может говорить о том, что причина — серьёзное заболевание. Тогда необходимо допить настой и подождать 5 часов. После этого, станет легче. Обязательно нужно будет провериться у врача. Это могут быть дизентерия, тиф или холера.

Вылечиться за неделю

Нарушение микрофлоры кишечника, язва желудка, колит. От этого всего можно избавиться за неделю.

Что делать

Разделить на несколько порций, приготовленную настойку из сушеных корок граната. В одной должно быть 200 миллилитров, ее разделить на 2 части и каждую часть еще на 4 части, то есть, на протяжении дня, выпивать за раз 25 миллилитров натощак и потом также. Обязательно соблюдать определённый промежуток времени.

Рекомендуется делать отдых в один день. Можно повторить через неделю. За весь курс лечения иммунитет повысится, и организм сможет бороться с вредными микробами. А полезные бактерии останутся в порядке.

Оставшийся настой можно отложить, чтобы он настаивался дальше.

Во время лечения ни в коем случае не пить алкоголь.

Немного истории 

Гиппократ знал об удивительных свойствах граната. Он залечивал раны разной тяжести. Лекарь смачивал в приготовленном настое натуральные ткани и накладывал их на ранения, периодически повторяя процесс до полного исцеления.

В своих научных записях Авицена оставлял пометки о гранате. Он тоже знал и использовал его постоянно.

В составе многих кремов, масок и многих косметических продуктах содержится гранат. Потому что его компоненты, способствуют оздоровлению и омоложению кожи. Также он избавляет от пигментации.

Темы вред гранат польза болезнь здоровье профилактика народная медицина
Актуальная аналитика
Новости спорта
WADA против России: есть ли шансы на успех в CAS?
Спецпроект
Чем полезен гранат? Полезные свойства
Рыбное хозяйство
Норвегия бросила вызов ЕАЭС. Где слабое звено?
Новости Все >
Будущее российского ВМФ на Западе видят без авианосцев
Трам обвинил Россию в убийствах мирных жителей Сирии
Тарасова и Морозов победили в короткой программе на чемпионате России
Жорин объяснил дружбу дочери Петросяна со Степаненко
В неудачном саммите по климату нашли след Трампа
Боярский назвал журналистов паразитами
Как не пропустить приближение инсульта?
"Тоттенхэм" в Boxing Day победил "Брайтон"
Авиакомпания UTair завышала цены на одинаковые места в 12 раз
Захарова: МИД работает над отстаиванием прав российских спортсменов
Последние материалы
Жорин объяснил дружбу дочери Петросяна со Степаненко
В неудачном саммите по климату нашли след Трампа
Боярский назвал журналистов паразитами
Как не пропустить приближение инсульта?
"Тоттенхэм" в Boxing Day победил "Брайтон"
Авиакомпания UTair завышала цены на одинаковые места в 12 раз
Захарова: МИД работает над отстаиванием прав российских спортсменов
Россиянки отобрали очки у канадок на женском МЧМ-2020
В Италии ждут роста числа туристов на Рождественские каникулы
В бундестаге заявили о капитуляции ФРГ перед США
Популярное
Общество
"Ты что, пил?": Путин рассказал, что ему ночью позвонил Ротенберг

Президент Владимир Путин во время открытия железнодорожного сегмента Крымского моста рассказал рабочим об интересном случае.

"Ты что, пил?": Путин рассказал, что ему ночью позвонил Ротенберг
СМИ обнародовали последний звонок стрелка с Лубянки
Криминал
СМИ обнародовали последний звонок стрелка с Лубянки
Общество
На Ямале работы лишилась журналистка, задавшая вопрос Путину
Здоровье
Мощная магнитная буря накроет планету 25 декабря
Константин Кузнецов Руаль Амундсен — безумец, покоривший Южный полюс Константин Кузнецов Соломон Соловьев Небесные светила, создавшие компьютер - Гороскоп дня Соломон Соловьев Игорь Буккер Афган: в чем правда, брат? Игорь Буккер
Комментарии
Открытое письмо Константину Затулину
Открытое письмо Константину Затулину
Жорин объяснил дружбу дочери Петросяна со Степаненко
Константин Затулин: пакетный компромисс по Карабаху необходим
Боксер Мехонцев ответил Губерниеву на слова про трусость Сталина
Евреи - арабы: вечные вопросы без ответов
80-летний российский журналист задержал грабителя в центре Лондона
Открытое письмо Константину Затулину
Как выбрать лопату для огорода и сада
Константин Затулин: пакетный компромисс по Карабаху необходим
Боксер Мехонцев ответил Губерниеву на слова про трусость Сталина
Евреи - арабы: вечные вопросы без ответов
На борьбу с онкологией в России выделят 95 млрд рублей
Боксер Мехонцев ответил Губерниеву на слова про трусость Сталина
В России могут отменить НДФЛ для малоимущих и повысить для остальных
Мужчине с переломом руки поставили диагноз "беременность"
Евреи - арабы: вечные вопросы без ответов
Евреи - арабы: вечные вопросы без ответов
Константин Затулин: пакетный компромисс по Карабаху необходим
Евреи - арабы: вечные вопросы без ответов
Почему христиане покидают Землю обетованную
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ