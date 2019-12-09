Что такое коллективный иммунитет

С наступлением холодов мы часто слышим призывы пройти вакцинацию, и особенно врачи упирают на ее массовость. Однако основная причина такого подхода не только в том, чтобы постараться защитить каждого человека отдельно, но и обеспечить здоровье целых групп людей. Дело в том, что чем больше людей привиты, тем меньше риски распространения вируса. Такая особенность называется коллективным иммунитетом — именно о нем мы и поговорим в данной статье.

Вакцина помогает не всегда?

"Ключевой принцип — не столько в том, что врач защищает человека вакциной, а в том, что вакцинированный не передает болезнь другим", — отмечает Майкл Брэди, доктор медицинских наук. Таким образом коллективный иммунитет защищает не только привитых здоровых людей, но и тех, кому нельзя делать прививки в силу слабой иммунной системы, возраста или аллергии.

Но чтобы коллективный иммунитет эффективно работал, нужно вакцинировать определённое количество людей. Для каждой болезни процент уникален: например, для борьбы с корью нужна вакцинация от 93 до 95% людей в районе вспышки заболевания. То есть каждые 95 из 100 человек должны прийти на пункты вакцинации.

Работает коллективный иммунитет и в обратную сторону: при малом охвате прививками могут не только развиться "популярные" в регионе заболевания, но и вернуться те, которые считались давно побежденными. Например, если в США краснуха была практически уничтожена еще в 2004 году, то в Мексике ей до сих пор болеют. А корь перестала беспокоить жителей Штатов в 2000 году, тогда как даже в Европе порой случаются вспышки этого заболевания.

В чем проблема вакцинации

Стоит помнить, что вклад в рост заболеваемости способны внести иностранные гости. И если уровень вакцинации района, в который они прибывают, низкий, то болезнь начнет развиваться и распространяться. К примеру, в калифорнийском Диснейленде случилась в 2014 году вспышка кори, которая привела в итоге к 147 заболевшим в США, а также добралась до Мексики и Канады — врачи сумели "отследить" вирус по ряду признаков.

Также росту заболеваемости способствует и нерегулярность вакцинации. Прививка против коклюша работает около 2 лет, затем нужно идти за новой. Да и в целом каждая вакцина показывает свои результаты в плане коллективного иммунитета. Наиболее эффективны, например, вакцины от кори, эпидемического паротита и краснухи (MMR) — они обеспечивают около 97% эффективного предотвращения болезней. А вот вакцины от гриппа дают уже от 40 до 60% защиты. Это происходит из-за постоянной мутации штаммов вируса, которые могут не совпасть с теми, которые предоставляются в вакцинах.

Можно ли надеяться на коллективный иммунитет?

"Особенно важно, чтобы в периоды вспышек заболеваемости людей групп риска (например, 65-летних, имеющих другие болезни) окружали вакцинированные люди. Это помогает как в небольших коллективах (офисных, детских, школьных), так и в масштабах городов", — отмечает Брэди.

Но не стоит полагаться на эффект коллективного иммунитета и не идти на прививочный пункт. Во-первых, вы можете поехать в место, где не так высок охват вакцинацией, и там заразиться. Во-вторых, прививка поможет вам быть уверенным в том, что вы не заразите семью и друзей. И конечно же, это лучший способ защитить и себя самого.

Фото превью: mishred.rbsmi.ru