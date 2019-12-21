Синий свет понижает давление без лекарств

Синий свет издавна помогал людям в лечении многих болезней. Его использовали в качестве антидепрессанта, антисептика, противовоспалительного средства.

Синий свет — фактор, который используют в физиотерапии для лечения болезней. Не так давно учёные из Великобритании и Германии выяснили, что синий свет может помогать в лечении гипертонии. Самое главное — без побочных эффектов. Сейчас одна из самых распространённых болезней — гипертензия. Примерно половина населения страдает от повышенного давления, поэтому эта проблема очень актуальна.

По данным здравоохранения США, осложнения, вытекающие из гипертензии, уносят жизни более 1000 американцев. Врачи стараются бороться с этим недугом с помощью лекарственных препаратов, и они действительно снижают риск инфаркта, инсульта, почечной недостаточности. Но побочных эффектов, которые возникают из-за лекарств, очень много. Это огромный минус многих препаратов, которые люди принимают на протяжении всей жизни.

Поэтому британские и германские учёные решили искать альтернативу и замену. Они уверены, солнечный свет — помощник в этой ситуации. Почему такие выводы? Показатели говорят, что летом артериальное давление лучше, чем в осенний и зимний периоды. Многие исследователи уверены — благодаря естественному освещению, смертность снижается.

Минусы всё же есть

Солнечный свет вызывает преждевременное старение клеток. А солнечное излучение — причина возникновения злокачественных опухолей.

Но благодаря ультрафиолетовым лучам запускается важный процесс в организме — биосинтез витамина D. А также регулирует тонус сосудов.

Как происходит понижение давления

Гладкие мышцы расслабляются, а просвет в них увеличивается за счёт выработки оксида азота, за него отвечает солнечный свет. Когда на кожу попадает солнце, NO достигает артерий, поэтому артериальное давление нормализуется. Но выход из ситуации, учёные нашли альтернативу ультрафиолету — синий свет. Они провели эксперимент, в котором участвовали мужчины в возрасте от 30 до 60 лет. Они не страдали гипертензией и подобными болезнями. Их облучали синим светом два раза, с интервалом в 7 дней. Каждый раз считывались их показатели, связанные с артериальным давлением. Оно понижалось на 8 мм ртутного столба, всего за тридцать минут. Примерно так же работают и лекарственные препараты. Только в случае с синим светом отсутствуют побочные эффекты и улучшаются многие показатели. Но так как исследование находится на ранней стадии, применять этот метод пока рано. В ближайшее время предстоит проверить, как будет вести себя организм больных людей при облучении синим светом.

Фото превью: newatlas.com