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Автор Елена Орлова

Польза рыбьего жира для здоровья детей

Здоровье » Акушерство и гинекология » Мать и дитя

Темп современной жизни накладывает свой отпечаток и молодым матерям редко удается приготовить действительно хорошую и правильную еду в будние дни. Фасованные продукты, кажется, являются обычным делом, хотя, к сожалению, они богаты плохими жирами и низким содержанием омега-3 или хороших жиров.

Поэтому родителям рекомендуется добавлять омега-3 добавки в рацион своих детей, чтобы они придерживались сбалансированной диеты. Когда беременные женщины включают рыбий жир в свой рацион, они не только предотвращают любые врожденные дефекты, но также способствуют развитию мозга и зрение будущего ребенка.

Рыбий жир — это форма жирных кислот, которые извлекаются из тканей жирной рыбы. Это хранилище омега-3 жирных кислот, более известных как ЕПК (эйкозапентаеновая кислота) и ДГК (докозагексаеновая кислота).

Значение добавок рыбьего жира для детей

В соответствии с исследованиями, проведенными врачами в отношении самых здоровых диет для детей, было установлено, что лучше всего подойдет достаточное количество свежих овощей и фруктов, а также белков и жиров. В то время как белки помогают в росте и восстановлении тканей, жиры помогают нормальному функционированию сердца и нервов.

Тем не менее, родители часто сталкиваются с проблемой принуждения своих детей к еде, которая им не особенно нравится, зачастую рыба является одним из подобных блюд. Таким детям лучше принимать добавки с рыбьим жиром в виде таблеток вместо того, чтобы есть пищу, которую они считают ненавистной.

Многим родителям и взрослым неизвестны многочисленные преимущества добавок с рыбьим жиром для детей. Вот главные из них:

Развитие мозга.

ДГК (докозагексаеновая кислота) особенно важна для развития мозга ребенка. Развитие мозга детей может быть еще лучше, если мать будет кормить ребенка грудным молоком, обогащенным ДГК. Согласно исследованиям, дети, вскармливаемые грудью, имеют более высокий IQ, они изучают двигательные навыки раньше, чем другие, сталкиваются с меньшим количеством эмоциональных и поведенческих проблем и имеют пониженный риск неврологических проблем в дальнейшей жизни.

Аутизм.

Когда дети с аутизмом и синдромом Аспергера получают добавки с рыбьим жиром, это приводит к улучшению языковых и учебных навыков.

Дефицит внимания / гиперактивность.

Клинические исследования доказали, что у детей с низким уровнем ДГК и EПК было больше симптомов СДВГ. У них также были такие проблемы, как отсутствие концентрации внимания, проблемы с обучением и нарушение сна. Курс омега-3 может уменьшить симптомы дефицита внимания / гиперактивности.

Иммунитет.

Диета матери является основным источником питательных веществ, но по мере взросления дети могут использовать добавки с омега-3. Для детей старше одного года жевательные таблетки или капсулы с добавками рыбьего жира помогут улучшить иммунитет. Если детям дают эту добавку, они не страдают от рахита и распространенных инфекций. Это также помогает установить здоровые клеточные мембраны, которые помогают предотвратить воспаление, противостоять атакам патогенов и токсинов.

Воспаление и инфекция.

Добавки рыбьего жира содержат витамин Е, который играет звездную роль в поддержании оптимального уровня жирных кислот после всасывания в клетки. Благодаря противовоспалительным свойствам витамина Е и устойчивости к инфекциям дети в безопасности от них.

Зрение, крепкие кости и зубы.

Витамин А, содержащийся в добавках с рыбьим жиром, способствует хорошей функции слизистой оболочки и росту, и восстановлению тканей организма. Он также помогает в усвоении белка и благотворно влияет на хорошее зрение, крепкие кости, зубы и хорошую иммунную систему.

Другие преимущества, которые дети могут получать, регулярно принимая добавки с рыбьим жиром, включают:

потеря веса, улучшение оценок в школе, облегчение аллергии, снижение риска шизофрении, улучшение правописания, снятие стресса и лечение дислексии и диспраксии.

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