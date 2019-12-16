Причины обратиться за консультацией к генетику

Генетические исследования и область генетической медицины представляют особый интерес как для ученых, так и для пациентов. Область генетики может изучить полный жизненный цикл практически любого заболевания. Врачи рассказали о причинах возможного обращения к врача-генетикам.

Доктора в области генетики чаще применяют свои знания для прогнозирования и изучения природы поведения заболеваний. Для пациентов в данном случае интерес немного другой.

При помощи генетической экспертизы можно узнать вероятность получения заболеваний. Другими словами, можно определить предрасположенность к патологиям.

Обычное клиническое исследование генетика проводится в три этапа. Большинство пациентов у генетиков — женщины. Сначала диагностируется заболевание, связанное с наследственными признаками.

После этого выявляются возможные патологии во время беременности и окончательные риски для будущей матери и ее ребенка.

Стоит помнить, что врач-генетик не занимается процессом лечения. Его задача — выявить, изучить и предоставить результаты генетических исследований, которые потом используются для лечения другими врачами.

Генетические экспертизы могут показать наличие мутаций генов после глубинных анализов. Генетики занимаются выявлением хромосомных осложнений — синдрома Дауна и других.

Также врачи данной специальности занимаются анализом наследственных и генных болезней — болезни Марфина, фенилкетонурии, косолапости и других особенных осложнений.

Детальные клинические исследования генетического характера нужны прежде всего женщинам, имеющим проблемы с родами. В процессе беременности могут быть зафиксированы аномальные развития плода и выкидыши, требующие более тщательного анализа.

Также генетическая экспертиза часто встречается в педиатрии и у неонатологов. Обычно направление к генетику связано с возможными умственными или физическими отклонениями ребенка, а также при врожденных дефектах. В редких случаях возможно направление от других, более узкоспециализированных врачей — если лечение не поддается стандартным методам.

Генетические исследования и обращение к врачу-генетику имеют большое значение при создании полноценной семьи. Будущие родители могут проконсультироваться со специалистами, чтобы выяснить наличие наследственных патологий и выявить причины прошлых неудачных родов.

Исследования доказывают, что вероятность рождения здорового ребенка уменьшается с увеличением возраста женщины. Начиная с возраста 35 лет могут наблюдаться осложнения в процессе беременности.

Используя всю информацию о структуре ДНК пациентов, врач собирает все необходимые данные и получает вероятностные показали. На основе генетической экспертизы врач получает вероятность риска, а также процент шанса успешного рождения ребенка.

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