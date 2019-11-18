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Автор Татьяна Питерякова

Табак, алкоголь или сахар: ученые провели исследование, что безопаснее

Здоровье » Здоровье и профилактика

Многие люди давно понимают, что сахар не следует употреблять в большом количестве. Доказал это и профессор Калифорнийского университета: ходе его исследования стало ясно, что этот продукт не просто должен стоять в одном ряду с алкоголем и табаком, но даже быть запрещенным.

В последние 50 лет люди стали употреблять сахар в три раза больше, чем раньше. А все потому, что он содержится во многих продуктах, причем в большом количестве. И мы, сами того не подозревая, губим свое здоровье.

К чему может привести употребление сахара

Согласно результатам исследования, сахар не приносит человеку никакой пользы. Зато последствия от его употребления довольно предсказуемы - это повышение веса, гипертония, и другие проблемы со здоровьем.

Был проведен ряд исследований, показавших, что избыток сахара в организме провоцирует развитие сердечных заболеваний. При регулярном употреблении сахара и сладостей у человека нарушается обмен веществ, ослабевает иммунитет. Из-за этого «сладкоежка» чаще страдает от простуд и хронических заболеваний.

К тому же сахар портит кожу: препятствует ее регенерации и потере упругости. Вследствие этого нередко появляются высыпания, изменение цвета лица и другие проблемы. Кожа заметно стареет.

Не говоря уже о том, что именно из-за сахара у многих развивается диабет. Конечно, многие люди имеют предрасположенность к этому заболеванию. Но она заметно усиливается, если часто есть сахар и продукты с его содержанием.

Поэтому вполне уместно говорить о том, что сахар является сладкий ядом. Несмотря на медленное и не всегда заметное действие этого продукта, у человека возникают разные проблемы со здоровьем. Получается, что этот продукт по вредности можно сравнить с табаком. В большом количестве он употребляться уж точно не должен. А если это еще происходит, то лучше постепенно от него отказаться.

Как сохранить свое здоровье

Люди давно знают, что сахар употреблять вовсе небезопасно. И профессор из Калифорнии опять подтвердил этот факт. Правда, теперь он поставил этот продукт на одно место с табаком - по вредности, разумеется. Получается, что из-за нескольких сладких минут мы теряем здоровье. Конечно, пара чайных ложек сахара, добавленных в кофе, не повредит. Но если понять, что сахар содержится во многих молочных продуктах и кондитерских изделиях, да еще и в больших количествах, то наверняка получится контролировать его употребление и не доводить дело до серьезных проблем со здоровьем: заболеваний сердца, диабета, старения кожи и многих других.

Фото: pixfeeds.com

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