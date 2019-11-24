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Автор Ксения Семенова

Почему одноразовые чайные пакетики оказались опасны для здоровья

Здоровье » Ваше здоровье

Группа ученых из высшего учебного заведения Макгилла, что в Монреале, предупреждает об опасности пакетированного чая, который активно используется в нашей стране. Больше всего опасны так называемые "шелковые" пирамидки, которые никак не связаны с данным видом материала, зато их 100% точно можно отнести к пластику.

В реальности этот прозрачный пакетик сделан из нейлона и полиэтилентерефталата (ПЭТ) — один из самых популярных видов термопластика.

Светила научной среды в рамках эксперимента помещали данные пакетики (без чайных гранул) в воду, нагретую до 95 градусов по Цельсию. Далее, они вооружились мощными микроскопами, чтобы изучить состав воды и самих пакетиков.

Проанализировав имеющиеся образцы, ученые сообщили, что в среднем 11,6 млрд микропластиковых (габаритами от 100 нанометров до 4 миллиметров) и 3,1 млрд нанопластиковых (100 нанометров или меньше) частичек выделились из каждого пакетика в жидкость.

Какую опасность несут данные процессы для человека? Говоря честно, на сегодняшний день точно неизвестно, какие пагубные процессы могут оказывать данные частички. Специалисты продолжают эксперименты с животными моделями и получают противоречивые результаты.

Так, например, во второй части этой же исследовательской деятельности ученые подвергали влиянию различных концентраций растворенного в воде микропластика "водяных блох". Дафнии не погибали от воздействия невидимых глазу частиц, но наблюдался ряд анатомических и поведенческих нарушений, которые могли быть спровоцированы вышеуказанными токсинами.

В качестве перестраховки все-таки было бы не лишним полностью воздержаться от чая в пакетиках, учитывая, что этот ароматный напиток, приготовленный в специальном заварочном чайнике, получается куда вкуснее, чем пакетированный. Стоит отметить, что в данной ситуации использование бумажных пакетиков — не выход, так как в большинстве случаев их тоже усиливают пластиком.

Но это еще не все проблемы. В современном мире микропластик можно найти везде, а его частички проникают внутрь нашего организма, даже если вообще человек не употребляет чай.

Если все же человек примет решение снизить количество чашек этого напитка с использованием чайных пакетиков, но не захочет убирать его из рациона, то есть один выход — применять бутилированную воду и не доводить ее до кипения.

Ученые выдвигают версию, что огромные дозы микропластика выщелачиваются в напиток в основном из-за высоких температур, граничащих с точкой кипения. Если же производить нагрев воды приблизительно до 60 градусов по Цельсию, то процесс выделения вредных токсинов значительно замедлится.

Фото превью: foodandmood. com.ua

Темы наука здоровье открытие медицина исследование чай в пакетиках
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