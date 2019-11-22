Сердечный приступ - это состояние, которое может возникнуть у любого человека независимо от его возраста или пола.
Большинство людей ошибочно полагают, что сердечный приступ случается только у взрослых людей, а не у детей и подростков.
Хотя большинство сердечных приступов часто встречается у пожилых или у людей с избыточным весом, в настоящее время даже подростки и дети становятся жертвами этого состояния. Но это не значит, что у каждого ребенка с болью в груди случается сердечный приступ. Прежде чем делать какие-либо личные выводы, важно проконсультироваться с врачом и принять правильное лечение.
Причины сердечного приступа у подростков
Сердечные приступы у подростков - редкое заболевание. В большинстве случаев подросток становится жертвой сердечного приступа по следующим причинам:
Симптомы или признаки сердечного приступа у подростков
Некоторые признаки можно заметить за несколько дней до того, как почувствуется серьезная боль в груди, а именно:
Во время внезапного приступа важно предпринять немедленные действия, вызвать "скорую" и доставить подростка к врачу.
Меры профилактики сердечного приступа
Если у пострадавшего нет какого-либо медицинского заболевания, вызвавшего сердечный приступ, поддержание здорового образа жизни способно предотвратить риск любого заболевания сердца, поэтому важно:
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