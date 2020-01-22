Злокачественная меланома — это тип рака кожи, который возникает в меланоцитах. За последние 10 лет число пациентов с меланомой увеличилось примерно на 50%, что делает этот рак пятым по распространенности среди онкологических заболеваний в мире.
Женщины более склонны к развитию данного заболевания по сравнению с мужчинами. В группу риска входят лица в возрасте 65 лет и старше. Факторы риска включают:
Хотя меланомы могут развиваться на любой части кожи, чаще всего поражаются такие области, как ноги (у женщин), грудь и спина (у мужчин), лицо и шея. Он реже поражает такие области, как глаза, половые органы, анальную область и рот.
При поверхностном распространении меланом заболевание распространяется на видимой области кожи. Эта модель роста означает, что болезнь не может распространиться на другие части тела. При узловой меланоме болезнь распространяется глубоко в кожу, часто проявляясь в виде приподнятой области на поверхности кожи, с черным или темно-коричневым цветом.
Лентиго меланома - это тип меланомы, которая распространяется в глубинные слои кожи и образует узелки.
Поскольку этот тип возникает из-за чрезмерного воздействия солнца, часто страдают люди, которые проводят большую часть своего времени на открытом воздухе.
Когда клетки меланомы вырабатывают меланин, цвет опухолей меланомы становится черным или коричневым. Если клетки меланомы не продуцируют меланин, опухоли могут быть розового, белого или коричневого цвета.
Амеланотические типы меланомы редки и обычно бесцветны, но иногда они могут иметь оттенок розового или красного цвета, что затрудняет их диагностику.
|Показатель
|2011
|2012
|2013
|2014
|2015
|2016
|2017
|2018
|Число ПМ ЗНО, выявленных в отчетном году
|24774
|29763
|32841
|36174
|39195
|44814
|50100
|54873
|% от числа впервые выявленных ЗНО
|4,7
|5,7
|6,1
|6,4
|6,7
|7,5
|8,1
|8,8
|на 100 000 населения
|17,3
|20,8
|22,9
|24,8
|26,8
|30,6
|34,1
|37,4
|Из числа ПМ ЗНО, выявленных в отчетном году, выявлены у больных, взятых на учет в отчетном году с впервые в жизни установленным диагнозом, %
|34,1
|30,1
|30,8
|27,5
|26,5
|27,5
|26,4
|26,7
|Число больных с ПМ ЗНО
|105157
|117084
|124817
|142850
|150408
|166494
|191095
|204792
|% от числа больных, состоящих на учете на конец отчетного года
|3,6
|3,9
|4,0
|4,3
|4,4
|4,7
|5,3
|5,4
*с 2014 г. с Республикой Крым и г. Севастополь
В 2018 г. впервые выявлены 54 873 первично-множественных опухоли (37,4 на 100 000 населения) (в 2017 г. 50 100 и 34,1 соответственно), что составляет 8,8% всех впервые выявленных злокачественных новообразований (2017 г. 8,1%). Синхронные опухоли составили 26,7% (2017 г. 26,4%). Контингент пациентов с первично-множественными опухолями на конец 2018 г. составил 204 792, что соответствует 5,4% от общего числа пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением (2017 г. 191 095 и 5,3% соответственно).
После того, как дерматологи подтвердили диагноз злокачественной меланомы с помощью биопсии, выполняется вторая операция по удалению широкого края кожи.
Однако, если родинка будет доброкачественной, но не однозначно объявленной таковой, она контролируется в течение примерно 3 месяцев, прежде чем предлагать конкретный план действий.
Хотя пол, семейный анамнез и раса являются факторами риска, которые нельзя изменить, существует несколько способов снизить риск развития заболевания:
|Причина смерти
|Абсолютное число умерших
|Удельный вес, % (ранговое место)
|М
|Ж
|Оба пола
|М
|Ж
|Оба пола
|Все причины смерти
|913359
|915551
|1828910
|-
|-
|-
|Инфекционные и паразитарные болезни
|23495
|11131
|34626
|2,6
|1,2
|1,9
|Злокачественные новообразования*
|157942
|135762
|293704
|17,3(2)
|14,8(2)
|16,1(2)
|Болезни системы кровообращения
|402450
|453677
|856127
|44,1 (1)
|49,6 (1)
|46,8(1)
|Болезни органов дыхания
|41243
|19907
|61150
|4,5
|2,2
|3,3
|Болезни органов пищеварения
|51551
|43879
|95430
|5,6
|4,8
|5,2
|Травмы, отравления и некоторые другие последствия внешних факторов
|110407
|34205
|144612
|12,1
|3,7
|7,9
|Симптомы, признаки, отклонения от нормы, выявленные при клинич. и лаборат. исследованиях, не классиф. в др. рубриках
|44012
|81263
|125275
|4,8
|8,9
|6,8
|в т. ч старость**
|20066
|70609
|90675
|2,2
|7,7
|5,0
|Прочие причины смерти
|82259
|135727
|217986
|9,0
|14,8
|11,9
* удельный вес вскрытий (причина смерти — злокачественные новообразования) — 48,0%, у мужчин — 47,5%, у женщин — 48,5% (2017 г. — 44,1, 43,8, 44,5; 2016 г. — 42,7, 42,6, 42,7%)
** удельный вес вскрытий (причина смерти — старость) — 0% (2017 г. — 0%; 2016 г. — 5,6%)
В структуре смертности населения России злокачественные новообразования занимают второе место (16,1%; 2017 г. — 15,9%) после болезней системы кровообращения (46,8%; 2017 г. — 47,3%), опередив травмы и отравления. Удельный вес злокачественных новообразований в структуре смертности мужского населения составил 17,3%; (2017 г. — 17,1%), женского — 14,8% (2017 г. — 14,7%).
Среди умерших в трудоспособном возрасте (15-59 лет) доля умерших от злокачественных новообразований составила 16,7% (72 547 случаев) (2017 г. -16,8%). Кроме того в 2018 г. от рака in situ и доброкачественных новообразований неопределенного и неизвестного характера умерли 4 292 человека (1 928 и 2 364 мужчин и женщин соответственно), из них аутопсия проводилась 69,8% умерших.
Источник: oncology.ru
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