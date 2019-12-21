Дети могут получать токсины, не выходя из дома

Дети, живущие в домах с виниловыми напольными покрытиями и мебелью из огнестойких материалов, рискуют получить повышенную дозу токсинов. Об этом говорится в исследовании команды Университета Дьюка (США).

Опасность, которой не ждешь: чем вредны полу-ЛОС

Группа специалистов проверила данные 203 детей из 190 семей, живущих в самых разных условиях. И для тех детей, в чьих домах были виниловые напольные покрытия или огнестойкая мебель, риск получить повышенную дозу полу-ЛОС был выше. Под аббревиатурой полу-ЛОС скрываются так называемые полулетучие органические соединения, потенциально опасные для здоровья и накапливаемые организмом.

Например, если в доме был диван из специального материала, стойкого к огню (на основе полибромированных дифениловых эфиров), то их концентрация в крови ребенка оказывалась в шесть раз выше нормы. Как минимум, наличие ПБДЭ в крови связано с такими проблемами, как задержки развития, ожирения, проблемы с щитовидной железой, нестабильной работой эндокринной системы.

"Мы хотели показать, как конкретные продукты современной промышленности, собираясь в воздухе, воздействуют на детей, а также понять, какой контакт более критичен — посредством касаний или через вдыхание. Отметим, что полулетучие органические соединения сегодня очень широко применяется практически во всем, что может понадобиться для дома — от электроники до мебели и отделочных материалов. Эти вещества характерны практически для любых помещений вне зависимости от их функциональной принадлежности", — сообщила руководитель группы, химик Хизер Стэплтон.

Мнение специалистов: внимательно читайте состав

"Воздействие полу-ЛОС на людей очень распространено, но особый риск для детей состоит в том, что в младшем возрасте они большую часть дня проводят именно в помещении, а значит, подвержены большему шансу контакта с такими соединениями. Пока было на удивление мало исследований в этой области — особенно касающихся содержания полу-ЛОС в конкретных предметах домашней обстановки", — комментирует Стэплтон.

По ее словам, дети из домов с виниловыми полами оказались "переполнены" метаболитами бензилбутилфталата — анализ мочи выявил превышение показателя в 15 раз. Бензилбутилфталат используется как пластификатор, популярный у производителей напольной плитки, и связан с такими проблемами, как кожные раздражения, расстройства репродуктивной функции и миеломная болезнь.

Для российских потребителей специалисты рекомендуют особое внимание обращать на состав популярного в стране линолеума. "Стоит покупать только натуральный линолеум. Смотрите состав: это живица, льняное масло, порошок известки, древесная мука и прочие натуральные компоненты. Такой материал безопасен и не выделяет вредных газов.

А вот поливинилхлоридный линолеум стоит отложить: он наполнен как токсичными смолами, так и толуолом. Такой линолеум мало того, что вреден для человека и окружающей среды, так еще и интенсивно выделяет все это при попадании солнечных лучей", — комментируют эксперты.

Фото превью: domkovrolina.ru