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Автор Павел Морозов

Кофе, апельсиновый сок и молоко увеличивают продолжительность жизни

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Научные исследования говорят о том, что некоторые напитки обладают удивительной способностью продлевать жизнь. Если составить самый краткий список, то в него войдут апельсиновый сок, молоко и кофе.

Апельсиновый сок

Чтобы ощутить на себе живительную силу апельсинового сока, диетологи рекомендуют выпивать по 750 мл ежедневно. Апельсиновый сок защищает от развития болезней сердечно-сосудистой системы. Помимо этого, он отлично справляется профилактикой сахарного диабета.

Молоко

Молоко полезно не только для укрепления костной ткани. Учеными выявлена способность молока защищать от инсульта и ишемической болезни.

Но и это еще не все. Проведены исследования, доказывающие прямую связь между употреблением молока и снижением риска онкологических заболеваний.

Кофе

Несмотря на предостережения о возможном вреде кофе, этот напиток в разумных количествах защищает от целого ряда опасных недугов.

Ученые определили приблизительно 1 000 антиоксидантов в кофейных зернах, а сотни новых формируются при процессе их обжарки. Они, в свою очередь, играют важную роль в профилактике раковых заболеваний.

Употребление черного кофе без добавок и сахара активирует клеточный процесс. Именно он отвечает за улучшение состояние сосудов. Таким образом кофе защищает от повреждений сердце. При этом кофе оказывает такой же эффект даже при диабете, а также ожирении и возрастных изменениях.

Конечно, продолжительность жизни человека зависит от самых разных факторов. В том числе от генетической предрасположенности, образа жизни, правильного питания. Но именно кофе может играть во всех этих процессах решающую роль. Например, этот вкусный и ароматный напиток способен бороться со стрессом и предотвращать депрессивные состояния.

До сих пор ведутся споры о том, сколько чашек кофе рекомендуется выпивать каждый день. Некоторые исследователи доводят это количество до пяти или даже шести ежедневных порций. Все индивидуально. Но установлено одно — увеличение числа выпитых чаше кофе не ведет к возрастанию положительного эффекта. Так что все хорошо в меру.

Красное вино

Иногда в список самых полезных для долголетия напитков включают алкоголь. Действительно, умеренное употребление вина на 25% снижается риск смерти. Кроме того, учёные установили, что при умеренном употреблении спиртного значительно снижается вероятность развития ишемических инсультов.

Вино облегчает состояние при простуде и помогает укрепить иммунную систему человека. Однако в некоторых случаях даже небольшие дозы как крепких, так и слабоалкогольных спиртных напитков способны вызвать привыкание и в конечном счете больше навредить, чем помочь в достижении долголетия.

Фото превью: 

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