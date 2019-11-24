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Автор Марина Дьяченко

Эфирные масла и их удивительные свойства

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Уже давно доказано, что эфирные масла имеют лечебные свойства. Даже в Древней Греции их ценили за способность исцелять людей и укреплять иммунитет. Они, порой, превосходят некоторые лекарственные средства.

Особенности

Ароматические масла — это экстракт, выделенный из растений, которые растения используют для защиты от заражений, привлечению к ним насекомых и адаптации к погодным условиям. Ещё одним преимуществом является их аромат.

В основном, их обильно выделяют растения южных широт. эфирные масла получают из корневищ, листьев, плодов, цветков, коры, стеблей.

В них содержатся органические компоненты, за счёт которых они и обладают удивительными свойствами. Поэтому для более действенного результата, лучше всего использовать натуральные и качественные составы.

Особые свойства

Ещё одна особенность. В их состав входят летучие соединения. Поэтому они:

-не жирные;

-быстро испаряются;

-легко смешиваются с жирами;

-не смешиваются с водой.

-имеют биологически активные компоненты;

Их любят применять в косметологии, фармацевтике и народной медицине. В настоящий момент их можно найти во многих аптеках.

Применение

Как и многие средства, масла нельзя использовать в больших количествах. Поэтому существует норма для ингаляций, косметических средств и ванночек.

Особенно осторожно их надо применять беременным женщинам, детям до 1 года и людям старше 65 лет и имеющим некоторые хронические болезни. Лучше проконсультироваться с врачом.

Действие на организм

Они обладают веществами с антибиотическим свойством. Благодаря этому ароматические масла имеют ряд полезных действий для организма:

— повышение иммунитета;

-подавление вирусов;

-обезболивающее;

-улучшение психического здоровья;

-успокаивающее;

-противовоспалительный эффект;

-повышение физической активности;

-улучшение кровообращения.

Благодаря тому, что эфирные масла имеют ярко выраженный запах, при вдыхании, они начинают подавать сигнал в мозг, вследствие чего активируются участки коры, отвечающие за работу многих систем и органов.

Действие в области косметологии

Масла хорошо очищают, тонизируют и омолаживают кожу. Поэтому их добавляют во многие крема и маски.

Чтобы не столкнуться с неприятностями перед применением требуется нанести немного на внутреннюю сторону запястья. Если не появилось признаков раздражения, можно пользоваться.

Для волос

Лаванда, можжевельник, герань, жасмин — для сухих;

Кедр, иланг-иланг, грейпфрут, пачули — для жирных;

Лаванда, цитрусовые, ладан — для нормальных;

Репейное или касторовое масло с эвкалиптом хорошо подходят для борьбы с перхотью.

Для похудения

Эфирные масла грейпфрута, мандарина, лемонграсса или мирры имеют антицеллюлитное, тонизирующие, увлажняющее свойства. Поэтому их хорошо использовать для ванн, массажных кремов и в составе для обёртывания.

Также они помогают при лечении бессонницы и стрессе. Необходимо добавить в аромалампу 2-3 капли одного из этих масел:

-валерианы;-петит-грейн;-герани;-мелиссы;-ладана;-нероли;-сандалового дерева;

-лаванды;-розового дерева.

Самое главное использовать их в нужных количествах и тогда они послужат вам хорошими помощниками в борьбе с многими недугами.

Фото превью: sm-news.ru

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Эфирные масла и их удивительные свойства
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