Миаз: что это такое, почему возникает и как лечить?

Заболевания, вызываемые у животных и человека личинками мух, называются миазами и представляют собой очень неприятное, а зачастую и очень болезненное явление.

Причиной миаза является проникновение личинки мухи (например, овода или вольфартовой мухи; миазы также могут вызывать личинки других насекомых, в т. ч. песчаных блох) в толщу эпидермиса, полостные органы, глаза, нос, рот, уши или другие подходящие отверстия. Происходит это чаще всего из-за несоблюдения гигиены: мухи откладывают яйца в не закрытые повязкой раны или язвы, поврежденную кожу, на пищевые продукты, откуда личинки попадают в желудочно-кишечный тракт, на грязное белье и т. п.

В результате деятельности данных паразитов пораженный участок начинает гноиться, проявляется воспалительный процесс, возможно кровотечение, повышение температуры, а по мере ухудшения — гангрена и даже летальный исход. Основная опасность состоит в том, что при несвоевременном лечении личинки способны проникать глубоко в тело и съедать ткани и органы буквально до костей, это касается также глазных яблок и мозга.

Существует несколько разновидностей миаза. Глазной или офтальмологический миаз — личинки проникают непосредственно в глаза, в результате чего начинается образование и скопление гноя и, как следствие, конъюнктивит. При запущенной форме заболевания может начаться отслоение сетчатки, появляются язвы на роговой оболочке, соответственно ухудшается зрение, а иногда глаз бывает просто съеден. В случае проникновения личинок в мозг начинается энцефалит. Личинки в носовой полости чреваты ринитом, в ушной раковине — разрушением барабанной перепонки и паразитированием на оболочках мозга. Полостной миаз — проникновение личинок в полости тела, следствие — гнойные образования, множественные язвы и перфорации, разрушение стенок органов. В частности кишечный миаз может проявляться колитом, энтеритом, диареями и рвотой и другими симптомами. При паразитировании на слизистых мочеполовых органов как правило возникают проблемы с мочеиспусканием, цистит, вульвит и т. д.

Профилактика миазов проста — важно соблюдать элементарные правила гигиены, обрабатывать укусы насекомых, если таковые были получены, и при подозрении на заболевание немедленно обращаться к врачу. Диагностируется миаз при непосредственном осмотре пораженных поверхностей и лабораторном исследовании биологического материала — мочи, кала, рвотных масс, мазков с пораженных поверхностей. Лечение заключается в удалении личинок механическим путем (при необходимости — хирургическим), вытравливании их хлороформом и другими веществами, обработке пораженных поверхностей. При необходимости накладывается антисептическая повязка. В случае кишечного миаза назначается промывание желудка, глистогонные и слабительные средства.

Лечение миазов — процесс несложный и не особенно долгий, как и выявление заболевания. Исход в большинстве случаев благоприятный, важно лишь следить за соблюдением элементарных правил гигиены, использовать разнообразные средства защиты от насекомых и при необходимости обращаться к врачу.

Фото превью: википедия