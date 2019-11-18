Роботы-питомцы в домах престарелых помогут скрасить жизнь их постояльцам

Роботы могут стать частью терапии в домах престарелых, помогая их обитателям ощущать себя комфортнее. Об этом рассказали представители Медицинской школы Университета Эксетера (Великобритания).

Общение с роботом приносит удовольствие

Современная робототехника достаточно давно предлагает различных «умных питомцев» вроде собак, кошек и даже тюленей. Но ранее никто не планировал применять их в домах престарелых. «Хотя не все пенсионеры готовы общаться с роботом, каждый такой случай снижает их одиночество», - отметила Ребекка Эбботт, автор исследования.

По словам Эббот, ключевая особенность роботов - умение поддержать беседу и вызвать приятные воспоминания о бывших домашних животных или прошлом. Часто пенсионеры и рады бы завести домашнее животное, но заботиться о нем нет возможности, тогда как роботы гораздо менее требовательны.

«Общение с роботом приносит удовольствие, помогает снизить чувство одиночества. Именно это стало ключевым результатом работы», - отмечает доктор Мария Торроэлла Карни, специалист по паллиативной медицине из Нью-Йорка.

Проект успешен: будущее за роботами?

В рамках проекта около 900 жителей домов престарелых, а также персонал и семьи были оснащены различными роботами. Для исследования выбрали пять вариантов: Некоро и Джастокэт (кошки), Айбо (собака), Обнимашка (медведь) и Паро (тюлень). В итоге оказалось, что даже при четком осознании того, что перед ними робот, пенсионеры все равно получали удовольствие от общения с ним.

«Конечно, реакция во многом зависела от состояния пациентов, например, от степени деменции. Но многие общались с роботами, как с настоящими животными, создавалась эмоциональная связь. Один дедушка даже сказал сотрудникам: «Я проснулся утром и понял, что сегодня будет славный денек, ведь я увижу моего нового друга». И даже простое поглаживание робоживотных оказалось эффективно и приятно», - комментирует Эбботт.

По словам ученых, роботы не только помогали пенсионерам чувствовать себя лучше, но и стимулировали их на общение друг с другом и окружающим персоналом. Часто робот становился темой, вокруг которой завязывался разговор.

«Конечно, не все были в восторге, кому-то роботы не понравились. Но это означает, что стоит провести дополнительную подготовку персонала, чтобы каждый робот помогал максимально эффективно. Например, если человек любит конкретных животных», - уверены в команде Эбботт.

Ученые уверены, что благодаря современным возможностям роботехники использование роботов - отличный шаг вперед для домов престарелых, поскольку они становятся все дешевле.

Фото: assets.metrolatam.com