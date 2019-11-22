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Автор Елена Орлова

У детей и подростков тоже бывают сердечные приступы

Здоровье

Сердечный приступ - это состояние, которое может возникнуть у любого человека независимо от его возраста или пола. 

Большинство людей ошибочно полагают, что сердечный приступ случается только у взрослых людей, а не у детей и подростков.

Хотя большинство сердечных приступов часто встречается у пожилых или у людей с избыточным весом, в настоящее время даже подростки и дети становятся жертвами этого состояния. Но это не значит, что у каждого ребенка с болью в груди случается сердечный приступ. Прежде чем делать какие-либо личные выводы, важно проконсультироваться с врачом и принять правильное лечение.

Причины сердечного приступа у подростков

Сердечные приступы у подростков - редкое заболевание. В большинстве случаев подросток становится жертвой сердечного приступа по следующим причинам:

  • Основного врожденного заболевания сердца, которое  осталось незамеченным.
  • Гипертрофической кардиомиопатии (увеличенных клеток сердечной мышцы), наследственного заболевания.
  • Болезни Кавасаки (воспаления кровеносных сосудов), которая также передается по наследству.
  • Перикардита (воспаления или раздражения и отека, окружающего сердце), миокардита (воспаления сердечной мышцы).
  • Избыточного веса, который приводит к диабету II типа и повышению артериального давления и уровня "плохого" холестерина.
  • Курения, серьезного фактора риска сердечных приступов.
  • Врожденной аномалии сердца (проблемы в структуре сердца).

Симптомы или признаки сердечного приступа у подростков

Некоторые признаки можно заметить за несколько дней до того, как  почувствуется серьезная боль в груди, а именно:

  • Затруднение дыхания.
  • Дискомфорт в груди, кашель, который не проходит.
  • Тошнота, расстройство желудка, боль в животе, изжога.
  • Боль, которая распространяется на руку.
  • Головокружение.
  • Боль в горле или челюсти, рвота.
  • Храп, холодный пот.
  • Аритмия.
  • Опухшие ноги, ступни и лодыжки.

Во время внезапного приступа важно предпринять немедленные действия, вызвать "скорую" и доставить подростка к врачу.

Меры профилактики сердечного приступа

Если у пострадавшего нет какого-либо медицинского заболевания, вызвавшего сердечный приступ, поддержание здорового образа жизни способно предотвратить риск любого заболевания сердца, поэтому важно:

  • Не курить.
  • Придерживаться сбалансированной и здоровой диеты.
  • Выполнять физические упражнения.
  • Полноценно спать.
  • Снизить потребления алкоголя, а лучше вовсе отказаться от него.
  • Поддерживать холестерин в крови на оптимальном уровне.
  • Контролировать уровень кровяного давления.
  • Поддерживать нормальный вес тела.

Фото:pbs.twimg.com

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Здоровье
У детей и подростков тоже бывают сердечные приступы
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