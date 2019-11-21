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Автор Евгений Стриж

Селфи - увлечение с риском для здоровья и жизни

Здоровье » Ваше здоровье

Селфи, или разновидность автопортрета, как явление известно с 1839 года, а массово "селфить" стали примерно с 1900 годов, когда в продажу поступили первые портативные камеры Kodak.

Сегодня селфи - популярный способ самовыражения, однако не всегда этот способ безопасен. Почему от селфи умирают люди и как безопасно сфотографировать себя, если все-таки хочется, в нашем материале.

Печальная статистика: где и как умирают от селфи

Современные мобильные телефоны позволили селфи стать настоящим «вирусом»: в год жители нашей планеты снимают около 24 млрд селфи. Но не всем везет остаться при этом в живых: из России, Индии, США и других стран регулярно приходят печальные новости о том, что человек решил сделать селфи и не заметил опасности. Например, для Индии характерны падения под поезда, а в американском штате Аризона двое подростков сорвались со скалы.

По данным ученых, с 2011 по 2017 год из-за селфи произошло около 259 смертельных случаев и еще 137 случаев, окончившихся увечьями. Аварии, нападения животных, падения с высоты, смерть на водоемах - далеко не полный список причин смерти. При этом треть умерших - мужчины, а 50% погибшим было от 20 до 29 лет. «Лидерами» по смертям от селфи считаются Индия, Россия и США. Специалисты по статистике отмечают, что число смертей скорее всего выше, поскольку часто селфи не регистрируют как причину смерти.

Почему селфи так опасны

Психологи отмечают: опасны не сами селфи, а поведение людей в ходе съемки.  «Нужно осведомлять людей о местах, в которых не стоит делать селфи. Создание «зон без селфи» поможет в снижении числа смертей», - комментируют они.

Джон Грохол, психолог и основатель сайта Psych Central, говорит, что рост смертности от селфи совпал с ростом популярности социальных сетей. «Для людей важно получать лайки под фотографиями. Это своего рода «психологическое подкрепление», которое говорит: "Эй, ты интересен, продолжай, если хочешь, и дальше нравиться людям". Это стимулирует людей постоянно поднимать планку самооценки.

Кроме того, представьте ситуацию: вы пошли в поход. Шли целый день и увидели потрясающей красоты место. Однако забраться туда, чтобы сделать снимок, опасно. Но сознание говорит: "Мы не можем повернуть назад, мы потратили столько усилий!". И человек лезет в опасное место», - говорит Джон Грохол.

В исследовании индийских специалистов, занимавшихся селфи, говорится: есть несколько ключевых аспектов, которые «подсаживают» людей на селфи. Это стремление к вниманию, социальная конкуренция и создание памятных моментов.

Как делать безопасные селфи

Предлагаем несколько рекомендаций, которые сохранят ваши здоровье и жизнь:

  • Не делайте селфи на ходу, смотрите под ноги.

  • Не пересекайте перила, барьеры и иные ограждения в погоне за снимком.

  • Не подходите близко к обрывам и крутым спускам.

  • Для селфи с животными используйте зум, не подходите слишком близко.

  • Не делайте селфи во время вождения.

  • Не делайте селфи с оружием.

Вообще, оглянитесь назад и осмотритесь по сторонам перед тем, как сделать свой портрет. Убедитесь, что вам не грозит опасность.

Фото: mtdata.ru

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Селфи - увлечение с риском для здоровья и жизни
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