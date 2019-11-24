Уже давно доказано, что эфирные масла имеют лечебные свойства. Даже в Древней Греции их ценили за способность исцелять людей и укреплять иммунитет. Они, порой, превосходят некоторые лекарственные средства.
Особенности
Ароматические масла — это экстракт, выделенный из растений, которые растения используют для защиты от заражений, привлечению к ним насекомых и адаптации к погодным условиям. Ещё одним преимуществом является их аромат.
В основном, их обильно выделяют растения южных широт. эфирные масла получают из корневищ, листьев, плодов, цветков, коры, стеблей.
В них содержатся органические компоненты, за счёт которых они и обладают удивительными свойствами. Поэтому для более действенного результата, лучше всего использовать натуральные и качественные составы.
Особые свойства
Ещё одна особенность. В их состав входят летучие соединения. Поэтому они:
-не жирные;
-быстро испаряются;
-легко смешиваются с жирами;
-не смешиваются с водой.
-имеют биологически активные компоненты;
Их любят применять в косметологии, фармацевтике и народной медицине. В настоящий момент их можно найти во многих аптеках.
Применение
Как и многие средства, масла нельзя использовать в больших количествах. Поэтому существует норма для ингаляций, косметических средств и ванночек.
Особенно осторожно их надо применять беременным женщинам, детям до 1 года и людям старше 65 лет и имеющим некоторые хронические болезни. Лучше проконсультироваться с врачом.
Действие на организм
Они обладают веществами с антибиотическим свойством. Благодаря этому ароматические масла имеют ряд полезных действий для организма:
— повышение иммунитета;
-подавление вирусов;
-обезболивающее;
-улучшение психического здоровья;
-успокаивающее;
-противовоспалительный эффект;
-повышение физической активности;
-улучшение кровообращения.
Благодаря тому, что эфирные масла имеют ярко выраженный запах, при вдыхании, они начинают подавать сигнал в мозг, вследствие чего активируются участки коры, отвечающие за работу многих систем и органов.
Действие в области косметологии
Масла хорошо очищают, тонизируют и омолаживают кожу. Поэтому их добавляют во многие крема и маски.
Чтобы не столкнуться с неприятностями перед применением требуется нанести немного на внутреннюю сторону запястья. Если не появилось признаков раздражения, можно пользоваться.
Для волос
Лаванда, можжевельник, герань, жасмин — для сухих;
Кедр, иланг-иланг, грейпфрут, пачули — для жирных;
Лаванда, цитрусовые, ладан — для нормальных;
Репейное или касторовое масло с эвкалиптом хорошо подходят для борьбы с перхотью.
Для похудения
Эфирные масла грейпфрута, мандарина, лемонграсса или мирры имеют антицеллюлитное, тонизирующие, увлажняющее свойства. Поэтому их хорошо использовать для ванн, массажных кремов и в составе для обёртывания.
Также они помогают при лечении бессонницы и стрессе. Необходимо добавить в аромалампу 2-3 капли одного из этих масел:
-валерианы;-петит-грейн;-герани;-мелиссы;-ладана;-нероли;-сандалового дерева;
-лаванды;-розового дерева.
Самое главное использовать их в нужных количествах и тогда они послужат вам хорошими помощниками в борьбе с многими недугами.
Фото превью: sm-news.ru
У солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего своих сослуживцев в забайкальской воинской части, новые адвокаты.