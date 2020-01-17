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Автор Евгений Стриж

Мыло и шампуни подталкивают девочек к раннему половому созреванию

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В некоторых средствах личной гигиены вроде мыла и шампуней найдены вещества, которые в перспективе приводят к раннему половому созреванию девочек. Об этом сообщает группа ученых Калифорнийского университета (США).

Что и как влияет на девочек

Под подозрение врачей попали такие вещества, как фталаты, парабены и фенолы. Это стандартные компоненты для

  • мыла
  • шампуней
  • зубной пасты
  • помады
  • лаков для волос
  • различных очищающих лосьонов для кожи.

"Химические вещества проникают в организм как через кожу, так и при вдыхании или проглатывании (как, например, в случае с губной помадой). Однако они достаточно быстро метаболизируются и покидают организм с мочой — так, по крайней мере, считалось", — отмечает автор исследования Ким Харли.

В ходе исследования специалисты проверили 338 девочек. В возрасте от 9 до 13 лет их регулярно проверяли на ряд признаков, указывающих на половую зрелость. И оказалось, что каждый раз, когда уровень фталатов в организме удваивался, появление лобковых волос начиналось примерно на 1,3 месяца раньше срока. А триклозан оказался "виновником" ранней менструации.

Матери также под угрозой?

Харли подчеркнула, что результаты пока предварительные и сложно сказать, как именно химия влияет на организм. К слову, оказалось, что для мальчиков такой взаимосвязи нет — их развитие шло в пределах нормы.

"Также оказалось, что и для матерей данная взаимосвязь справедлива. То есть при обилии указанных веществ в их организмах родившиеся девочки будут проходить через раннее половое созревание", — отметила Харли.

Для оценки этой взаимосвязи ученые проверили группу женщин, которые были беременны в период с 1999 по 2000 годы. На протяжении всей беременности они сдавали анализы, и оказалось, что 9 из 10 образцов мочи будущих мам показали высокий уровень опасных химических веществ, в 7 из 10 — высокий уровень триклозана. При этом использование триклозана в мыле было запрещено в США только в 2017 году, а в зубных пастах его все еще применяют.

Доктор Маргарет Куомо, специалист по радиологии, отметила, что потребители достаточно информированы, чтобы защитить себя и своих детей от проблем.

"Вы можете найти список вредных продуктов в Сети, а также постараться выбирать моющие средства и предметы личной гигиены, которые не содержат парабенов, фталатов, триклозана и прочей химии. По возможности делайте выбор в пользу экологичных продуктов — их сегодня на полках магазинов тоже много", — рекомендует Куомо.

Оценка стадии полового воспитания девочек (Tanner, 1969)
Стадия полового развития  Грудные железы(Ма) Оволосение Menarche(Me)    Возраст 
 Лобковое (Р) Подмышечное (А) 
 I МаI - допубертатные РI - отсутствует  АI - отсутствует  Ме нет  до 8 лет
 II  МаII - увеличение железы и ареолы без разделения их контуров РII - единичные прямые волосы в области больших половых губ и лобка  АII - отсутствует  Ме нет  8-13 лет
 III МаIII - выступание арелы и соска с образованием вторичного бугорка РIII - вьющиеся волосы на лобке и в области половых губ АIII - единичные прямые волосы в подмышечных впадинах  Menarche  9-15 лет
 IV МаIV - выступание арелы и соска с образованием вторичного бугорка РIV - лобковое оволосение как у взрослых, но не распространяется на промежность и внутреннюю поверхность бедер АIV - вьющиеся волосы в подмышечных впадинах  Овуляция  11-16 лет
 V МаV - железа как у взрослых РV - лобковое оволосение распространяется на внутреннюю поверхность бедер  АV    12-17 лет
Темы фенолы фталаты девочка парабены здоровье женское здоровье раннее половое созревание
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