Мыло и шампуни подталкивают девочек к раннему половому созреванию

В некоторых средствах личной гигиены вроде мыла и шампуней найдены вещества, которые в перспективе приводят к раннему половому созреванию девочек. Об этом сообщает группа ученых Калифорнийского университета (США).

Что и как влияет на девочек

Под подозрение врачей попали такие вещества, как фталаты, парабены и фенолы. Это стандартные компоненты для

мыла

шампуней

зубной пасты

помады

лаков для волос

различных очищающих лосьонов для кожи.

"Химические вещества проникают в организм как через кожу, так и при вдыхании или проглатывании (как, например, в случае с губной помадой). Однако они достаточно быстро метаболизируются и покидают организм с мочой — так, по крайней мере, считалось", — отмечает автор исследования Ким Харли.

В ходе исследования специалисты проверили 338 девочек. В возрасте от 9 до 13 лет их регулярно проверяли на ряд признаков, указывающих на половую зрелость. И оказалось, что каждый раз, когда уровень фталатов в организме удваивался, появление лобковых волос начиналось примерно на 1,3 месяца раньше срока. А триклозан оказался "виновником" ранней менструации.

Матери также под угрозой?

Харли подчеркнула, что результаты пока предварительные и сложно сказать, как именно химия влияет на организм. К слову, оказалось, что для мальчиков такой взаимосвязи нет — их развитие шло в пределах нормы.

"Также оказалось, что и для матерей данная взаимосвязь справедлива. То есть при обилии указанных веществ в их организмах родившиеся девочки будут проходить через раннее половое созревание", — отметила Харли.

Для оценки этой взаимосвязи ученые проверили группу женщин, которые были беременны в период с 1999 по 2000 годы. На протяжении всей беременности они сдавали анализы, и оказалось, что 9 из 10 образцов мочи будущих мам показали высокий уровень опасных химических веществ, в 7 из 10 — высокий уровень триклозана. При этом использование триклозана в мыле было запрещено в США только в 2017 году, а в зубных пастах его все еще применяют.

Доктор Маргарет Куомо, специалист по радиологии, отметила, что потребители достаточно информированы, чтобы защитить себя и своих детей от проблем.

"Вы можете найти список вредных продуктов в Сети, а также постараться выбирать моющие средства и предметы личной гигиены, которые не содержат парабенов, фталатов, триклозана и прочей химии. По возможности делайте выбор в пользу экологичных продуктов — их сегодня на полках магазинов тоже много", — рекомендует Куомо.