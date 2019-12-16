Простой герпес. Симптомы, причины, лечение

Герпес — это заболевание вирусного характера, которое вызывает болезненные высыпания на слизистых оболочках и коже.

Выделяют три стадии инфекции, которые включают первичную инфекцию, латентный период и рецидив. На начальной стадии заражения вирус попадает в кожу или на слизистую оболочку, где затем размножается.

После первичной инфекции вирус дремлет внутри нервной ткани позвоночника, где он размножается, но остается неактивным. На более поздней стадии вирус может реактивироваться, особенно в случаях эмоционального или физического стресса, и привести к дальнейшему распространению высыпаний. Это и есть рецидивирующий герпес.

На данный момент не существует лекарства от герпеса. Имеющиеся препараты только подавляют размножение вируса, но не удаляют фрагменты вирусной ДНК из нейроцитов. Поэтому всегда существует вероятность рецидива. Лечение направлено исключительно на облегчение симптомов, которые проходят в течение нескольких дней.

Симптомы

Основной симптом надвигающегося герпеса — характерное покалывание или жжение в области рта, которое является предвестником высыпаний. Также может наблюдаться лихорадка, боль в горле, увеличение лимфатических узлов на шее и даже мышечные боли.

Причины герпеса

Обычно инфекция вызывается вирусом простого герпеса типа 1 (ВПГ-1), но иногда причиной является вирус простого герпеса типа 2 (ВПГ-2). Инфекция типа 2, как правило, связана с половой сферой и передается через оральный секс с человеком, у которого есть генитальный герпес (при генитальном герпесе болезненные пузырьки развиваются в паховой области).

Вирус герпеса распространяется довольно легко. Как правило, люди заражаются после личного контакта с зараженным человеком или после контакта с предметами, на которых присутствует вирус (полотенца, бритвы, посуда или другие предметы).

Лечение

Обычно герпес проходит самостоятельно в течение десяти дней после появления и не требует какого-либо лечения, поэтому управление состоянием направлено на устранение неприятных симптомов (жжение, покалывание в пораженной области). Врачи рекомендуют пользоваться специальными кремами или гелями, которые помогают устранить симптомы в более короткие сроки (от нескольких часов до нескольких дней).

В тяжелых случаях специалист может назначить специальные противовирусные таблетки. Эти препараты более эффективны, если их принимать сразу после появления первых симптомов (например, при ощущении покалывания во рту) и до момента появления высыпаний.

Долгосрочный прогноз

Хотя симптомы после первоначальной инфекции обычно проходят в течение трех недель, рецидивы могут возникать достаточно часто. Однако степень тяжести и частота повторяющихся симптомов обычно уменьшаются с возрастом.

Фото превью: ru.wikipedia.org