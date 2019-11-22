У детей и подростков тоже бывают сердечные приступы

Сердечный приступ - это состояние, которое может возникнуть у любого человека независимо от его возраста или пола.

Большинство людей ошибочно полагают, что сердечный приступ случается только у взрослых людей, а не у детей и подростков.

Хотя большинство сердечных приступов часто встречается у пожилых или у людей с избыточным весом, в настоящее время даже подростки и дети становятся жертвами этого состояния. Но это не значит, что у каждого ребенка с болью в груди случается сердечный приступ. Прежде чем делать какие-либо личные выводы, важно проконсультироваться с врачом и принять правильное лечение.

Причины сердечного приступа у подростков

Сердечные приступы у подростков - редкое заболевание. В большинстве случаев подросток становится жертвой сердечного приступа по следующим причинам:

Основного врожденного заболевания сердца, которое осталось незамеченным.

Гипертрофической кардиомиопатии (увеличенных клеток сердечной мышцы), наследственного заболевания.

Болезни Кавасаки (воспаления кровеносных сосудов), которая также передается по наследству.

Перикардита (воспаления или раздражения и отека, окружающего сердце), миокардита (воспаления сердечной мышцы).

Избыточного веса, который приводит к диабету II типа и повышению артериального давления и уровня "плохого" холестерина.

Курения, серьезного фактора риска сердечных приступов.

Врожденной аномалии сердца (проблемы в структуре сердца).

Симптомы или признаки сердечного приступа у подростков

Некоторые признаки можно заметить за несколько дней до того, как почувствуется серьезная боль в груди, а именно:

Затруднение дыхания.

Дискомфорт в груди, кашель, который не проходит.

Тошнота, расстройство желудка, боль в животе, изжога.

Боль, которая распространяется на руку.

Головокружение.

Боль в горле или челюсти, рвота.

Храп, холодный пот.

Аритмия.

Опухшие ноги, ступни и лодыжки.

Во время внезапного приступа важно предпринять немедленные действия, вызвать "скорую" и доставить подростка к врачу.

Меры профилактики сердечного приступа

Если у пострадавшего нет какого-либо медицинского заболевания, вызвавшего сердечный приступ, поддержание здорового образа жизни способно предотвратить риск любого заболевания сердца, поэтому важно:

Не курить.

Придерживаться сбалансированной и здоровой диеты.

Выполнять физические упражнения.

Полноценно спать.

Снизить потребления алкоголя, а лучше вовсе отказаться от него.

Поддерживать холестерин в крови на оптимальном уровне.

Контролировать уровень кровяного давления.

Поддерживать нормальный вес тела.

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