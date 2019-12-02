Лихорадка у детей: когда волноваться?

Дети очень подвержены заболеваниям. Исследования показали, что в среднем дети заболевают обычным кашлем, простудой или гриппом 5-7 раз в год. Это связано с тем, что дети находятся под воздействием микробов, бактерий и вирусов в детских садах или школах. Более того, они не очень осторожны в отношении чихания или кашля в носовой платок и не всегда после этого моют руки. Вот почему они в итоге передают патогенные микроорганизмы другим детям. Кроме того, у детей иммунитет слабее, чем у взрослых, что делает их уязвимыми для аллергии, простуды или инфекций. Давайте узнаем больше о лихорадке у детей.

Большинство распространенных заболеваний, с которыми сталкиваются дети, часто сопровождаются приступами лихорадки. Но иногда жар может быть безвредным и полезным для вашего ребенка. Это означает, что организм ребенка борется с вирусом или бактериями, ответственными за него. Эти лихорадки обычно проходят через 2 или 3 дня.

Лихорадка у детей

Бесполезная паника по поводу безобидных лихорадок не принесет пользы ни вам, ни вашему ребенку. Вместо этого будьте спокойны и следите за температурой вашего ребенка.

Купите цифровой термометр хорошего качества (потому что он легко читается, а показания очень точные) и регулярно измеряйте температуру ребенка.

Когда следует беспокоиться о лихорадке вашего ребенка?

Важно помнить, что лихорадка не всегда безвредна и может быть признаком какого-либо другого основного заболевания. Если у вашего ребенка жар, внимательно следите за развитием лихорадки. Обратитесь за медицинской помощью, если:

Ваш ребенок младше 3 месяцев: у детей серьезные заболевания не всегда проявляются многими симптомами, и лихорадка может быть единственной подсказкой, указывающей на тревожное заболевание.

Длительная лихорадка: если лихорадка вашего ребенка длится более 5 дней, это может быть потому, что это не простой случай кашля и простуды.

Нет других симптомов: у вашего ребенка может быть жар, но вы не замечаете никаких других признаков кашля и простуды или аллергии, таких как головные боли, насморк, кашель, чихание и т. д.

Если ваш ребенок проходит какое-либо лечение, и температура появляется из ниоткуда.

Лекарства неэффективны: безрецептурные лекарства, рекомендованные вашим врачом, не могут подавить жар.

Если лихорадка после вакцинации не стихает даже через 2 дня.

Судороги: если лихорадка сопровождается судорогами, немедленно обратитесь к врачу.

Несколько эпизодов лихорадки в один и тот же день тоже являются причиной беспокойства

Другие тревожные признаки: если у вашего ребенка появляется сыпь, у него явная сонливость, проблемы с дыханием и сильная боль в теле или ему трудно передвигаться, ему нужна помощь врача.

Быть родителем означает, что вы будете постоянно беспокоиться о здоровье и безопасности своего ребенка, это фактически часть должностной инструкции. Если ваш ребенок болен, просто следите за сценариями, которые упомянуты выше, и как только лечение начнется, ваш ребенок быстро встанет на ноги.

Фото превью: newsbeezer. com