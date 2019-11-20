Добавки для наращивания мышц потенциально опасны для молодежи

Врачи бьют тревогу: в погоне за идеальными телами 22% юношей и 5% девушек обращаются к потенциально опасным методам, а именно: к потреблению пищевых добавок для роста мышечной массы. Чем это чревато?

Все начинается с расстройства пищеварения...

«Методы, которые сегодня применяют подростки и молодые люди, часто чреваты расстройствами пищеварения. Доступность различных белковых препаратов и стероидов для увеличения мышц сегодня поражает, и всем, кто их употребляет, стоит отдавать себе отчет о возможных рисках.

Очень распространен стереотип о том, что ключевая проблема с пищевыми расстройствами - это недоедание у девушек, которые хотят похудеть. Но более 20% юношей также находятся в зоне риска из-за стремления к мускулистому телу», - комментирует доктор Джейсон Нагата, специалист-медик в Университете Калифорнии (США).

Нагата отмечает, что современные голливудские знаменитости во многом подталкивают парней к попыткам стать такими же «качками». «Есть супергерои «Марвел», есть Дуэйн «Скала» Джонсон, один из самых популярных сегодня актеров, бывший рестлер. Это то, на что смотрят подростки, то, что они идеализируют», - уточняет специалист.

...И заканчивается пробелами с сердцем и сосудами

В рамках исследования Нагата и его команда проверили здоровье 15 000 молодых людей из США. Работа включала охват нескольких возрастов: сначала добровольцев опросили в период с 11 до 18 лет, затем - в период с 18 по 24. И оказалось, что почти 7% участников выборки используют различные пищевые добавки для наращивания мышц, а 3% и вовсе применяют стероиды.

«Стероиды очень опасны своими побочными эффектами как в краткосрочном, так и в долгосрочном периоде. Это болезни сердца, проблемы с почками и печенью, задержки роста, агрессия.

Сегодня стероиды и пищевые добавки легко купить, вы можете спокойно заказать их не выходя из дома. Но в то же время нет никакой гарантии того, что вам пришлют именно то, что вы купили, это никак не регулируется», - предупреждает Нагата.

Также оказалось, что занятия спортом в сочетании с пищевыми добавками увеличивают риск переедания и беспорядочного приема пищи:

у мальчиков - на 142%;

у девочек - на 248%.

Кроме того, в ходе подобных тренировок часто возникают депрессивные состояния и склонность к спиртному.

Что советуют врачи

Для родителей фактором, сигнализирующим о возможных проблемах, чаще всего можно считать количество часов, проводимое ребенком на тренировках. «Нет никакой проблемы в том, если ребенок вводит в свой рацион больше белка и получает нагрузку от 30 до 60 минут в день. Но если вы видите, что он по 4-5 часов проводит на тренировках (на площадках или в фитнес-центрах), стоит начать беспокоиться. Также фактор риска - строгая диета с минимумом жиров и углеводов и постоянные взвешивания, критическое отношение к внешнему виду», - комментирует Нагата.

Фото: pixfeeds.com