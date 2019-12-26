Чем полезен гранат? Полезные свойства

Гранат — чудесное средство от многих болезней. Его высушенная кожура не уступает многим лекарственным средствам. Хранят её в льняных пакетах, в тёмном месте.

За лечение таким методом многие органы, ЖКТ и иммунитет "поблагодарят" вас. С помощью кожуры можно лечить такие недуги как:

дисбактериоз;

колиты;

сальмонеллез;

диарея;

аппендицит;

дизентерия.

Корочка может быть приготовлена разными методами, благодаря этому можно вылечить множество болезней. Главное — правильно приготовить.

Как лечиться

Существует множество рецептов. Для каждой болезни существует "свой".

Настойка на воде

Способ приготовления

Понадобится:

1. 10 штук высушенных корок;

2. 200 мл горячей воды;

Смешать всё и накрыть крышкой. Дать настояться 30 минут. Можно лечиться. Оставшуюся кожуру можно использовать как в этом, так и в других рецептах.

Вот ещё один: положить корки в ёмкость, залить водой, нагреть, но не дать закипеть. Отношение должно быть 1 к 20, на 1 г кожуры граната 20 г воды. Для того, чтобы лечить кишечные болезни, применяется один рецепт, но способ применения разный.

5 часов и ты здоров

Дайте гранату 5 часов, и он справится с такими болезнями как:

холера;

диарея;

тиф (брюшной);

дизентерия;

аппендицит (острая форма);

сальмонеллез.

Что делать

При незначительном расстройстве желудка поможет 0,5 стакана настоя. Рекомендуется выпить и подождать около 10 минут, если настой помог, значит бояться нечего.

Отрицательный результат может говорить о том, что причина — серьёзное заболевание. Тогда необходимо допить настой и подождать 5 часов. После этого, станет легче. Обязательно нужно будет провериться у врача. Это могут быть дизентерия, тиф или холера.

Вылечиться за неделю

Нарушение микрофлоры кишечника, язва желудка, колит. От этого всего можно избавиться за неделю.

Что делать

Разделить на несколько порций, приготовленную настойку из сушеных корок граната. В одной должно быть 200 миллилитров, ее разделить на 2 части и каждую часть еще на 4 части, то есть, на протяжении дня, выпивать за раз 25 миллилитров натощак и потом также. Обязательно соблюдать определённый промежуток времени.

Рекомендуется делать отдых в один день. Можно повторить через неделю. За весь курс лечения иммунитет повысится, и организм сможет бороться с вредными микробами. А полезные бактерии останутся в порядке.

Оставшийся настой можно отложить, чтобы он настаивался дальше.

Во время лечения ни в коем случае не пить алкоголь.

Немного истории

Гиппократ знал об удивительных свойствах граната. Он залечивал раны разной тяжести. Лекарь смачивал в приготовленном настое натуральные ткани и накладывал их на ранения, периодически повторяя процесс до полного исцеления.

В своих научных записях Авицена оставлял пометки о гранате. Он тоже знал и использовал его постоянно.

В составе многих кремов, масок и многих косметических продуктах содержится гранат. Потому что его компоненты, способствуют оздоровлению и омоложению кожи. Также он избавляет от пигментации.