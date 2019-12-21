Учёные смогли перепрограммировать иммунную систему для восстановления тканей

Исследователи провели ряд экспериментов над мухами-дрозофилами, успешно перенастроив их иммунную систему. Учёные надеются, что результаты исследований помогут в дальнейшем тот же самый метод применить на людях, что в перспективе поможет рядовому пациенту подготовиться к хирургическим вмешательствам и быстрее после них восстановиться.

Исследование группы учёных из Британии отталкивалось от того, какие функции выполняют иммунные клетки при заживлении повреждённых тканей. Эти клетки атакуют попадающие в рану инфекции, препятствуя заражению. При этом их главное оружие в борьбе с инфекциями — активные формы кислорода, к примеру, пероксиды, которые являются ядом для возбудителей болезней.

Однако подобные активные формы кислорода токсичны не только для инфекций, но и для здоровых тканей организма, пишет ресурс "Phys.org", и потому замедляют процессы регенерации повреждённых тканей. Чтобы избежать воздействия токсичных веществ, повреждённая ткань при восстановлении использует определённые защитные механизмы, чтобы "не попасть под горячую руку" иммунной системе. Эти механизмы и заинтересовали учёных из Бристольского университета в Великобритании. Изучив их, исследователи смогли выработать методы управления ими.

В качестве экспериментальных образцов использовались генетически модифицированные мухи-дрозофилы, обладающие полупрозрачными тканями, так как на них проще следить за заживлением ран.

В результате серии экспериментов, исследователи определили молекулярные пути, которые защищали ткани от повреждений после того, как организм давал иммунный ответ. То есть, когда организм мухи-дрозофилы выдавал иммунную реакцию в ответ на определённые возбудители болезней и выделял токсичные для них (и здоровых тканей) соединения, возникали молекулярные пути, защищавшие повреждённые от этих веществ.

Кроме того, учёные доказали, что, если активировать эти молекулярные пути, ткани приобретут дополнительную устойчивость. Если же ингибировать такие пути, то есть замедлить или вовсе прекратить их химические процессы, то и регенерация повреждённых тканей будет происходить значительно медленнее, заявляют исследователи.

Благодаря выявленной закономерности в будущем возможно будет сходным образом стимулировать соответствующие молекулярные пути у человека. Это поможет значительно ускорить восстановление тканей после повреждений и сократит период восстановления после хирургических операций или получения серьёзных ран. Пациентам просто нужно будет пройти терапию — и их регенерация ускорится.

Однако такие далекоидущие планы пока остаются только планами. Подобные механизмы только-только выявили, и неизвестно, обнаружат ли подобную реакцию тканей и иммунной системы в человеческом организме, хотя надежда на это и есть. Исследователям предстоят ещё долгие исследования и череда новых экспериментов.

Фото превью: newsfactory.su