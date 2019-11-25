Ох уж эти прививки: почему родители калечат своих детей

В последнее время все чаще мамочки стали отказываться от вакцинации детей, поскольку их пугают страшные побочные действия, такие как аутизм, онкология, бесплодие. При этом врачи уверяют, что вакцинирование обязательно. Как быть мамам — делать прививки или нет? Ответ на этот вопрос дал член президиума РАЕН, вице-президент Международной академии наук о природе и обществе, руководитель лаборатории микробиологии латентных инфекций института Гамалеи, профессор Виктор Зуев.

Что вы скажете про этот страх прививать детей? Что вы можете посоветовать?

Надо исходить из того, что против вирусных инфекций более эффективное средство, чем вакцинация, пока еще никто не придумал. Вакцинация защищает от заболевания, а если человек все же заболевает, то он переносит болезнь в более легкой форме. Мне 90 лет. Я вирусолог. Сейчас каждый сентябрь я безо всяких колебаний иду в районную поликлинику и прививаюсь от гриппа. Один раз я заболел, но через 2 дня выздоровел. Прививка — самое надежное средство от вирусной инфекции.

В моей юности мы строем шли в медпункт, задирали рубашечки, довольно длинной иглой под лопатку нам делали прививки, мы охали, потом заправляли свои рубашечки, опять строем шли в класс и продолжали решать дроби. Сейчас, конечно, могут быть осложнения. Надо смотреть правде в глаза. С чем это связано? С издержками цивилизации. За все в жизни надо платить. Посмотрите, чем мы дышим, что мы едим. Аллергия сейчас стала болезнью века. С прививкой вам вводят чужеродный белок, который может вызвать тоже аллергическую реакцию. Если ваш ребенок нездоров, если он аллергик, то перед тем, как делать прививку, нужно сходить к педиатру и обследовать его. Иначе действительно могут возникнуть осложнения после прививки.

Сейчас есть разные вакцины, есть из чего выбирать. Но если не прививать, то это опасно для здоровья. У нас в стране, между прочим, свирепствует корь. Это серьезная болезнь, которая дает неприятное осложнение. Поэтому подвергать ребенка риску заражения я бы ни за что не стал.

Роберт Де Ниро снял фильм "Отвакцинены", в котором поднимает тему прививок. У него ребенок болен аутизмом. И он это связал именно с прививкой, которую ему сделали перед там, как он заболел. Есть ли какая-то взаимосвязь: прививка и аутизм?

Роберту Де Ниро при всем его актерском мастерстве не надо лезть своим носом в те дела, в которых он ни черта не соображает. Ни один медик не полезет в кинематографические проблемы. Нельзя из-за собственного панариция начать агитировать весь мир. Это просто непристойно.

Существуют теории заговора, что американцы намеренно делают опасные прививки, которые приводят впоследствии к бесплодию, чтобы уничтожить генофонд России. Что вы думаете об этом?

Если есть такая теория, то у российского руководства хватит ума не покупать американские вакцины. Но я в это не верю.