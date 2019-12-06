Кальянный дым вреднее сигаретного

Любители кальяна вдыхают достаточно большое количество токсичных веществ, которые способны помешать работе сердца и сосудов. Об этом сообщает группа ученых Американской кардиологической ассоциации (AКA).

Правда ли кальян в целом полезнее, чем сигареты?

Примерно час курения табака, который содержится в кальяне, "бьет" по организму сильнее, чем сигареты. При этом в кальяне помимо никотина содержатся такие вещества, как полициклические ароматические углеводороды, акролеин, свинец, кадмий и мышьяк. Естественно, их уровень в кальянном дыме намного выше, чем в сигаретном.

Любители кальяна часто аргументируют свое хобби тем, что кальян не вызывает привыкания. На самом деле это не совсем так: кальян, как и сигареты, содержит никотин. Посчитаем на примере: для "зарядки" кальяна нужна специальная пачка примерно на 50 грамм, которая содержит 25 миллиграмм никотина. Ее хватает примерно на 4 заправки. То есть каждая заправка "насыщает" организм 6,25 мг. никотина, тогда как в одной сигарете его 0,8 мг.

"Американская кардиологическая ассоциация рекомендует: постарайтесь избегать потребления табака во всех формах. Многие среди молодежи ошибочно считают, что кальян полезнее или хотя бы не вреднее сигарет, потому что использует систему фильтрации через воду. Но нет никаких доказательств того, что это полезно", — комментирует Аруни Бхатнагар, автор доклада и специалист по диабету и ожирению в Университете Луисвилля.

Почему кальяны популярны?

Недавние опросы по всему миру показали, что кальян набирает популярность у молодежи и даже у детей. Только в США около 5% учащихся в средних школах и около 14% молодежи от 18 до 24 регулярно курят кальян. При этом в среднем по стране именно молодежь является "ядром" аудитории — ее около 55%.

В России также наблюдается ажиотажный рост кальянной культуры — только за 2018 год поставки сырья для него наша страна нарастила в 1,5 раза (до суммарных 11 000 тонн). "В первую очередь это связано с антитабачным законом. Дело в том, что есть смеси, не содержащие табак, и их можно курить в том числе в ресторанах и кафе. Именно такие смеси лидируют в структуре импорта, составляя примерно 35%", — прокомментировали сотрудники Аналитического центра при правительстве.

Также мировые эксперты отмечают, что американский кальянный табак, считающийся одним из самых качественных на рынке, стремительно подешевел: если в 2017 году за тонну давали 34 000 долларов, то в 2018 — уже 22 900 долларов. Из-за этого поставки табака из США выросли в четыре раза.