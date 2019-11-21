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Автор Евгений Стриж

Некоторым людям для счастья достаточно восемь часов работы в неделю

Здоровье » Ваше здоровье

Само наличие работы часто считается хорошим подспорьем для душевного благополучия, но специалисты из Великобритании утверждают: все не так однозначно. Новые исследования показали: чтобы достичь психологического комфорта, нам хватает всего 8 часов работы в неделю.

Хватит 8 часов в неделю. Работодатели, не читайте!

В рамках исследования ученые Брендан Бурчелл и Дайга Камераде-Ханта проверили более 70 000 человек, которые регулярно работали. После подведения итогов оказалось, что если человек оказывается без работы, а затем снова ее находит, его психологическое состояние улучшается. Но при этом только 8 часов в неделю приносят реальное удовольствие.

«К сожалению, пока однодневная рабочая неделя - фантастика. Но результаты нашего исследования ясно показывают: с психологической точки зрения многие люде не могут нормально работать все 40 часов в неделю.

Мы не выступаем за немедленное сокращение времени работы. Но имеет смысл рассмотреть, как можно модифицировать стандартную рабочую неделю в будущем, поскольку рано или поздно автоматизация труда заставит нас это сделать. В некоторых странах (например, в Германии) уже не первое десятилетие мы наблюдаем сокращение среднего времени рабочего дня», - уверены специалисты.

Нужно понимать специфику каждого человека

Конечно, люди работают не только ради психологического комфорта. Практические вопросы не менее важны: от зарплаты до возможности обучать детей. Однако, по словам Бурчелла, всегда есть категория людей, у которых уже есть сбережения в достаточном количестве и нет семьи, они вполне могли бы работать по более комфортным графикам.

Исследователи также отмечают, что и переход с работы на работу помогает почувствовать подъем: после получения более высокооплачиваемой должности психологический фон респондентов улучшался. Но оказалось, что люди, работающие на новой должности по 40 часов, и люди, работающие гораздо меньше, счастливы примерно одинаково.

Джеймс Мэддукс, старший научный сотрудник Центра повышения благосостояния при Университете Джорджа Мейсона в Фэрфаксе, штат Вирджиния, отметил, что пока нет возможности рекомендовать такую схему всем вокруг. «Нужно проводить исследование личности. Кому-то работа приносит необходимые социальные связи, помогает влиться в общество, найти друзей, кому-то - нет. И всегда стоит помнить о разнице между работой и карьерой. Карьеристы чаще счастливы тогда, когда растут в должностях», - рассказал он.

Также вопрос заключается в разном подходе к работе в разных странах: например, в США страховка и прочие льготы напрямую зависят от отработанного времени, и мало работать невыгодно. Ученые планируют провести эксперимент по всему миру, чтобы подтвердить или опровергнуть найденные факты.

Фото: www.experto.de

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Некоторым людям для счастья достаточно восемь часов работы в неделю
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