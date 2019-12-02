Дети очень подвержены заболеваниям. Исследования показали, что в среднем дети заболевают обычным кашлем, простудой или гриппом 5-7 раз в год. Это связано с тем, что дети находятся под воздействием микробов, бактерий и вирусов в детских садах или школах. Более того, они не очень осторожны в отношении чихания или кашля в носовой платок и не всегда после этого моют руки. Вот почему они в итоге передают патогенные микроорганизмы другим детям. Кроме того, у детей иммунитет слабее, чем у взрослых, что делает их уязвимыми для аллергии, простуды или инфекций. Давайте узнаем больше о лихорадке у детей.
Большинство распространенных заболеваний, с которыми сталкиваются дети, часто сопровождаются приступами лихорадки. Но иногда жар может быть безвредным и полезным для вашего ребенка. Это означает, что организм ребенка борется с вирусом или бактериями, ответственными за него. Эти лихорадки обычно проходят через 2 или 3 дня.
Лихорадка у детей
Бесполезная паника по поводу безобидных лихорадок не принесет пользы ни вам, ни вашему ребенку. Вместо этого будьте спокойны и следите за температурой вашего ребенка.
Купите цифровой термометр хорошего качества (потому что он легко читается, а показания очень точные) и регулярно измеряйте температуру ребенка.
Когда следует беспокоиться о лихорадке вашего ребенка?
Важно помнить, что лихорадка не всегда безвредна и может быть признаком какого-либо другого основного заболевания. Если у вашего ребенка жар, внимательно следите за развитием лихорадки. Обратитесь за медицинской помощью, если:
Быть родителем означает, что вы будете постоянно беспокоиться о здоровье и безопасности своего ребенка, это фактически часть должностной инструкции. Если ваш ребенок болен, просто следите за сценариями, которые упомянуты выше, и как только лечение начнется, ваш ребенок быстро встанет на ноги.
Фото превью: newsbeezer. com
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