Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Евгений Стриж

Использование гаджетов перед сном вредит качеству сна и здоровью организма

Здоровье » Здоровье и профилактика

Все больше людей становятся заложниками проблем со сном, и не в последнюю очередь на это виляют современные технологии. По данным исследовательской группы Златана Кризана (Университет Айовы, США), все больше проблем, связанных с трудностями засыпания и недостатком сна, оказываются связаны со смартфонами.

Цифры и факты: смартфоны мешают спать?

"Для здоровья очень важно, как долго мы спим, насколько хорошо мы спим и как мы относимся к нашему сну", — сказал Кризан в пресс-релизе университета. "Здоровье сна — это многомерное явление, поэтому изучение всех аспектов сна имеет решающее значение для будущих исследований".

Группа Кризана провела исследование выборки около 165 000 взрослых американцев со всей страны. И за период с 2013 по 2017 год количество людей, жалующихся на проблемы со сном хотя бы раз в неделю, выросло примерно на 1,4%. Также выросло количество тех, кто не высыпался — на 2,7%.

"Да, для нашей выборки это небольшие значения — что такое примерно 2300 человек? Но если экстраполировать данные, то откажется, что проблемы со сном могут быть у 5 миллионов человек, а это серьезная цифра. То, как долго и насколько качественно мы спим, очень важно для нашего здоровья, поскольку сон оказывает прямое воздействие на организм", — подчеркивают ученые.

Кризан и его команда не смогли сказать, что способствует увеличению проблем со сном, но технологии являются существенным разрушающим фактором, по мнению ведущего автора Гарретта Хислера. Он отметил, что предыдущее исследование коллектива касалось как раз связей плохого сна у подростков и смартфонов.

"Существует взаимосвязь — если человек перед сном поговорит по телефону или среди ночи получит оповещение или смс, это затруднит засыпание и "сломает" нормальный сон. А плохой сон — прямой путь к различным проблемам с сердцем", — отметил он.

Мнение других ученых: риски есть. И не только связанные со сном

Специалисты из США не одиноки в своем стремлении изучать влияние смартфонов на сон. Так, норвежские специалисты при оценке качества сна аудитории от 16 до 19 лет оказалось, что чем дольше человек использует перед сном смартфон, тем выше риск плохого сна.

В Великобритании не редки случаи проблем со зрением в ходе "залипания" в смартфоне перед сном — из-за того, что человек часто склонен лежать на боку, один его глаз видит подушку, а другой — яркий экран телефона, в результате чего может ухудшиться зрение, а также нарушиться естественный круговорот гормонов, помогающих уснуть.

Российские специалисты также отмечают важность того, сколько времени человек проводит со смартфоном. В группе наибольшего риска — дети и подростки, которые буквально "выпадают" из реальности, и проблемы со сном часто оказываются наименьшей из бед.

"Важно понимать — общайтесь со своим ребенком, придумывайте какие-то семейные занятия, прогулки, что угодно. Но не стойте "над душой" с призывами убрать смартфон. Нужно подумать — почему в телефоне ребенку интереснее, чем с семьей. И не нужно паниковать — вспомните, как все волновались о том, как на ребенка влияет телевизор, а ведь это было буквально 50 лет назад", — комментирует психолог Наталья Панфилова.

Темы наука смартфон здоровье исследование проблемы со сном
Актуальная аналитика
Здоровье и профилактика
Использование гаджетов перед сном вредит качеству сна и здоровью организма
Собаки
Что делать, если собаке скучно
Силовые структуры
Гражданская война в США
Новости Все >
Лена Миро раскрыла виновных в скандале с моделью Пунтус
Девушка, сбившая Литвинову, утверждает, что актриса была пьяна
В России подорожает черный хлеб
Горбачев обвинил россиян в безделии во время длинных выходных
Блумберг готов потратить $1 млрд, чтобы Трамп проиграл на выборах
Внук Михалкова удалился из соцсетей из-за скандала с моделью
Трамп посоветовал Ирану "не убивать протестующих"
На Ринату Литвинову наехал автомобиль в ее день рождения
Принц Уильям заявил, что принц Гарри стал ему чужим
На могилу Галины Волчек принесли сигареты
Последние материалы
Горбачев обвинил россиян в безделии во время длинных выходных
Блумберг готов потратить $1 млрд, чтобы Трамп проиграл на выборах
Внук Михалкова удалился из соцсетей из-за скандала с моделью
Трамп посоветовал Ирану "не убивать протестующих"
На Ринату Литвинову наехал автомобиль в ее день рождения
Использование гаджетов перед сном вредит качеству сна и здоровью организма
Принц Уильям заявил, что принц Гарри стал ему чужим
На могилу Галины Волчек принесли сигареты
ВСУ захватили дрон ОБСЕ и стерли с него данные мониторинга
Профессор-расчленитель хочет "купить" компьютер у колонии
Популярное
Единоборства. Новости и обзоры
Боец из США рассказал об отношении американцев к Путину

Боец ММА Шеннон Ритч рассказал об отношении американцев к президенту России Владимиру Путину.

Боец из США рассказал об отношении американцев к Путину
Эксперт КБ "Сухой" объяснил, почему молчал экипаж украинского "Боинга"
Катастрофы
Эксперт КБ "Сухой" объяснил, почему молчал экипаж украинского "Боинга"
Мир. Новости мира
В Швейцарии назвали имя возможного преемника Путина
Здоровье
Медики назвали признаки отсутствия рака у человека
Соломон Соловьев Идущие своим особым путем - Гороскоп дня Соломон Соловьев Игорь Буккер "Правые" и "левые" партии: почему произошло разделение Игорь Буккер Василий Амирджанов Инфернальные колядки: Великая Отечественная — это весело! Василий Амирджанов
Комментарии
Инна Новикова: Иран показал пример Украине и США, исторический обзор
Инна Новикова: Иран показал пример Украине и США, исторический обзор
Инна Новикова: Иран показал пример Украине и США, исторический обзор
На Украине захотели отпраздновать "450-летие сожжения Москвы"
Инна Новикова: Иран показал пример Украине и США, исторический обзор
Инна Новикова: Иран показал пример Украине и США, исторический обзор
Инна Новикова: Иран показал пример Украине и США, исторический обзор
Инна Новикова: Иран показал пример Украине и США, исторический обзор
На Украине захотели отпраздновать "450-летие сожжения Москвы"
Инна Новикова: Иран показал пример Украине и США, исторический обзор
Инна Новикова: Иран показал пример Украине и США, исторический обзор
Тарощина прогнозирует закрытие ТВ-шоу с Соловьевым и Скабеевой
Россияне не простят власти пенсионный грабеж
Нет смысла: Заворотнюк выписали из клиники
Сорос рассказал, как он и весь мир относятся к Украине
Профессор-расчленитель хочет "купить" компьютер у колонии
Тарощина прогнозирует закрытие ТВ-шоу с Соловьевым и Скабеевой
Инна Новикова: Иран показал пример Украине и США, исторический обзор
Инна Новикова: Иран показал пример Украине и США, исторический обзор
Россияне не простят власти пенсионный грабеж
Тарощина прогнозирует закрытие ТВ-шоу с Соловьевым и Скабеевой
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ