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Автор Евгений Стриж

Педиатры: обычные игрушки полезнее электронных

Здоровье » Акушерство и гинекология » Мать и дитя

Приближаются новогодние праздники, а значит, магазины игрушек выставляют новые товары на своих полках. Но перед тем, как вы пойдете покупать их, знайте — классические игрушки полезнее, чем новомодные. Об этом сообщают специалисты Американской академии педиатрии (AAП).

"Традиционное" бьет по "цифровому"?

"Наше исследование: итог длительной работы. Мы оценили, как за прошедшие пару десятков лет эволюционировали детские игрушки. Причем изменились не только сами игрушки, но и их восприятие родителями и детьми", — отметил доктор Алан Мендельсон, соавтор итоговой статьи.

Ранее популярные игрушки (машинки, куклы, кубики, карандаши) уступают место различным виртуальным и электронным развлечениям — от говорящих животных до планшетов. По словам Мендельсона, специалиста-педиатра, такие игрушки часто рекламируют и продают как "развивающие" и "обучающие", так что потребители охотно их приобретают.

Врачи предупреждают: в первую очередь игрушка — реквизит, который помогает родителям и детям вместе проводить время. Это общее взаимодействие, отдых, игровые навыки и умение работать с различными проблемами. И цифровые игрушки в этом плане все еще позади классических.

"Простой пример: маленькие дети учатся читать, листая книги вместе с родителями. Чтение вслух вместе — классический метод обучения, применяемый много лет. Не позволяйте электронному медведю, умеющему рассказывать сказки, брать "обучение" ребенка на себя", — отмечают врачи.

Рекомендация: покупайте "классику"

Специалисты ААП также рекомендуют не использовать гаджеты с экранами для детей младше 18 месяцев и сильно ограничить их использование с 18 до 24 месяцев. При этом с 2 до 5 лет время, проводимое детьми за просмотром гаджетов (включая ТВ, компьютер и прочие варианты) не должно превышать часа в сутки.

Доктор Дмитрий Кристакис, специалист Детского исследовательского института в Сиэтле, отмечает, что современные электронные устройства не обеспечивают привычного уровня взаимодействия. "Мы провели простой эксперимент — среди семей с низким доходом мы распределили наборы конструкторов. И те дети, которым они достались, в конце эксперимента показали лучшее развития языковых навыков, чем прочие. Почему? Потому что конструктор — это не только блоки. Это общение с родителями", — комментирует Кристакис.

Так что мнение ученых ААП однозначно: отправляясь за подарками для детей, выбирайте что-нибудь классическое: велосипеды, машинки, куклы, настольные игры, железные дороги. Когда дети играют такими игрушками, они учатся общению, контролю эмоций и приобретают навыки мелкой моторики. А родителям специалисты ААП советуют: отложите свои гаджеты в сторону и поиграйте с детьми. Потому что детям свойственно подражание, и если они видят гаджет у родителей, то в конечном итоге просят такой же.

Фото превью: zdorovi.com

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