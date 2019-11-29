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Автор Евгений Стриж

Сухость глаз и мигрень могут быть связаны

Здоровье » Зрение

Люди с мигренью — потенциальные "получатели" еще и такого заболевания, как кератоконъюнктивит, или "синдром сухого глаза". При нем глаза постоянно ощущаются сухими из-за высокой скорости испарения слез либо пониженной их выработки. Но как на это влияет мигрень? Ответ дали специалисты университета Северной Каролины (США).

Как нашли взаимосвязь

В ходе 10-летнего эксперимента ученые проверили зрение около 73 000 человек, которые обращались в офтальмологические клиники. Оказалось, что именно риск сочетания мигрени и лекарств от нее дает повышенный на 20% шанс появления  "синдрома сухого глаза". При этом с возрастом связь укреплялась, и особенно рисковали женщины — в возрасте от 65 и старше мигрень увеличивала шансы на синдром в 2 раза у мужчин и в 2,5 — у женщин.

"Врачи, которые "ведут" пациентов с мигренью, должны понимать, что эти пациенты еще и подвержены риску кератоконъюнктивита", — резюмирует автор исследования, доктор-офтальмолог Ричард Дэвис. Исследование, таким образом, апеллирует к необходимости "двойной проверки" пациентов, у которых найдено хотя бы одно из указанных заболеваний.

Мнение экспертов

Анжелы Бевелс, оптометрист (специалист по первичной помощи при проблемах с глазами и зрительной системой), отмечает, что результаты исследования коснулись и ее лично. "В течение долгих лет я страдала мигренью, и также у меня постоянно "сохли" глаза. Но я не связывала эти две проблемы, и нынешнее исследование показывает, что другим врачам это настала пора сделать. Могу отметить, что мигрень меня меньше беспокоит уже два года — ровно столько, сколько я успешно лечу и сухость глаз", — сообщила Бевелс.

Согласно уточненным данным, во всем мире от 8 до 34% взрослых людей могут страдать от кератоконъюнктивита. Чаще всего он выражается в нарушении слезной пленки, которое приводит к дискомфорту и нарушениям зрения. И если выкладки ученых верны, то всем 14% американцев, страдающих от мигрени по официальным данным, стоит также проверить и зрение.

По мнению ученых, проблема может крыться в воспалительных процессах, протекающих на клеточном уровне. Они играют ключевую роль как при кератоконъюнктивите, так и при мигрени, так что часто вызывают схожие поражения нервно-мышечных тканей, "усиливая" друг друга. Так, нервные импульсы, вызванные "сухим глазом", могут стать катализатором мигрени — и наоборот.

"Врачам стоит следить за тем, чтобы пациент с одним из этих расстройств не подвергался пагубному воздействию и другого, вовремя проводя профилактику. В конечном итоге это напрямую влияет на качество нашей жизни", — заключает специалист.

Фото превью: medlinks.ru

Темы ученые мигрень здоровье офтальмолог исследование здоровье глаз кератоконъюнктивит синдром сухого глаза
Актуальная аналитика
Зрение
Сухость глаз и мигрень могут быть связаны
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