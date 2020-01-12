Использование гаджетов перед сном вредит качеству сна и здоровью организма

Все больше людей становятся заложниками проблем со сном, и не в последнюю очередь на это виляют современные технологии. По данным исследовательской группы Златана Кризана (Университет Айовы, США), все больше проблем, связанных с трудностями засыпания и недостатком сна, оказываются связаны со смартфонами.

Цифры и факты: смартфоны мешают спать?

"Для здоровья очень важно, как долго мы спим, насколько хорошо мы спим и как мы относимся к нашему сну", — сказал Кризан в пресс-релизе университета. "Здоровье сна — это многомерное явление, поэтому изучение всех аспектов сна имеет решающее значение для будущих исследований".

Группа Кризана провела исследование выборки около 165 000 взрослых американцев со всей страны. И за период с 2013 по 2017 год количество людей, жалующихся на проблемы со сном хотя бы раз в неделю, выросло примерно на 1,4%. Также выросло количество тех, кто не высыпался — на 2,7%.

"Да, для нашей выборки это небольшие значения — что такое примерно 2300 человек? Но если экстраполировать данные, то откажется, что проблемы со сном могут быть у 5 миллионов человек, а это серьезная цифра. То, как долго и насколько качественно мы спим, очень важно для нашего здоровья, поскольку сон оказывает прямое воздействие на организм", — подчеркивают ученые.

Кризан и его команда не смогли сказать, что способствует увеличению проблем со сном, но технологии являются существенным разрушающим фактором, по мнению ведущего автора Гарретта Хислера. Он отметил, что предыдущее исследование коллектива касалось как раз связей плохого сна у подростков и смартфонов.

"Существует взаимосвязь — если человек перед сном поговорит по телефону или среди ночи получит оповещение или смс, это затруднит засыпание и "сломает" нормальный сон. А плохой сон — прямой путь к различным проблемам с сердцем", — отметил он.

Мнение других ученых: риски есть. И не только связанные со сном

Специалисты из США не одиноки в своем стремлении изучать влияние смартфонов на сон. Так, норвежские специалисты при оценке качества сна аудитории от 16 до 19 лет оказалось, что чем дольше человек использует перед сном смартфон, тем выше риск плохого сна.

В Великобритании не редки случаи проблем со зрением в ходе "залипания" в смартфоне перед сном — из-за того, что человек часто склонен лежать на боку, один его глаз видит подушку, а другой — яркий экран телефона, в результате чего может ухудшиться зрение, а также нарушиться естественный круговорот гормонов, помогающих уснуть.

Российские специалисты также отмечают важность того, сколько времени человек проводит со смартфоном. В группе наибольшего риска — дети и подростки, которые буквально "выпадают" из реальности, и проблемы со сном часто оказываются наименьшей из бед.