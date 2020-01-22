Шесть советов по безопасности перед прокалыванием ушей вашего ребенка

Хотя у вас могут быть некоторые опасения по поводу прокалывания ушей вашему ребенку, имейте в виду, что это традиция существует во многих культурах по всему миру. Вас может беспокоить правильный возраст или подходящее время. Вот несколько советов по безопасности перед прокалыванием ушей вашего ребенка.

Подходящий возраст

Как и во многих субъективных вопросах, ответ варьируется. В большинстве случаев врачи советуют родителям подождать, пока ребенку исполнится не менее шести месяцев.

Основная причина заключается в том, что во многих случаях пирсинг может привести к инфекции.

Младенцы в возрасте до шести месяцев не имеют полноценной иммунной системы для борьбы с такими инфекциями. Таким образом, желательно отложить процесс до шести месяцев. В качестве альтернативы вы можете подождать, пока ваш ребенок сам не захочет проколоть уши.

Проконсультируйтесь с вашим педиатром.

Настоятельно рекомендуется проконсультироваться с вашим педиатром, прежде чем проколоть уши ребенка. Врач назначает вакцины, которые необходимы, прежде чем сделать пирсинг. Ваш педиатр также может определить, готовы ли уши ребенка к прокалыванию или нет.

Друг вашего ребенка.

Хотя современные процедуры пирсинга практически безболезненны, но процесс все еще связан со страхами. Чтобы успокоить ребенка, вы можете попытаться назначить встречу тогда, когда друзья тоже пойдут прокалывать уши.

Выберите правильное место

Поищите отзывы или спросите совета у своей семьи и друзей. Сходите в место пирсинга заранее, чтобы проверить гигиенические меры, а также опыт в проведении процедуры.

Меры предосторожности перед прокалыванием

Вы можете предпринять некоторые меры, чтобы сделать эту процедуру более безболезненной для вашего ребенка. Например

спросите педиатра о мазях, которые на некоторое время могут создать местную анестезию для ушей. Это поможет уменьшить боль.

вы должны также выбрать вид металла. Хирургические серьги из нержавеющей стали — лучший выбор. Однако если вы хотите экспериментировать с другими металлами, убедитесь, что они не содержат кобальта, никеля или других вызывающих аллергию сплавов. Титан, золото и платина обычно считаются безопасными вариантами.

Меры предосторожности во время процедуры

Вам также следует обратить внимание на то, что специалист по пирсингу выполняет базовый протокол безопасности.

Это включает в себя:

он моет руки

использует антибактериальный гель

процедура должна выполняться в перчатках

уши ребенка должны быть протерты спиртовой салфеткой

стоит обратить внимание на то, что специалист вскрывает упаковку с индивидуальными стерильными сережками прямо перед вами.

Уход после пирсинга

В течение первых двух недель не позволяйте ребенку плавать в озере или пруду. Вы также должны чистить заднюю и переднюю часть сережек два раза в день. Это можно сделать с помощью ватных шариков, смоченных в чистящем растворе. Первая пара сережек не должна извлекаться до шести недель, так как это может привести к зарастанию отверстия.