Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Здоровье
Здоровье и профилактика Здравоохранение Стоматология Акушерство и гинекология Ваше здоровье Зрение Красота
Автор Евгений Стриж

Самодельные кремы от солнца опасны для здоровья

Здоровье

Самодельная косметика - тренд последних лет: ее делают не только для себя, но и на продажу. И оказалось, что в некоторых случаях она малоэффективна: например, самодельные кремы от солнца не обеспечивают должной защиты. К такому выводу пришли ученые из Университета Северной Флориды.

В чем проблема самодельных кремов

После проверки сайтов, на которых продавались самодельные солнцезащитные кремы, оказалось, что только для 30% из них указаны так называемые SPF-вещества (Sun Protection Factor), то есть вещества, которые непосредственно защищают кожу от ультрафиолета. Обычно SPF маркируется еще и цифрой: минимальный порог защиты около 5, максимальный - около 100 единиц.

«В некоторых кремах содержание SPF - два и менее, это намного ниже минимальных рекомендуемых значений. Малое количество SPF в креме не дает ему защищать кожу, что чревато такими проблемами, как преждевременное старение и рак», - отмечает автор работы Джули Мертен.

Ученые выяснили, что примерно 7 из 10 рецептов, популярных для «самоделок», не помогут нормально защитить кожу от ультрафиолета. По словам Метрен, работающей в профессуре медицинского колледжа Брукс, это отличный повод еще раз сказать потребителям: думайте, что вы покупаете.

Другая сторона: фабричные кремы тоже опасны?

По сравнению с промышленно выпускаемыми кремами самодельные рецепты имеют и еще один минус. Они никак не регулируются законодательно, что приводит не только к их бесполезности, но и даже к вредному воздействию на кожу. «Да, сегодня потребители опасаются, что в фабричные кремы добавляют различные химические вещества, которые не слишком полезны для организма, например, вызывают гормональные сбои. И на рынке также отмечается тренд на все натуральное», - добавила Мертен.

Недавно исследование другой группы ученых (UCSF, Сан-Франциско) позволило определить, что обеспокоенность потребителей оправдана минимум относительно четырех веществ: оксибензона, авобензона, октокрилена и экамсулы. Их содержание в крови тестировавшихся добровольцев оказалось повышено, "обогнав"нормы, установленные законодательством. Однако врачи отмечают, что люди обращаются к самодельным кремам не потому, что они лучше фабричных, а скорее, из чувства страха.

Доктор Стивен Ванг, специалист-дерматолог в онкологическом центре Memorial Sloan Kettering (США), отмечает, что практика производства самодельных кремов часто нарушает все мыслимые стандарты. «Часть SPF растворима в воде, часть - в масле. Если неверно смешать ингредиенты, конечный результат будет далек от идеала и не обеспечит защиту. И если стоит выбор: использовать самоделку или не использовать вовсе, лучше откажитесь от самоделки. Если в креме мало или не содержится SPF, то вы, по сути, позволяете УФ-лучам глубже проникать в кожу», - комментирует он.

Также стоит помнить простые правила: например, наносить крем за полчаса до выхода на улицу и как минимум раз в два часа обновлять его. Минимальные значения SPF в составе - от 15 единиц.

Фото: ona-znaet.ru

Темы spf рак тренд вещества ультрафиолет крем от солнца малоэффективна самодельная косметика преждевременное старение
Актуальная аналитика
Здоровье
Самодельные кремы от солнца опасны для здоровья
Новости Грузии
Как "русский олигарх" Иванишвили поиздевался над оппозицией
Общество
Феминизм - батарейка с двумя полюсами
Новости Все >
Жители Чемодановки опять жалуются на произвол со стороны цыган
Петербургские школьники ограбили микрокредитную организацию
Биологи вернули к жизни 40 000-летние микробов из фекалий мамонта
"Буду ждать на корпоративах": Тимошенко поглумилась над Зеленским
Украинский футболист Яремчук хочет сыграть с Россией в финале Евро-2020
Ученые связали уровень стресса у мужа с доходом жены
Комиссия Госдумы ищет "виртуальные лагеря" оппозиции
В Италии права домашних питомцев могут приравнять к правам детей
Биатлонист Самуэльссон призвал отстранить Россию от всех Олимпиад
В Тулуне выяснят причину массового обращения жителей за выплатами
Последние материалы
Ученые связали уровень стресса у мужа с доходом жены
Самодельные кремы от солнца опасны для здоровья
Комиссия Госдумы ищет "виртуальные лагеря" оппозиции
В Италии права домашних питомцев могут приравнять к правам детей
В Тулуне выяснят причину массового обращения жителей за выплатами
"Коммунисты России" против новых серий мультфильма "Ну, погоди!
Генсек НАТО прокомментировал возврат захваченных украинских кораблей
Энрике вернулся в сборную Испании через 3 месяца после смерти дочери
Платье принцессы Дианы выставлено на продажу за $452 тысячи
Хоккейные сборные России и Финляндии снова сыграют на стадионе "Зенита"
Популярное
Общество
Юрий Соломин госпитализирован. Состояние тяжелое

Народный артист СССР несколько дней не обращался к медикам, а оставался дома несмотря на высокую температуру.

Юрий Соломин госпитализирован. Состояние тяжелое
Как обманывали покупателей машин в СССР и делают это сегодня
Авто
Как обманывали покупателей машин в СССР и делают это сегодня
Власть
"Пристрелить" недовольных россиян предложил чиновник из Карелии
Силовые структуры
Как Жуков наводил порядок в послевоенной Одессе
Редакция рубрики "Мир" Как "русский олигарх" Иванишвили поиздевался над оппозицией Редакция рубрики "Мир" Игорь Буккер Феминизм - батарейка с двумя полюсами Игорь Буккер Василий Амирджанов Comedy Club могут засудить - век Воли не видать! Василий Амирджанов
Комментарии
Пять преимуществ "левой" незамерзайки перед легальной
Биатлонист Самуэльссон призвал отстранить Россию от всех Олимпиад
Комиссия Госдумы ищет "виртуальные лагеря" оппозиции
Зеппельт: Россию отстранят от Олимпиады из-за отягчающих обстоятельств
Феминизм - батарейка с двумя полюсами
Мужа ректора ТГМУ Чичановской убрали из общественного совета СК
Мужа ректора ТГМУ Чичановской убрали из общественного совета СК
Comedy Club могут засудить - век Воли не видать!
Мужа ректора ТГМУ Чичановской убрали из общественного совета СК
Мужа ректора ТГМУ Чичановской убрали из общественного совета СК
"Коммунисты России" против новых серий мультфильма "Ну, погоди!
Киев: мы будем считать продолжение транзита газа контрабандой
На Кубани нашли древний нож, которому 2,5 тысячи лет
Американский хоккеист рассказал о пьянках в России
На Кубани нашли древний нож, которому 2,5 тысячи лет
Историк-расчленитель Соколов пытался покончить с собой
На Кубани нашли древний нож, которому 2,5 тысячи лет
Управление "К" КГБ СССР: О наших зверствах сочинялись страшилки
Есть ли у Донбасса путь в Россию через возврат на Украину
Власти Дагестана просят удвоить финансирование региона
Власти Дагестана просят удвоить финансирование региона
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ