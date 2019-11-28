Народные средства для чистки сосудов от холестерина

Холестерин вырабатывается либо в нашем организме (70%), либо приходит с пищевыми продуктами (30%). За то, чтобы происходил обмен веществ, выработка половых гормонов и витаминов, отвечают липопротеиды с высокой плотностью. Они никак не вредят нашему организму. Но есть липопротеиды, обладающие низкой плотностью. Из-за них появляются жировые соединения, благодаря которым появляется атеросклероз. В общем, нарушают циркуляцию крови и оставляют ткани без питания и кислорода. Но если контролировать уровень холестерина, то можно избежать появления риска инсульта и инфаркта.

Понятное дело — заниматься самолечением нельзя. Необходимо обратиться к врачу. Существует множество методик лечения: лекарственные препараты, очистка крови и хирургическое вмешательство.

Но помогать своему организму никто не запрещал. Поэтому, можно прибегнуть к народным способам, которые основываются на введении в рацион питания некоторых полезных продуктов. Они, в свою очередь, фильтруют кровь.

Первым делом необходимо:

— заменить жирную пищу более щадящей;

— отказаться от вредных привычек;

— включить в питание продукты, богатые клетчаткой и пектином;

— заняться спортом и активным отдыхом.

Важно!

Включить в рацион питания:

— фрукты и овощи;

— каши;

— хлеб с отрубями;

— рыбу и мясо птицы;

— растительные масла.

Исключить жареное. Не употреблять больше 2500 калорий в день.

Народные средства

Самые известные:

— свежевыжатые соки;

— лук, чеснок, лимон;

— мед, соты и т. п.

В соки можно добавить воду. Ни в коем случае не смешивать с сахаром.

Можно сделать из натёртого картофеля сок. Это тоже хорошее средство.

Фитотерапия

Отвары и настои из разных трав очищают организм от "плохого" холестерина.

1) Помогут малиновые листья, зверобой, золотой ус, чёрная смородина и лаванда. Из этого всего необходимо сделать смесь. После, 1 ст. ложку травяной смеси залить 2 стаканами горячей воды. Затем, используя водяную баню, греть 15 минут, процедить. Принимать около 4 раз в день, за 30 минут до еды, по 1 ст. ложке. Курс лечения — 1 месяц.

2) Размолоть в порошок липовый цвет. Принимать порошок 3 раза в день по 1 чайной ложке. Курс лечения — 1 месяц. После двух недельного отдыха повторить.

3) Настаивать смесь из водки и корня девясила, около сорока дней. Можно пить по 25 капель на пол стакана воды.

4) Понадобится: 5 частей измельчённой хвои, 3 части плодов шиповника и луковой шелухи. Всё это смешать. После залить 11 столовых ложек смеси 1 л горячей воды. Ночью дать настояться. Всё выпить за день за 3 приёма. Можно смешать с мёдом.

Обязательно перед применением посоветоваться с врачом и выяснить, нет ли у вас аллергии.