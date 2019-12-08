Исследователи называют препарат KarXT революционным и заявляют, что он снимает симптомы психоза при шизофрении, не оказывая тяжёлых побочных эффектов на организм.
Препарат создала компания Karuna Therapeutics, и лекарство уже прошло второй этап клинических испытаний. Как заявляют учёные, KarXT успешно помог снять острые состояния при шизофрении, справившись с психозом намного лучше аналогов. Издание "New Atlas" отмечает, что новинка может произвести революцию в области лечения шизофрении.
Ксаномелин пытались применять для снятия симптомов психоза ещё в 1990-е годы, однако последствия применения этого соединения были слишком тяжёлыми. Дело в том, что ксаномелин связывается с мускариновыми рецепторами и таким образом помогает остановить психоз. Но при этом соединение оказывает слишком сильное воздействие на желудочно-кишечный тракт. Именно поэтому в 1990-е исследования ксаномелина были в конце концов остановлены.
Фирма Karuna Therapeutics же решила ещё раз опробовать ксаномелин, но в комбинации с другими компонентами. В компании соединили ксаномелин с троспиумом — одобренным лекарством, которое обычно используется при лечении заболеваний мочевого пузыря. Троспиум является антагонистом мускариновых рецепторов, но при этом он не способен преодолеть гематоэнцефалический барьер — барьер между кровеносной и нервной системой, который очень избирательно пропускает различные вещества к нервным клеткам мозга и по сути является его своеобразной защитой. То есть троспиум не может воздействовать на мозг. Зато во всех остальных системах организма этот компонент активно действует, нейтрализуя влияние ксаномелина, связывающегося с мускариновыми рецепторами.
В итоге ксаномелин оказывает все необходимые эффекты исключительно в головном мозге, а во всём остальном организме его "страхует" и блокирует троспиум.
В Karuna Therapeutics отметили, что все клинические испытания, в том числе эксперименты с участием более ста восьмидесяти пациентов, больных шизофренией, показали высокую эффективность и безопасность KarXT. Исследования дают надежду на то, что в будущем удастся значительно облегчить жизнь пациентов с шизофренией.
Однако выхода новинки на рынок придётся ждать ещё довольно долго. Препарат прошёл только вторую фазу испытаний, ему предстоят ещё масштабные исследования и тесты. В целом проверка лекарства может занять до пяти лет. Но если KarXT будет одобрен, вероятно, его можно будет применить и для купирования психозов при болезни Альцгеймера, и даже использовать в качестве обезболивающего — компания уверена в перспективности препарата и намерена исследовать его эффективность не только для лечения шизофрении.
Фото: ushayka.ru
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