Как проявляется дефицит витаминов группы B

Витамин В представляет собой целую группу полезных веществ, которые регулярно требуются в организме в нормированном количестве. При недостатке хотя бы одной группы витаминов может появится авитаминоз.

Витамины В1 и В6, а также В12 считаются полезными веществами для поддержания корректной работы нервной системы. Каждый из витаминов от В1 до В12 представляет собой в основном полезные вещества.

Витамин В1 служит источником энергии организма. В основном он отвечает за сердце, эффективность работы пищеварительного тракта, а также функционирование нервной системы.

В первую очередь витамин необходим детям, поскольку В1 влияет на дальнейшее развитие молодого организма. В случае дефицита витамина возможно ухудшение зрения, потеря памяти и появление галлюцинаций.

В2 отвечает за работу кровеносной системы, что сказывается на метаболизме человека. В целом витамин укрепляет стенки сосудов и помогает нервной системе.

Используется для нормализации работы надпочечников и щитовидной железы. При дефиците происходит воспаление в области рта, сушится кожа.

Витамин В3 отвечает также за кровеносную систему и больше всего — за кровообращение. Также относится к витаминам, укрепляющим стенки сосудов.

Благодаря В3 нормализуется обмен веществ, в том числе холестерин. В целом же витамин отвечает за состояние кожи. При дефиците может покраснеть кожа и возможны легкие формы нарушения работы пищеварительного тракта.

В5 отвечает на синтез гормонов — основной процесс гормональной системы. Помогает нормализовать работу кишечника, а также ускоряет регенерирующие процессы организма в целом.

В6 применяется для нормализации процессов, связанных с обменом веществ. По большей части витамин В6 способствует укреплению стенок сосудов.

При достаточном количестве витамина В6 у человека сохраняется хорошее настроение и снижается раздражительность. Полезное вещество участвует в процессе выработки гемоглобина. В случае нехватки В6 наблюдается резкое снижение иммунитета и повышение артериального давления.

В7 отвечает за уровень сахара в крови. При нормированном количестве витамина уровень сахара изменяется редко. В целом же витамин В7 отвечает за мышечные и нервные системы. При дефиците характерны шелушения кожи, а также тошнота.

В8 имеет свойство вырабатываться самостоятельно. Выработка полезного вещества осуществляется в ходе биохимических процессов печени и активности мозга.

Повышенное количество витамина В8 помогает справиться с депрессивными и нервозными состояниями. Также участвует в процессе защиты от жироотложения. При дефиците витамина В8 ухудшается зрение и работа пищеварения.

В9 отвечает за кровеносную систему. Предназначение витамина В9 — улучшение процесса роста и деления клеток. Активно применяется женщинами во время беременности. При недостатке ухудшается пищеварение и возможны воспалительные процессы в ротовой полости.

В12 отвечает за нервную систему и общие умственные способности. Активно влияет на настроение и при должном количестве снижает уровень стресса. При нехватке полезного вещества можно возникать кровотечение из носа, бледность кожи и даже обмороки.

Для восполнения дефицита врачи советуют есть больше продуктов, богатых группой В. Среди них: нежирные сорта мяса, молочные продукты, масла в нетермическом состоянии и морепродукты.

Фото превью: logoslovo.ru