Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Александра Балан-Сенчук

Простой герпес. Симптомы, причины, лечение

Здоровье » Ваше здоровье

Герпес — это заболевание вирусного характера, которое вызывает болезненные высыпания на слизистых оболочках и коже.

Выделяют три стадии инфекции, которые включают первичную инфекцию, латентный период и рецидив. На начальной стадии заражения вирус попадает в кожу или на слизистую оболочку, где затем размножается.

После первичной инфекции вирус дремлет внутри нервной ткани позвоночника, где он размножается, но остается неактивным. На более поздней стадии вирус может реактивироваться, особенно в случаях эмоционального или физического стресса, и привести к дальнейшему распространению высыпаний. Это и есть рецидивирующий герпес.

На данный момент не существует лекарства от герпеса. Имеющиеся препараты только подавляют размножение вируса, но не удаляют фрагменты вирусной ДНК из нейроцитов. Поэтому всегда существует вероятность рецидива. Лечение направлено исключительно на облегчение симптомов, которые проходят в течение нескольких дней.

Симптомы

Основной симптом надвигающегося герпеса — характерное покалывание или жжение в области рта, которое является предвестником высыпаний. Также может наблюдаться лихорадка, боль в горле, увеличение лимфатических узлов на шее и даже мышечные боли.

Причины герпеса

Обычно инфекция вызывается вирусом простого герпеса типа 1 (ВПГ-1), но иногда причиной является вирус простого герпеса типа 2 (ВПГ-2). Инфекция типа 2, как правило, связана с половой сферой и передается через оральный секс с человеком, у которого есть генитальный герпес (при генитальном герпесе болезненные пузырьки развиваются в паховой области).

Вирус герпеса распространяется довольно легко. Как правило, люди заражаются после личного контакта с зараженным человеком или после контакта с предметами, на которых присутствует вирус (полотенца, бритвы, посуда или другие предметы).

Лечение

Обычно герпес проходит самостоятельно в течение десяти дней после появления и не требует какого-либо лечения, поэтому управление состоянием направлено на устранение неприятных симптомов (жжение, покалывание в пораженной области). Врачи рекомендуют пользоваться специальными кремами или гелями, которые помогают устранить симптомы в более короткие сроки (от нескольких часов до нескольких дней).

В тяжелых случаях специалист может назначить специальные противовирусные таблетки. Эти препараты более эффективны, если их принимать сразу после появления первых симптомов (например, при ощущении покалывания во рту) и до момента появления высыпаний.

Долгосрочный прогноз

Хотя симптомы после первоначальной инфекции обычно проходят в течение трех недель, рецидивы могут возникать достаточно часто. Однако степень тяжести и частота повторяющихся симптомов обычно уменьшаются с возрастом.

Фото превью: ru.wikipedia.org

Темы вирус герпес болезни здоровье
Актуальная аналитика
Новости спорта
Почему большинство женщин не любит футбол?
Декабрь
17 декабря: День РВСН, начало авиации и первый апокалипсис
Ваше здоровье
Простой герпес. Симптомы, причины, лечение
Новости Все >
Opel возобновил продажи в России
Стала известна причина аномальной жары в Америке и Евразии
Путин подписал закон о заморозке накопительной пенсии до 2023 года
"ВКонтакте" запустила тематические ленты
Американские военные самолёты улетают из Турции
Российским спортсменам для Олимпиады предложили новый флаг
Китай назвал ошибкой выдворение своих дипломатов из США
Обама назвал женщин лучшими политиками
Бизнес Британии переживает серьезный спад
В МИД Украины оскорбления Зозули назвали "российскими штампами"
Последние материалы
Бизнес Британии переживает серьезный спад
В МИД Украины оскорбления Зозули назвали "российскими штампами"
В РЖД создали сервис для доставки еды к поездам из кафе и ресторанов
Простой герпес. Симптомы, причины, лечение
Отоларинголог назвал основные ошибки при лечении горла
Турция готовит вторжение в Ливию
Из ювелирного магазина в Петербурге вынесли ценности на 10 млн рублей
Тренер Медведевой побоялся говорить о решении Загитовой
На "Адмирале Кузнецове" временно запретили сварку после ЧП
46-летний житель Китая смог разогнуться через 20 лет
Популярное
Общество
Жена Лужкова положила ему в гроб сверток

В Москве прошла церемония прощания с бывшем главой города Юрием Лужковым.

Жена Лужкова положила ему в гроб сверток
Латвия не знает, на какие деньги ей теперь жить
Прибалтика
Латвия не знает, на какие деньги ей теперь жить
Новости Украины
Нацбанк Украины опомнился и запросил транзит российского газа
Красота
Пластический хирург раскрыл секрет молодости Ротару
Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 23 Владимир Губарев Любовь Степушова Латвия не знает, на какие деньги ей теперь жить Любовь Степушова Игорь Буккер Без импичмента: Буш и Обама покрывали преступления Игорь Буккер
Комментарии
Эксперты рассказали об опасности пеших прогулок
Константин Затулин: пакетный компромисс по Карабаху необходим
Сбербанк открыл платформу для кредитования физлицами малого бизнеса
Эксперт о новых ракетах США: "Это не шутки и не розыгрыш"
Эксперт о новых ракетах США: "Это не шутки и не розыгрыш"
В Турции предъявят США геноцид индейцев
Для чиновников Ростовской области закупят транспорт на 119 млн рублей
Сторонники экс-губернатора Левченко не дали ему "уйти красиво"
Россияне получат обратно до 120 тыс. рублей с пенсионных взносов
Латвия не знает, на какие деньги ей теперь жить
Сторонники экс-губернатора Левченко не дали ему "уйти красиво"
Россияне получат обратно до 120 тыс. рублей с пенсионных взносов
Чем оборачиваются научные фантазии
Ротару вновь отказывается от выступлений в России
Укропатриотов в Париже забросали яйцами
Сторонники экс-губернатора Левченко не дали ему "уйти красиво"
Учительница английского языка стала второй в РФ женщиной-миллиардером
На кого работает наше правительство
На кого работает наше правительство
На кого работает наше правительство
На кого работает наше правительство
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ