Причины гормонального сбоя у мужчин и женщин

Гормональные расстройства чаще всего встречаются у взрослых. Более 70% взрослого населения страны имеют заболевания, связанные с гормональными расстройствами. Врачи проанализировали самые распространенные причины гормонального сбоя.

Исследования показывают, что состояние человека — психическое и физическое — зависит от гормональной системы. Если говорить подробнее, то синтез гормонов перестает работать адекватно.

Гормональные сбои случаются при любом нарушении процесса синтеза гормонов. Отсюда формируются уже более серьезные проблемы со здоровьем.

Ранее большинство гормональных патологий относили только к женской эндокринной системе, но сейчас у любого человека любого пола может возникнуть гормональный сбой в организме.

Актуальность сферы гормональных заболеваний сейчас считается одной из самых перспективных, поскольку каждый год ученые находят новые зависимости и заболевания, связанные с некачественным синтезом гормонов.

Сбой гормональной системы может возникнуть по разным причинам, но врачи относят к базовым причинам — постоянные стрессы и переживания. Длительный стресс приводится к разрушению структуры нервной системы, в результате чего нарушается работа гормонов.

Нарушение в синтезе гормональной системы происходит из-за воздействия внешних факторов. Врачи относят к этому образ жизни человека. Употребление алкоголя, курение и дефицит сна пагубно влияют на гормональную систему человека в целом.

Стоит отметить, что все гормональные патологии имеют свойство передаваться по наследственным признакам. Таким образом, предрасположенность к данному типу заболеваний играет большую роль и влияет на вероятность возникновения нарушения гормональной системы.

Обычно можно выявить предрасположенность на основе данных ДНК человека. Используя анализ генов, можно получить примерные цифры о возможности нарушения синтеза гормонов.

Вероятность возникновения обычно хорошо изучается во время пубертатного периода. В это время гормональная система развивается, и формируется эндокринная система.

Одна из базовых причин нарушения работы гормональной системы — неправильное питание. По большей степени речь идет о жестких диетах, где отсутствует нормированное количество углеводов и жиров. При этом лишний вес человека также может стать причиной нарушения синтеза гормонов.

Воспалительные заболевания, передаваемые половым путем, оказывают сильнейшее влияние на гормональную систему. Инфекционное заболевание становится самой распространенной причиной возникновения гормонального сбоя.

Вместе с этим нарушение работы гормонов может возникнуть в результате патологических заболеваний почек и печени. Встречаются довольно часто у женщин и мужчин в возрасте.

Гормональный сбой у женщин может быть связан с гинекологическими заболеваниями, климаксом, применением гормональных препаратов и в результате хирургических вмешательств.

У мужчин же гормональный сбой происходит в результате интоксикации организма, наличия патологических заболеваний и при длительных инфекционных заболеваниях. Чаще всего у мужчин проявляется нарушение работы гормональной системы в пожилом возрасте.

Фото превью: a-medik.su