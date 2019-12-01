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Автор Евгений Стриж

Иглоукалывание может помочь ослабить симптомы менопаузы

Здоровье » Акушерство и гинекология

Действительно ли древняя китайская терапия иглами помогает женщинам, испытывающим проблемы с менопаузой? В исследовании датских специалистов из Университета Копенгагена говорится, что да. Но как именно иглоукалывание облегчает состояние женщин?

Иглоукалывание может помочь ослабить симптомы менопаузы

Как проходило исследование

"Мы провели исследование и сообщаем: да, иглоукалывание для некоторых женщин действительно является реальной заменой гормональной терапии. Чтобы облегчить проблемы со сном или перепады настроения, ее достаточно", — комментирует эксперт Университета.

"Как акушер-гинеколог я предлагают своим паценткам иглоукалывание как часть терапии, особенно при различных болевых синдромах. И новое исследование как для меня, так и для пациенток — хороша новость, потому что гормональная терапия в последнее время становится все менее популярна, а другие методы не столь эффективны", — отмечает специалист из США Ади Давыдов.

Исследование датских специалистов базировалось на проверке состояния 70 женщин, которых разделили на две группы. Для первой были организованы процедуры иглоукалывания, для второй — нет. Опыт проводился 5 недель, а затем ученые оценили как показатели женщин, так и их ощущения.

Результаты: иглоукалывание помогает при менопаузе

В среднем сеанс длился около 15 минут и проводился опытными врачами. Итоговые результаты: прошедшие иглоукалывание отметили значительное снижение симптомов. Также иглоукалывание

  • позволило нормализовать потоотделение, в том числе в ночное время,
  • а также снизить проблемы со сном и привести в порядок эмоции.

80% женщин, прошедших терапию, сообщили, что как минимум по их ощущениям иглоукалывание помогло.

Датские специалисты подчеркивают: исследование было достаточно коротким, так что не исключен эффект плацебо. Но для женщин, которые испытывают средние и умеренные проблемы при менопаузе, иглоукалывание очень актуально.

Акушер-гинеколог Давыдов также считает, что иглоукалывание — достаточно широкий в плане применения метод терапии и сообщает, что стоит попробовать найти больше "точек контакта" этого метода с прочими вариантами лечения.

"Я знаю, что часто врачи используют иглоукалывание как альтернативный метод лечения. Я уже упоминал, что советую его и своим пациенткам. Очень надеюсь, что в будущем мы сможем найти еще больше вариантов его применения", — сообщил он.

Отметим, что на данный момент среди специалистов нет единого мнения о том, полезна или нет акупунктура, поскольку часто тесты дают противоречивые данные. Однако в 2010 году китайские техники иглоукалывания стали частью нематериального культурного наследия по версии ЮНЕСКО.

Фото: krasotka.postimees.ee

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Темы здоровье менопауза профилактика иглоукалывание женское здоровье
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