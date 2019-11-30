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Автор Анна Смирнова

Немцев будут штрафовать за отказ от вакцин против кори

Здоровье » Здравоохранение

Бундестаг заявил, что с будущего года прививки от кори для всех учащихся школ в Германии станут обязательным условием.

В противном случае родителям школьников, которые решат не делать вакцинацию, будет грозить штраф в размере 2 000 — 2 500 евро.

Кроме того, непривитых детей будет запрещено принимать в различные медучреждения, всевозможные общественные центры и в летние лагеря отдыха.

По словам главы Минздрава Германии Йенса Шпана, новый закон власти страны именуют не иначе как "закон о защите здоровья ребенка".

По его мнению, избежать угрозы заражения опасной болезнью можно, сделав прививку.

Однако, чтобы вакцинация населения стала тем самым щитом, который убережет от вспышки кори, вакцинацию необходимо сделать минимум 95% жителям страны.

Таким образом, разъясняют медики, циркулирующие вирусы и инфекции не смогут найти для себя новых переносчиков и просто исчезнут.

Отмечается, что на сегодняшний день порядка 93% учеников первых классов Германии получают прививки от кори.

Тем временем в Китае, по данным западных СМИ, произошло ЧП.

Врачи зафиксировали случай заражения бубонной чумой.

Сейчас заболевший помещен в строжайший карантин и за ним тщательно следят медики.

Также были обследованы люди, которые находились с больным в тесном контакте. Их оказалось 28 человек, все они после проведения карантина оказались здоровыми.

Как известно, в мае 2019 года в Монголии от бубонной чумы скончалась супружеская пара.

Предположительно, заражение могло произойти из-за употребления ими в пищу мяса сурков, на которых охотился покойный мужчина.

Вернулась ли страшная болезнь, прозванная в Средние века Черной смертью или же это — единичные случаи, которые требуют наблюдения, но никак не паники?

Ученые утверждают, что спасения от этой болезни не было раньше, однако современная медицина готова противостоять ей довольно жестко.

Главное — выявление на раннем этапе, так как бубонная чума способна убить человека за сутки.

Фото превью: dnepryanka.info

Темы штраф ребенок здоровье германия прививка от кори
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