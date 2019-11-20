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Автор Редакция health.pravda.ru

Как научиться позитивно мыслить?

Здоровье

Ученые считают, что позитивное мышление положительно влияет на здоровье, самообман как пилюля от недугов — можно ли считать подобный подход верным? Немало скептиков скажут, что нет ничего лучше горькой правды, ведь тогда мы сможем реально оценивать — с каким врагом имеем дело, ну и предпринимать соответствующие меры. И все же и ученых можно понять — ведь с фактами не поспоришь, здоровье продлевает именно смех, а не стресс. О том, как жить на позитиве, рассказал Pravda. ru Алексей Захаров, военный психолог.

Такой метод действительно оправдан?

Многое зависит от социальных установок, вероисповедания. Для кого-то позитивное — одно, для кого-то другое. Человек не может понять, что значит "мыслите положительно". Пошел он к психологу, рассказал про свою беду. Тот ему посоветовал: "Не думай о плохом". А он не может не думать о плохом, потому что этот негатив является центром его сознания на данный момент, этот стрессовый фактор его бередит. Как тут не думать о плохом? Если человеку больно, у него травма, то тут будет не до позитивного мышления.

Нельзя себя заставить улыбаться, если не возникнет позитивная эмоция. А ее нужно получить определенным образом. Вопрос — готов ли человек к этому. Он может не воспринимать позитивный заряд, потому что у него горе. Мышление должно быть не столько позитивное, сколько конструктивное. Тогда человек начинает разбираться - что, откуда, зачем и почему, когда он не чувствами воспринимает ситуацию, а разумом. Конструктивное мышление заставляет работать мозги.

Как все же научиться мыслить в позитивном ключе, особенно если давит все: промозглая погода, неудачи на работе, начальник-самодур, капризные дети?

Есть такое понятие, как психологическая позиция человека. Она определяет отношение человека к окружающему миру. И эта позиция может быть эмоциональная, а может быть рациональная или конструктивная. Когда человек воспринимает чувствами, то он работает в системе эмоций. Когда он анализирует, то начинает работать конструктивное мышление. Когда давят эмоции, лучший способ уйти от этого — заставить себя думать. Если эмоции все же превалируют, то это приводит к сужению сознания и десоциализации. Человек выпадает из социума, он зацикливается на какой-то одной мысли и выйти из этого не может. Зачастую это заканчивается мыслями о самоубийстве. Единственный способ выйти из этого — расширить сознание.

Как это сделать?

Часто помогает юмор, он снимает тяжелый заряд, и тогда получается взглянуть на проблему под другим углом. Можно поделиться переживаниями с людьми, которые тебя поймут и поддержат. После Великой Отечественной войны наша страна вышла практически без массовых проявлений посттравматического расстройства. Почему? Потому что был коллективный фактор, люди делили тяготы. Да и идеологически была выстроена ситуация государством таким образом, что все люди были герои. Естественно, если все герои, то это стопроцентный фактор выживания, потому что герой погибнуть не может. Он умирает только тогда, когда для этого есть соответствующие поводы. Сначала человек должен здраво оценить ситуацию, проанализировать, тогда позитивное мышление будет осознанным, а не основанным на эмоциях.

Темы суицид психолог проблемы здоровье анализ ситуации позитивное мышление
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Здоровье
Как научиться позитивно мыслить?
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