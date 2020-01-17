Хотя давно известно о том, что лишний вес способен привести к повышенному риску инсульта, исследователи Калифорнийского университета отмечают: зато шанс выжить после него у полных людей больше.
После проверки около 1000 человек, у которых уже случался так называемый ишемический инсульт, оказалось, что у страдающих ожирением пациентов выживаемость выше на 62%, чем у людей с нормальным весом. Также пациенты с инсультом, страдающие от излишней худобы, умирают чаще на 67%.
"Контроль ожирения по-прежнему важен при профилактике рисков инсульта. Мы хотим, чтобы люди понимали — даже тот факт, что выживаемость у полных выше, не должен "развязывать руки" в плане диеты и соблюдения нормального ИМТ", — отметила доктор Зуолу Лю, автор исследования.
Инсульт — весьма распространенная проблема как в США, так и в других странах.
Лю отметила, что ученые столкнулись с так называемым "парадоксом ожирения". Он заключается в том, что ожирение, считающееся болезнью, может служить и защитой от некоторых проблем с сердцами и почками.
"После инсульта у полных людей лишний вес служит своеобразным "резервным питанием". Это помогает в процессе восстановления, особенно в периоды, когда у человека проблемы с глотанием", — комментирует она.
Доктор Джонатан Расер-Шрамм, специалист по лечению инсульта и автор программ реабилитации, также высказал свою позицию касательно исследования.
"Парадокс, при котором ожирение рассматривается как вспомогательный фактор, сегодня активно исследуется. Но я бы не хотел, чтобы акцент делался именно на то, что ожирение после инсульта — нормальное состояние. В первую очередь нужно работать с населением так, чтобы вообще не доводить дело до инсульта. Здоровый образ жизни нужно делать приоритетом", — сообщил он.
Специалисты российского Роспотребнадзора во многом солидарны с заокеанскими коллегами.
"Регулярные замеры артериального давления, здоровый образ жизни — оптимальный вариант профилактики инсультов. Помните — всего полчаса упражнений с умеренной нагрузкой в сутки снижают риск инсульта на 25%. Также стоит умерить количество в рационе мяса и рыбы, стараться потреблять больше растительных продуктов", — комментируют они.
|Болезни системы кровообращения
|42%
|Новообразования
|32%
|Инфекционные болезни
|12%
|Внешние причины
|8%
|Симптомы, признаки, неточнообозначенные состояния
|4%
|Другие причины
|2%
К распространенным причинам смерти у мужчин относятся болезни системы кровообращения и новообразования, у женщин - онкологические заболевания органов дыхания и пищеварения.
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