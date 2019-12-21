Лимфоретикулёз доброкачественный: что за болезнь и как лечить

Все любят котиков. Но не все в состоянии предоставить должный уход своим питомцам. И тем более не всегда можно исключить контакт с чьим-то животным, а ведь именно кошки, за которыми плохо ухаживают и отправляют на "самовыгул", часто являются причиной лимфоретикулёза. Что это такое? И стоит ли бояться подобного диагноза?

Ответ на второй вопрос прост и очевиден — нет, если вовремя обратиться к врачу.

Лимфоретикулёз доброкачественный

Иначе называется фелинозом, или болезнью кошачьих царапин, — заболевание, проявляющееся воспалением лимфатических узлов и сопутствующей лихорадкой. Относится к инфекционным. Возникает после укуса или царапины, полученных от кошки-переносчика (пассивного). Источником инфекции являются дикие грызуны и птицы, а непосредственный возбудитель относится к хламидиям, имеет кокковидную (шаровидную) форму и сравнительно небольшие размеры и паразитирует внутри клеток. От больного человека к здоровому лимфоретикулез не передается. Дети болеют чаще взрослых из-за несоблюдения правил предосторожности и в силу отсутствия опыта.

Как возбудитель фелиноза попадает в организм?

Через поврежденный участок кожи, на котором после заражения может появиться папула (небольшое красноватое уплотнение), иногда покрытая корочкой. По лимфатическим протокам паразит проникает в лимфатические узлы, вызывая лимфаденит (воспаление).

Симптомы лимфоретикулёза

Лимфоретикулез может никак не проявляться в течение 2-3 недель, затем возникают характерные симптомы:

устойчивая высокая температура (38-39),

головные и мышечные боли,

лимфаденит (осложнение, характеризующееся увеличением, уплотнением и болезненностью лимфоузлов),

возможны проблемы с кишечником, сыпь, ангина, в редких случаях — поражение нервной системы.

Известны и случаи, когда симптомы не проявлялись, но чаще всего картина заболевания именно такая. Если есть подозрение на лимфоретикулез — необходимо немедленно обратиться к врачу во избежание осложнений и поражения внутренних органов из-за попадания инфекции в организм из лимфатической системы. Также необходимо избегать самолечения и неразумного "поболит и перестанет" — это не так, хотя в редких случаях наблюдается самоизлечение. Впрочем, последнее не страхует человека от последствий.

Болезнь кошачьих царапин

Врач установит диагноз гораздо быстрее и точнее, если помимо видимых симптомов будет знать о контакте с животным. Обязательно понадобится анализ крови.

Лечение лимфоретикулёза

Лечение, как правило, физиотерапевтическое, применяется в области пораженного лимфоузла; в тяжелых случаях применяются кортикостероиды, возможно понадобятся наблюдение больного в стационаре и дренаж лимфоузлов с целью удаления гноя. Из лекарственных препаратов применяются Гентамицин и Кетолид, иногда используют Тетрациклин. Исход благоприятный.

Профилактика включает в себя ветеринарное наблюдение домашних любимцев, обработку царапин перекисью водорода или хлоргексидином и внимательность по отношению к собственному здоровью и здоровью близких.

Фото превью: myfamilydoctor. ru

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