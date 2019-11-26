Причины и симптомы синдрома Гийена-Барре

Синдром Гийена-Барре является неврологическим, аутоиммунным заболеванием, характеризующимся быстро развивающейся мышечной слабостью. Синдром обычно следует за периодом болезни, таким как вирусная или бактериальная инфекция. Изначально пациент может отмечать легкое покалывание, боль и онемение в руках и ногах, но затем состояние ухудшается и пациенты чувствуют более серьезную мышечную слабость в конечностях или других частях тела.

Мышечная слабость

При этом синдроме собственные антитела организма атакуют его периферическую нервную систему — нервы и ганглии в теле, которые находятся за пределами головного и спинного мозга. Эта сеть имеет важное значение для подвижности мышц в организме. Когда эта сеть начинает работать со сбоями, мышцы, вовлеченные в движение рук, ног или других частей тела, таких как глаза, оказываются затронутыми, что приводит к мышечной слабости. Иногда пациент не может проглотить пищу, потому что мышцы, используемые для этой функции, становятся слабыми, у некоторых других пациентов также может пострадать речь.

Прогрессирование синдрома может лишить пациента возможности ходить и самостоятельно выполнять простые задачи, что приводит к временному параличу лица, рук и ног. Также могут быть проблемы с координацией. В некоторых случаях пациенты могут отмечать проблемы с пищеварением и контролем мочевого пузыря. Ослабленные дыхательные мышцы могут в некоторых случаях приводить к дыхательной недостаточности, которая может усугубляться у пациентов с заболеваниями легких, такими как пневмония или хроническая обструктивная болезнь легких. Размытое или двойное зрение также является распространенным симптомом синдрома Гийена-Барре.

Кровяное давление

У некоторых пациентов с синдромом Гийена-Барре могут возникнуть проблемы с кровяным давлением. Их кровяное давление может меняться довольно резко, что зачастую приводит к опасным осложнениям, таким как нерегулярное сердцебиение или остановка сердцебиения в целом. Пациент может нуждаться в помощи кардиостимулятора, чтобы его сердце качало кровь по всему телу.

Причины

Синдром Гийена-Барре чаще всего вызывается у пациента бактериальной или вирусной инфекцией, такой как гастроэнтерит, цитомегаловирус, вирус Эпштейна-Барр, гепатит Е, ветряная оспа, микоплазменная пневмония или грипп. Совсем недавно данное заболевание также связывали с вирусной инфекцией Зика, заболеванием, распространяемым комарами, но после дополнительных исследований эта связь была опровергнута. Первоначальная инфекция может сделать иммунную систему пациента очень слабой для борьбы с последствиями синдрома Гийена-Барре.

Хотя вакцинации, такие как, к примеру, вакцина против свиного гриппа, в прошлом считались причиной синдрома Гийена-Барре, некоторые исследования показали, что синдром никак не связан с прививками.

Фото превью: alev.biz