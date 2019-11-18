Женщины с апноэ сна имеют более высокий риск заболеть онкологией

Низкий уровень кислорода в крови при апноэ может играть важную роль в развитии некоторых типов рака, и у женщин шансы на это выше, чем у мужчин: такие данные приводит группа исследователей Университета Аристотеля (Греция) по итогам работы с 19 000 пациентов. Стоит ли волноваться всем, у кого есть апноэ, и насколько достоверны полученные данные?

Как исследовали взаимосвязь

Руководитель проекта Атанасия Патака, уточняет, что вопрос связи рака и апноэ изучается давно, но до сих пор не было исследований о том, как на эту связку влияет принадлежность к полу. «После проверки 19 000 пациентов со всей Европы мы постарались оценить, как именно низкий уровень кислорода, вызываемый апноэ, влияет на шансы развития рака у мужчин и женщин», - уточняет Патака.

Апноэ сна, помимо храпа, вызывает также блокировку дыхательных путей, причем многократную. Нарушение сна и чрезмерная усталость, а также проблемы с давлением - частые признаки апноэ. Кроме того, уровень насыщения крови кислородом падает на 10 и более процентов, что является фактором риска для раковых заболеваний.

Исследование команды Патаки показало, что из выборки добровольцев рак развился у 2,8% женщин и 1,7% мужчин. Наибольшие риски имели люди старше 50 с избыточным весом. Если говорить про виды рака, у женщин чаще встречался рак молочной железы, а у мужчин - рак простаты.

Что думают специалисты

«Мы пока не можем доказать, что именно нарушение сна провоцирует рак. Но между этими вещами есть связь, и апноэ во сне может оказаться индикатором рака у женщин. Мы проведем дополнительные исследования, чтобы понять, насколько актуальна эта взаимосвязь», - отмечает коллектив.

Исследователи отмечают, что симптомы апноэ у женщин лучше «маскируются», поскольку наиболее явные его признаки встречаются чаще у мужчин. Такие аспекты апноэ, как храп и остановка дыхания во мне, чаще развиваются именно у мужчин, а для женщин апноэ характерно бессонницей, депрессией и головными болями по утрам, что легко списать на стресс или переработку, а не на проблемы со здоровьем. Таким образом, женщины могут не замечать начальных симптомов рака, что усложнит дальнейшую терапию.

«Специалисты по диагностике должны быть более осторожны и внимательны при оценке пациенток с апноэ. Но хочу отметить, что средняя распространенность рака в выборке была около 2,25%, что довольно скромный показатель. Я бы не говорил, что все люди, страдающие от апноэ, должны паниковать», - отметила доктор Анита Симондс, вице-президент Европейского Респираторного Общества.

Фото: mywellness.by