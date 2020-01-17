В некоторых средствах личной гигиены вроде мыла и шампуней найдены вещества, которые в перспективе приводят к раннему половому созреванию девочек. Об этом сообщает группа ученых Калифорнийского университета (США).
Под подозрение врачей попали такие вещества, как фталаты, парабены и фенолы. Это стандартные компоненты для
"Химические вещества проникают в организм как через кожу, так и при вдыхании или проглатывании (как, например, в случае с губной помадой). Однако они достаточно быстро метаболизируются и покидают организм с мочой — так, по крайней мере, считалось", — отмечает автор исследования Ким Харли.
В ходе исследования специалисты проверили 338 девочек. В возрасте от 9 до 13 лет их регулярно проверяли на ряд признаков, указывающих на половую зрелость. И оказалось, что каждый раз, когда уровень фталатов в организме удваивался, появление лобковых волос начиналось примерно на 1,3 месяца раньше срока. А триклозан оказался "виновником" ранней менструации.
Харли подчеркнула, что результаты пока предварительные и сложно сказать, как именно химия влияет на организм. К слову, оказалось, что для мальчиков такой взаимосвязи нет — их развитие шло в пределах нормы.
"Также оказалось, что и для матерей данная взаимосвязь справедлива. То есть при обилии указанных веществ в их организмах родившиеся девочки будут проходить через раннее половое созревание", — отметила Харли.
Для оценки этой взаимосвязи ученые проверили группу женщин, которые были беременны в период с 1999 по 2000 годы. На протяжении всей беременности они сдавали анализы, и оказалось, что 9 из 10 образцов мочи будущих мам показали высокий уровень опасных химических веществ, в 7 из 10 — высокий уровень триклозана. При этом использование триклозана в мыле было запрещено в США только в 2017 году, а в зубных пастах его все еще применяют.
Доктор Маргарет Куомо, специалист по радиологии, отметила, что потребители достаточно информированы, чтобы защитить себя и своих детей от проблем.
"Вы можете найти список вредных продуктов в Сети, а также постараться выбирать моющие средства и предметы личной гигиены, которые не содержат парабенов, фталатов, триклозана и прочей химии. По возможности делайте выбор в пользу экологичных продуктов — их сегодня на полках магазинов тоже много", — рекомендует Куомо.
|Стадия полового развития
|Грудные железы(Ма)
|Оволосение
|Menarche(Me)
|Возраст
|Лобковое (Р)
|Подмышечное (А)
|I
|МаI - допубертатные
|РI - отсутствует
|АI - отсутствует
|Ме нет
|до 8 лет
|II
|МаII - увеличение железы и ареолы без разделения их контуров
|РII - единичные прямые волосы в области больших половых губ и лобка
|АII - отсутствует
|Ме нет
|8-13 лет
|III
|МаIII - выступание арелы и соска с образованием вторичного бугорка
|РIII - вьющиеся волосы на лобке и в области половых губ
|АIII - единичные прямые волосы в подмышечных впадинах
|Menarche
|9-15 лет
|IV
|МаIV - выступание арелы и соска с образованием вторичного бугорка
|РIV - лобковое оволосение как у взрослых, но не распространяется на промежность и внутреннюю поверхность бедер
|АIV - вьющиеся волосы в подмышечных впадинах
|Овуляция
|11-16 лет
|V
|МаV - железа как у взрослых
|РV - лобковое оволосение распространяется на внутреннюю поверхность бедер
|АV
|12-17 лет
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