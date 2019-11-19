Самодельные кремы от солнца опасны для здоровья

Самодельная косметика - тренд последних лет: ее делают не только для себя, но и на продажу. И оказалось, что в некоторых случаях она малоэффективна: например, самодельные кремы от солнца не обеспечивают должной защиты. К такому выводу пришли ученые из Университета Северной Флориды.

В чем проблема самодельных кремов

После проверки сайтов, на которых продавались самодельные солнцезащитные кремы, оказалось, что только для 30% из них указаны так называемые SPF-вещества (Sun Protection Factor), то есть вещества, которые непосредственно защищают кожу от ультрафиолета. Обычно SPF маркируется еще и цифрой: минимальный порог защиты около 5, максимальный - около 100 единиц.

«В некоторых кремах содержание SPF - два и менее, это намного ниже минимальных рекомендуемых значений. Малое количество SPF в креме не дает ему защищать кожу, что чревато такими проблемами, как преждевременное старение и рак», - отмечает автор работы Джули Мертен.

Ученые выяснили, что примерно 7 из 10 рецептов, популярных для «самоделок», не помогут нормально защитить кожу от ультрафиолета. По словам Метрен, работающей в профессуре медицинского колледжа Брукс, это отличный повод еще раз сказать потребителям: думайте, что вы покупаете.

Другая сторона: фабричные кремы тоже опасны?

По сравнению с промышленно выпускаемыми кремами самодельные рецепты имеют и еще один минус. Они никак не регулируются законодательно, что приводит не только к их бесполезности, но и даже к вредному воздействию на кожу. «Да, сегодня потребители опасаются, что в фабричные кремы добавляют различные химические вещества, которые не слишком полезны для организма, например, вызывают гормональные сбои. И на рынке также отмечается тренд на все натуральное», - добавила Мертен.

Недавно исследование другой группы ученых (UCSF, Сан-Франциско) позволило определить, что обеспокоенность потребителей оправдана минимум относительно четырех веществ: оксибензона, авобензона, октокрилена и экамсулы. Их содержание в крови тестировавшихся добровольцев оказалось повышено, "обогнав"нормы, установленные законодательством. Однако врачи отмечают, что люди обращаются к самодельным кремам не потому, что они лучше фабричных, а скорее, из чувства страха.

Доктор Стивен Ванг, специалист-дерматолог в онкологическом центре Memorial Sloan Kettering (США), отмечает, что практика производства самодельных кремов часто нарушает все мыслимые стандарты. «Часть SPF растворима в воде, часть - в масле. Если неверно смешать ингредиенты, конечный результат будет далек от идеала и не обеспечит защиту. И если стоит выбор: использовать самоделку или не использовать вовсе, лучше откажитесь от самоделки. Если в креме мало или не содержится SPF, то вы, по сути, позволяете УФ-лучам глубже проникать в кожу», - комментирует он.

Также стоит помнить простые правила: например, наносить крем за полчаса до выхода на улицу и как минимум раз в два часа обновлять его. Минимальные значения SPF в составе - от 15 единиц.

Фото: ona-znaet.ru