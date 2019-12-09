Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Здоровье
Диета Профилактика Психотерапия Флебология Методы диагностики Первая помощь
Автор Евгений Стриж

Что такое коллективный иммунитет

Здоровье » Здоровье и профилактика

С наступлением холодов мы часто слышим призывы пройти вакцинацию, и особенно врачи упирают на ее массовость. Однако основная причина такого подхода не только в том, чтобы постараться защитить каждого человека отдельно, но и обеспечить здоровье целых групп людей. Дело в том, что чем больше людей привиты, тем меньше риски распространения вируса. Такая особенность называется коллективным иммунитетом — именно о нем мы и поговорим в данной статье.

Вакцина помогает не всегда?

"Ключевой принцип — не столько в том, что врач защищает человека вакциной, а в том, что вакцинированный не передает болезнь другим", — отмечает Майкл Брэди, доктор медицинских наук. Таким образом коллективный иммунитет защищает не только привитых здоровых людей, но и тех, кому нельзя делать прививки в силу слабой иммунной системы, возраста или аллергии.

Но чтобы коллективный иммунитет эффективно работал, нужно вакцинировать определённое количество людей. Для каждой болезни процент уникален: например, для борьбы с корью нужна вакцинация от 93 до 95% людей в районе вспышки заболевания. То есть каждые 95 из 100 человек должны прийти на пункты вакцинации.

Работает коллективный иммунитет и в обратную сторону: при малом охвате прививками могут не только развиться "популярные" в регионе заболевания, но и вернуться те, которые считались давно побежденными. Например, если в США краснуха была практически уничтожена еще в 2004 году, то в Мексике ей до сих пор болеют. А корь перестала беспокоить жителей Штатов в 2000 году, тогда как даже в Европе порой случаются вспышки этого заболевания.

В чем проблема вакцинации

Стоит помнить, что вклад в рост заболеваемости способны внести иностранные гости. И если уровень вакцинации района, в который они прибывают, низкий, то болезнь начнет развиваться и распространяться. К примеру, в калифорнийском Диснейленде случилась в 2014 году вспышка кори, которая привела в итоге к 147 заболевшим в США, а также добралась до Мексики и Канады — врачи сумели "отследить" вирус по ряду признаков.

Также росту заболеваемости способствует и нерегулярность вакцинации. Прививка против коклюша работает около 2 лет, затем нужно идти за новой. Да и в целом каждая вакцина показывает свои результаты в плане коллективного иммунитета. Наиболее эффективны, например, вакцины от кори, эпидемического паротита и краснухи (MMR) — они обеспечивают около 97% эффективного предотвращения болезней. А вот вакцины от гриппа дают уже от 40 до 60% защиты. Это происходит из-за постоянной мутации штаммов вируса, которые могут не совпасть с теми, которые предоставляются в вакцинах.

Можно ли надеяться на коллективный иммунитет?

"Особенно важно, чтобы в периоды вспышек заболеваемости людей групп риска (например, 65-летних, имеющих другие болезни) окружали вакцинированные люди. Это помогает как в небольших коллективах (офисных, детских, школьных), так и в масштабах городов", — отмечает Брэди.

Но не стоит полагаться на эффект коллективного иммунитета и не идти на прививочный пункт. Во-первых, вы можете поехать в место, где не так высок охват вакцинацией, и там заразиться. Во-вторых, прививка поможет вам быть уверенным в том, что вы не заразите семью и друзей. И конечно же, это лучший способ защитить и себя самого.

Фото превью: mishred.rbsmi.ru

Темы здоровье прививка иммунитет вакцинация профилактика коллективный иммунитет
Актуальная аналитика
Здоровье и профилактика
Что такое коллективный иммунитет
Силовые структуры
"Цербер" - воздушный БПЛА с гранатометом
Политика. Новости и аналитика
Медведев предпочел аудиторию развлекательного ТВ
Новости Все >
Министр Колобков назвал хорошими шансы России на апелляцию в CAS
Магазин и 5 школ в столице эвакуировали из-за сообщений о минировании
Норвегию накрыла волна преступлений иммигрантов
Открытие: у детей родителей с депрессией разные структуры мозга
Таксист изнасиловал уснувшего в салоне авто молодого парня
В Париже началась встреча Меркель и Путина
В РПЦ объяснили наличие джипов у священников
Пропавший в ноябре подросток найден мёртвым в Севастополе
"Росгонки" не планируют переносить Гран-при России из-за санкций ВАДА
Степаненко пожелала счастья Петросяну в новом браке
Последние материалы
Что такое коллективный иммунитет
Магазин и 5 школ в столице эвакуировали из-за сообщений о минировании
Норвегию накрыла волна преступлений иммигрантов
Открытие: у детей родителей с депрессией разные структуры мозга
Таксист изнасиловал уснувшего в салоне авто молодого парня
В Париже началась встреча Меркель и Путина
В РПЦ объяснили наличие джипов у священников
Пропавший в ноябре подросток найден мёртвым в Севастополе
"Росгонки" не планируют переносить Гран-при России из-за санкций ВАДА
Степаненко пожелала счастья Петросяну в новом браке
Популярное
Шоу-бизнес
Участник "Голоса" бросил в Полину Гагарину горстью семечек

17-летний подопечный Сергея Шнурова Арсений Курчанин решил исполнить песню "Лишь о тебе мечтая" группы "Руки вверх".

Участник "Голоса" бросил в Полину Гагарину горстью семечек
Майдан в Белоруссии: националисты хотели прорваться в Дворец Республики
Новости Белоруссии
Майдан в Белоруссии: националисты хотели прорваться в Дворец Республики
Здоровье
Причины гормонального сбоя у мужчин и женщин
Бывший СССР
Филолог: переход на латиницу грозит Казахстану катаклизмами
Вячеслав Шпаковский "Цербер" - воздушный БПЛА с гранатометом Вячеслав Шпаковский Василий Амирджанов Медведев предпочел аудиторию развлекательного ТВ Василий Амирджанов Любовь Степушова Что покажет саммит "нормандского формата" в Париже Любовь Степушова
Комментарии
Майдан в Белоруссии: националисты хотели прорваться в Дворец Республики
Россияне смогут выступать на олимпиадах и чемпионатах мира без флага
Шаман из Якутии вновь двинулся на Москву, чтобы "свергнуть Путина"
Участник "Голоса" бросил в Полину Гагарину горстью семечек
Шаман из Якутии вновь двинулся на Москву, чтобы "свергнуть Путина"
ВАДА отстранило Россию от спортивных соревнований на четыре года
Майдан в Белоруссии: националисты хотели прорваться в Дворец Республики
ВАДА отстранило Россию от спортивных соревнований на четыре года
Майдан в Белоруссии: националисты хотели прорваться в Дворец Республики
Майдан в Белоруссии: националисты хотели прорваться в Дворец Республики
Горбачев назвал Жириновского клоуном и фашистом
В России предложили приравнять хищение бюджетных средств к госизмене
Лукашенко грозит Путину нестабильностью в Белоруссии
Офис Зеленского подтвердил планы на встречу с Путиным
"Чуда не будет": украинцев предупредили о "послевкусии" саммита
Россияне смогут выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира без флага
Евгений Петросян уже не разведенный мужчина, а молодой муж
ВАДА отстранило Россию от спортивных соревнований на четыре года
"Чуда не будет": украинцев предупредили о "послевкусии" саммита
"Чуда не будет": украинцев предупредили о "послевкусии" саммита
"Чуда не будет": украинцев предупредили о "послевкусии" саммита
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ