Хотя у вас могут быть некоторые опасения по поводу прокалывания ушей вашему ребенку, имейте в виду, что это традиция существует во многих культурах по всему миру. Вас может беспокоить правильный возраст или подходящее время. Вот несколько советов по безопасности перед прокалыванием ушей вашего ребенка.
Как и во многих субъективных вопросах, ответ варьируется. В большинстве случаев врачи советуют родителям подождать, пока ребенку исполнится не менее шести месяцев.
Основная причина заключается в том, что во многих случаях пирсинг может привести к инфекции.
Младенцы в возрасте до шести месяцев не имеют полноценной иммунной системы для борьбы с такими инфекциями. Таким образом, желательно отложить процесс до шести месяцев. В качестве альтернативы вы можете подождать, пока ваш ребенок сам не захочет проколоть уши.
Настоятельно рекомендуется проконсультироваться с вашим педиатром, прежде чем проколоть уши ребенка. Врач назначает вакцины, которые необходимы, прежде чем сделать пирсинг. Ваш педиатр также может определить, готовы ли уши ребенка к прокалыванию или нет.
Хотя современные процедуры пирсинга практически безболезненны, но процесс все еще связан со страхами. Чтобы успокоить ребенка, вы можете попытаться назначить встречу тогда, когда друзья тоже пойдут прокалывать уши.
Поищите отзывы или спросите совета у своей семьи и друзей. Сходите в место пирсинга заранее, чтобы проверить гигиенические меры, а также опыт в проведении процедуры.
Вы можете предпринять некоторые меры, чтобы сделать эту процедуру более безболезненной для вашего ребенка. Например
Вам также следует обратить внимание на то, что специалист по пирсингу выполняет базовый протокол безопасности.
Это включает в себя:
В течение первых двух недель не позволяйте ребенку плавать в озере или пруду. Вы также должны чистить заднюю и переднюю часть сережек два раза в день. Это можно сделать с помощью ватных шариков, смоченных в чистящем растворе. Первая пара сережек не должна извлекаться до шести недель, так как это может привести к зарастанию отверстия.
Если вы видите какие-либо признаки инфекции, немедленно обратитесь к врачу.
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