Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Марина Дьяченко

Синий свет понижает давление без лекарств

Здоровье » Ваше здоровье » Достижения медицины

Синий свет издавна помогал людям в лечении многих болезней. Его использовали в качестве антидепрессанта, антисептика, противовоспалительного средства.

Синий свет — фактор, который используют в физиотерапии для лечения болезней. Не так давно учёные из Великобритании и Германии выяснили, что синий свет может помогать в лечении гипертонии. Самое главное — без побочных эффектов. Сейчас одна из самых распространённых болезней — гипертензия. Примерно половина населения страдает от повышенного давления, поэтому эта проблема очень актуальна.

По данным здравоохранения США, осложнения, вытекающие из гипертензии, уносят жизни более 1000 американцев. Врачи стараются бороться с этим недугом с помощью лекарственных препаратов, и они действительно снижают риск инфаркта, инсульта, почечной недостаточности. Но побочных эффектов, которые возникают из-за лекарств, очень много. Это огромный минус многих препаратов, которые люди принимают на протяжении всей жизни.

Поэтому британские и германские учёные решили искать альтернативу и замену. Они уверены, солнечный свет — помощник в этой ситуации. Почему такие выводы? Показатели говорят, что летом артериальное давление лучше, чем в осенний и зимний периоды. Многие исследователи уверены — благодаря естественному освещению, смертность снижается.

Минусы всё же есть

Солнечный свет вызывает преждевременное старение клеток. А солнечное излучение — причина возникновения злокачественных опухолей.

Но благодаря ультрафиолетовым лучам запускается важный процесс в организме — биосинтез витамина D. А также регулирует тонус сосудов.

Как происходит понижение давления

Гладкие мышцы расслабляются, а просвет в них увеличивается за счёт выработки оксида азота, за него отвечает солнечный свет. Когда на кожу попадает солнце, NO достигает артерий, поэтому артериальное давление нормализуется. Но выход из ситуации, учёные нашли альтернативу ультрафиолету — синий свет. Они провели эксперимент, в котором участвовали мужчины в возрасте от 30 до 60 лет. Они не страдали гипертензией и подобными болезнями. Их облучали синим светом два раза, с интервалом в 7 дней. Каждый раз считывались их показатели, связанные с артериальным давлением. Оно понижалось на 8 мм ртутного столба, всего за тридцать минут. Примерно так же работают и лекарственные препараты. Только в случае с синим светом отсутствуют побочные эффекты и улучшаются многие показатели. Но так как исследование находится на ранней стадии, применять этот метод пока рано. В ближайшее время предстоит проверить, как будет вести себя организм больных людей при облучении синим светом.

Фото превью: newatlas.com

Темы наука давление здоровье синий свет гипертония исследование достижения медицины
Актуальная аналитика
Достижения медицины
Синий свет понижает давление без лекарств
Как отстоять права
Олег Шеин: закон о семейном насилии, WADA и скандал с бывшей женой
Авто
Как узнать, был ли автомобиль в ДТП?
Новости Все >
WADA не отменит решение о дисквалификации российских спортсменов
Собчак заподозрили в беременности
Киев остановил подачу воды в ЛНР
Экс-техдиректор Cisco Systems заявил, что в сутках теперь 16 часов
Зюганов рассказал соратникам о возможных досрочных выборах президента
Московские блогеры сделали Tesla Cybertruck из "девятки"
В РПЦ разъяснили, можно ли верующим брать кредиты
Непогода стала причиной отмены или задержки более 40 рейсов в Москве
Киев обвинил Россию в создании "агентурной сети" в ООН
Девушка заставила своего парня убить бывшую, чтобы "доказать чувства"
Последние материалы
Синий свет понижает давление без лекарств
Олег Шеин: закон о семейном насилии, WADA и скандал с бывшей женой
Как узнать, был ли автомобиль в ДТП?
Необычная география: как США разделили Россию
22 декабря: День энергетика, зимнего солнцестояния и взятие Измаила
Дети могут получать токсины, не выходя из дома
WADA не отменит решение о дисквалификации российских спортсменов
Собчак заподозрили в беременности
Квартира Виктории Дайнеко с видом на вишневый сад
Почему бизнесу не живется на Руси?
Популярное
Общество
О Евгении Манюрове - стрелке с Лубянки - рассказала его мать

О человеке, который устроил эту бойню и сам был убит ответным огнем силовиков, известно немного. 39 лет. Проживал вдвоем с матерью. Она рассказала о сыне журналистам.

О Евгении Манюрове - стрелке с Лубянки - рассказала его мать
Путин объяснил, откуда в армиях ЛДНР современная военная техника
Новости Украины
Путин объяснил, откуда в армиях ЛДНР современная военная техника
Новости Украины
Киевские националисты считают, что Россия "ушатает" кого угодно
Шоу-бизнес
Полный провал: люди не хотят смотреть фильм Пугачевой
Соломон Соловьев Коба, Макрон и Мишико - эффективные менеджеры - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Елка Победы. Хоровод у Вечного огня Василий Амирджанов Руслан Веснянко "Нормандский формат": продолжение следует? Руслан Веснянко
Комментарии
Уход за волосами: как часто мыть волосы и вредит ли фен?
"Газпром" выплатит Украине $3 млрд
Украинский телеведущий предложил истребить русскоязычных детей
Отец Зеленского рассказал, почему сыну не удается победить Путина
Зюганов рассказал соратникам о возможных досрочных выборах президента
Киев обвинил Россию в создании "агентурной сети" в ООН
WADA не отменит решение о дисквалификации российских спортсменов
Киев остановил подачу воды в ЛНР
Эксперт: американские СМИ худшие лжецы, чем Трамп
Украинский телеведущий предложил истребить русскоязычных детей
Латвия не знает, на какие деньги ей теперь жить
Вступили в силу санкции США против "Северного потока-2"
"Газпром" выплатит Украине $3 млрд
Социолог: WADA ударило в спину Донбасса
Миллер рассказал о новом газовом контракте с Украиной
"Газпром" выплатит Украине $3 млрд
"Газпром" выплатит Украине $3 млрд
Зюганов рассказал соратникам о возможных досрочных выборах президента
Эксперт объяснил причину бедности россиян на фоне богатства олигархов
Выборы 2024 будут по схеме: "Медведев-2 плюс Путин - лидер нации"
Украины назвали "пиром во время чумы" корпоратив Зеленского
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ