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Автор Александра Балан-Сенчук

Злокачественная меланома: типы, лечение и профилактика

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Злокачественная меланома — это тип рака кожи, который возникает в меланоцитах. За последние 10 лет число пациентов с меланомой увеличилось примерно на 50%, что делает этот рак пятым по распространенности среди онкологических заболеваний в мире.

Эпидемиология меланомы

Женщины более склонны к развитию данного заболевания по сравнению с мужчинами. В группу риска входят лица в возрасте 65 лет и старше. Факторы риска включают:

  • воздействие ультрафиолетовых лучей
  • множественные родинки
  • семейную историю меланомы
  • личный анамнез рака кожи или меланомы
  • ослабленную иммунную систему
  • редкое пигментное состояние ксеродермы.

Типы заболеваний

Хотя меланомы могут развиваться на любой части кожи, чаще всего поражаются такие области, как ноги (у женщин), грудь и спина (у мужчин), лицо и шея. Он реже поражает такие области, как глаза, половые органы, анальную область и рот.

При поверхностном распространении меланом заболевание распространяется на видимой области кожи. Эта модель роста означает, что болезнь не может распространиться на другие части тела. При узловой меланоме болезнь распространяется глубоко в кожу, часто проявляясь в виде приподнятой области на поверхности кожи, с черным или темно-коричневым цветом.

Лентиго меланома - это тип меланомы, которая распространяется в глубинные слои кожи и образует узелки.

Поскольку этот тип возникает из-за чрезмерного воздействия солнца, часто страдают люди, которые проводят большую часть своего времени на открытом воздухе.

Когда клетки меланомы вырабатывают меланин, цвет опухолей меланомы становится черным или коричневым. Если клетки меланомы не продуцируют меланин, опухоли могут быть розового, белого или коричневого цвета.

Амеланотические типы меланомы редки и обычно бесцветны, но иногда они могут иметь оттенок розового или красного цвета, что затрудняет их диагностику.

Первично-множественные злокачественные новообразования (ПМ ЗНО) в России в 2011–2018 гг. *
Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Число ПМ ЗНО, выявленных в отчетном году 24774 29763 32841 36174 39195 44814 50100 54873
% от числа впервые выявленных ЗНО 4,7 5,7 6,1 6,4 6,7 7,5 8,1 8,8
на 100 000 населения 17,3 20,8 22,9 24,8 26,8 30,6 34,1 37,4
Из числа ПМ ЗНО, выявленных в отчетном году, выявлены у больных, взятых на учет в отчетном году с впервые в жизни установленным диагнозом, % 34,1 30,1 30,8 27,5 26,5 27,5 26,4 26,7
Число больных с ПМ ЗНО 105157 117084 124817 142850 150408 166494 191095 204792
% от числа больных, состоящих на учете на конец отчетного года 3,6 3,9 4,0 4,3 4,4 4,7 5,3 5,4

*с 2014 г. с Республикой Крым и г. Севастополь

В 2018 г. впервые выявлены 54 873 первично-множественных опухоли (37,4 на 100 000 населения) (в 2017 г. 50 100 и 34,1 соответственно), что составляет 8,8% всех впервые выявленных злокачественных новообразований (2017 г. 8,1%). Синхронные опухоли составили 26,7% (2017 г. 26,4%). Контингент пациентов с первично-множественными опухолями на конец 2018 г. составил 204 792, что соответствует 5,4% от общего числа пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением (2017 г. 191 095 и 5,3% соответственно).

Лечение и профилактика меланомы

После того, как дерматологи подтвердили диагноз злокачественной меланомы с помощью биопсии, выполняется вторая операция по удалению широкого края кожи.

Однако, если родинка будет доброкачественной, но не однозначно объявленной таковой, она контролируется в течение примерно 3 месяцев, прежде чем предлагать конкретный план действий.

Хотя пол, семейный анамнез и раса являются факторами риска, которые нельзя изменить, существует несколько способов снизить риск развития заболевания:

  • Ограничение воздействия ультрафиолетовых лучей на кожу
  • Наблюдая за кожей на предмет появления аномалий у существующей родинки, необычных родинок или новых родинок
  • Поддержание здоровой иммунной системы
Смертность от всех причин населения России в 2018 г.
Причина смерти Абсолютное число умерших Удельный вес, % (ранговое место)
М Ж Оба пола М Ж Оба пола
Все причины смерти 913359 915551 1828910 - - -
Инфекционные и паразитарные болезни 23495 11131 34626 2,6 1,2 1,9
Злокачественные новообразования* 157942 135762 293704 17,3(2) 14,8(2) 16,1(2)
Болезни системы кровообращения  402450   453677  856127 44,1 (1) 49,6 (1) 46,8(1) 
Болезни органов дыхания  41243  19907  61150  4,5   2,2   3,3 
Болезни органов пищеварения  51551   43879  95430  5,6   4,8   5,2 
Травмы, отравления и некоторые другие последствия внешних факторов  110407  34205  144612  12,1   3,7   7,9 
Симптомы, признаки, отклонения от нормы, выявленные при клинич. и лаборат. исследованиях, не классиф. в др. рубриках  44012   81263   125275  4,8   8,9  6,8 
в т. ч старость**  20066  70609   90675   2,2   7,7   5,0
Прочие причины смерти  82259  135727  217986  9,0   14,8  11,9

* удельный вес вскрытий (причина смерти — злокачественные новообразования) — 48,0%, у мужчин — 47,5%, у женщин — 48,5% (2017 г. — 44,1, 43,8, 44,5; 2016 г. — 42,7, 42,6, 42,7%)

** удельный вес вскрытий (причина смерти — старость) — 0% (2017 г. — 0%; 2016 г. — 5,6%)

В структуре смертности населения России злокачественные новообразования занимают второе место (16,1%; 2017 г. — 15,9%) после болезней системы кровообращения (46,8%; 2017 г. — 47,3%), опередив травмы и отравления. Удельный вес злокачественных новообразований в структуре смертности мужского населения составил 17,3%; (2017 г. — 17,1%), женского — 14,8% (2017 г. — 14,7%).

Среди умерших в трудоспособном возрасте (15-59 лет) доля умерших от злокачественных новообразований составила 16,7% (72 547 случаев) (2017 г. -16,8%). Кроме того в 2018 г. от рака in situ и доброкачественных новообразований неопределенного и неизвестного характера умерли 4 292 человека (1 928 и 2 364 мужчин и женщин соответственно), из них аутопсия проводилась 69,8% умерших.

Источник: oncology.ru

Темы болезнь рак кожи меланома здоровье профилактика
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