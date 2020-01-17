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Автор Евгений Стриж

Толстяки с большей вероятностью переживут инсульт

Здоровье » Здоровье и профилактика

Хотя давно известно о том, что лишний вес способен привести к повышенному риску инсульта, исследователи Калифорнийского университета отмечают: зато шанс выжить после него у полных людей больше.

Как вес помогает при инсульте

После проверки около 1000 человек, у которых уже случался так называемый ишемический инсульт, оказалось, что у страдающих ожирением пациентов выживаемость выше на 62%, чем у людей с нормальным весом. Также пациенты с инсультом, страдающие от излишней худобы, умирают чаще на 67%.

"Контроль ожирения по-прежнему важен при профилактике рисков инсульта. Мы хотим, чтобы люди понимали — даже тот факт, что выживаемость у полных выше, не должен "развязывать руки" в плане диеты и соблюдения нормального ИМТ", — отметила доктор Зуолу Лю, автор исследования.

Инсульт — весьма распространенная проблема как в США, так и в других странах.

  • В Штатах от него страдают около 795 000 человек ежегодно, при этом умирают 140 000.
  • В России инсульт регулярно входит в тройку установленных причин смерти — около 450 000 человек ежегодно его переносят, при этом смертность от инсульта у нас в 4 раза выше, чем в США и Канаде.

Ответ специалистов: концентрируйтесь на здоровом образе жизни

Лю отметила, что ученые столкнулись с так называемым "парадоксом ожирения". Он заключается в том, что ожирение, считающееся болезнью, может служить и защитой от некоторых проблем с сердцами и почками.

"После инсульта у полных людей лишний вес служит своеобразным "резервным питанием". Это помогает в процессе восстановления, особенно в периоды, когда у человека проблемы с глотанием", — комментирует она.

Доктор Джонатан Расер-Шрамм, специалист по лечению инсульта и автор программ реабилитации, также высказал свою позицию касательно исследования.

"Парадокс, при котором ожирение рассматривается как вспомогательный фактор, сегодня активно исследуется. Но я бы не хотел, чтобы акцент делался именно на то, что ожирение после инсульта — нормальное состояние. В первую очередь нужно работать с населением так, чтобы вообще не доводить дело до инсульта. Здоровый образ жизни нужно делать приоритетом", — сообщил он.

Специалисты российского Роспотребнадзора во многом солидарны с заокеанскими коллегами.

"Регулярные замеры артериального давления, здоровый образ жизни — оптимальный вариант профилактики инсультов. Помните — всего полчаса упражнений с умеренной нагрузкой в сутки снижают риск инсульта на 25%. Также стоит умерить количество в рационе мяса и рыбы, стараться потреблять больше растительных продуктов", — комментируют они.

Статистика заболеваний трудоспособного населения РФ
Болезни системы кровообращения 42%
Новообразования 32%
Инфекционные болезни 12%
Внешние причины 8%
Симптомы, признаки, неточнообозначенные состояния 4%
Другие причины 2%

К распространенным причинам смерти у мужчин относятся болезни системы кровообращения и новообразования, у женщин - онкологические заболевания органов дыхания и пищеварения.

Всего в 2018 г. в стране умерли 317,5 тыс мужчин трудоспособного возраста и 243,1 женщин. 

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Здоровье и профилактика
Толстяки с большей вероятностью переживут инсульт
Здоровье и профилактика
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